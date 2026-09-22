Ο Άκης Πετρετζίκης στον ΣΚΑΪ, η ανακοίνωση του σταθμού
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Άκης Πετρετζίκης ΣΚΑΪ

Ο Άκης Πετρετζίκης στον ΣΚΑΪ, η ανακοίνωση του σταθμού

Ο σεφ θα παρουσιάσει στην καινούρια του τηλεοπτική στέγη τους νέους κύκλους των δύο πρότζεκτ του «Kitchen Lab» και «Akis’ Food Tour»

Ο Άκης Πετρετζίκης στον ΣΚΑΪ, η ανακοίνωση του σταθμού
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Στον ΣΚΑΪ «μετακόμισε» ο Άκης Πετρετζίκης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός σεφ, στην καινούρια του τηλεοπτική στέγη, θα παρουσιάσει τους νέους κύκλους των δύο πρότζεκτ του «Kitchen Lab» και «Akis’ Food Tour».

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει:

«Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε την μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ. Στόχος του να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις, ακόμη πιο νόστιμα ταξίδια.

Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, φέρνει μαζί του δύο projects που έχουν ήδη αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό:

Το «Kitchen Lab» που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Ξεκίνησε για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18, μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ και διατήρησε τη δυναμική του στον χρόνο, αποτελώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα brands μαγειρικής.

Kitchen Lab με τον Άκη Πετρετζίκη | Έρχεται στον ΣΚΑΪ


Το πολυταξιδεμένο «Akis’ Food Tour», μέσα από το οποίο ο Άκης μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε μαζί του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού και να αναδείξουμε την αυθεντικότητά τους, γνωρίζοντας τα μέρη, τους ανθρώπους, τις συνταγές και τις γεύσεις.

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Ο ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Άκη Πετρετζίκη και του εύχεται καλή επιτυχία και πολλές... νόστιμες διαδρομές».
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