Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στον χώρο της αυτοβελτίωσης με νέο βιβλίο
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στον χώρο της αυτοβελτίωσης με νέο βιβλίο
Στόχος του είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξαναβρούν την ισορροπία τους και να ευημερήσουν, επισημαίνεται σε ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου
Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στον χώρο της αυτοβελτίωσης. Ο 79χρονος ηθοποιός θα κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά το βιβλίο «Better Every Day: An Action Plan for Full Life», όπως ανακοίνωσε στις 21 Σεπτεμβρίου ο εκδοτικός οίκος Penguin Press.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το «Better Every Day» λειτουργεί ως ένας πρακτικός οδηγός που βοηθά τους αναγνώστες να εξελιχθούν και να βρουν τον σκοπό τους. Το βιβλίο αντλεί υλικό από τις εμπειρίες ζωής του συγγραφέα και παρουσιάζει 12 διαφορετικά βασικά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να πετύχουν την προσωπική τους βελτίωση.
«Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει ξεπεράσει κάθε στόχο που έθεσε στον εαυτό του, στη διάρκεια της εντυπωσιακής πορείας του στα υψηλότερα επίπεδα του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και της φιλανθρωπίας», αναφέρει η σύνοψη. «Τώρα, ο στόχος είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν μια νοοτροπία ανάπτυξης, να ξαναβρούν την ισορροπία τους και να ευημερήσουν».
Το βιβλίο αποτελεί συνέχεια του μπεστ σέλερ του Σβαρτσενέγκερ «Be Useful: Seven Tools for Life», που κυκλοφόρησε το 2023. «Με αυτό το νέο βιβλίο, στόχος του Σβαρτσενέγκερ είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν νοοτροπία διαρκούς εξέλιξης, να αποκαταστήσουν την αίσθηση ισορροπίας στη ζωή τους και να προοδεύσουν μέσα από συγκεκριμένες εβδομαδιαίες δράσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.
«Ο Άρνολντ μοιράζεται όσα έχει μάθει στη διάρκεια της ζωής του για τον δρόμο της συνεχούς βελτίωσης, ώστε όλοι να μπορούν να γίνονται καλύτεροι κάθε μέρα. Αν το “Be Useful” ήταν το εγχειρίδιο φιλοσοφίας του Άρνολντ, το “Better Every Day” είναι το βιβλίο ασκήσεών του», συνεχίζει η ανακοίνωση.
Εκτός από τα βιβλία αυτοβελτίωσης, ο Σβαρτσενέγκερ έχει γράψει και άλλα έργα, μεταξύ των οποίων τα απομνημονεύματά του «Total Recall: My Unbelievably True Life Story», που κυκλοφόρησαν το 2012.
Το «Better Every Day: An Action Plan for Full Life» θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το «Better Every Day» λειτουργεί ως ένας πρακτικός οδηγός που βοηθά τους αναγνώστες να εξελιχθούν και να βρουν τον σκοπό τους. Το βιβλίο αντλεί υλικό από τις εμπειρίες ζωής του συγγραφέα και παρουσιάζει 12 διαφορετικά βασικά βήματα που μπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες να πετύχουν την προσωπική τους βελτίωση.
«Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει ξεπεράσει κάθε στόχο που έθεσε στον εαυτό του, στη διάρκεια της εντυπωσιακής πορείας του στα υψηλότερα επίπεδα του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και της φιλανθρωπίας», αναφέρει η σύνοψη. «Τώρα, ο στόχος είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν μια νοοτροπία ανάπτυξης, να ξαναβρούν την ισορροπία τους και να ευημερήσουν».
Arnold Schwarzenegger Announces New Book ‘Better Every Day’ https://t.co/hyRnObLhVw— People (@people) September 21, 2026
«Ο Άρνολντ μοιράζεται όσα έχει μάθει στη διάρκεια της ζωής του για τον δρόμο της συνεχούς βελτίωσης, ώστε όλοι να μπορούν να γίνονται καλύτεροι κάθε μέρα. Αν το “Be Useful” ήταν το εγχειρίδιο φιλοσοφίας του Άρνολντ, το “Better Every Day” είναι το βιβλίο ασκήσεών του», συνεχίζει η ανακοίνωση.
Εκτός από τα βιβλία αυτοβελτίωσης, ο Σβαρτσενέγκερ έχει γράψει και άλλα έργα, μεταξύ των οποίων τα απομνημονεύματά του «Total Recall: My Unbelievably True Life Story», που κυκλοφόρησαν το 2012.
Το «Better Every Day: An Action Plan for Full Life» θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου.
Φωτογραφία: Shutterstock
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