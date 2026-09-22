Η Ντονατέλα Βερσάτσε δημιουργεί νέο brand μόδας και ομορφιάς
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Ντονατέλα Βερσάτσε Εταιρεία Μόδα Ομορφιά

Η Ντονατέλα Βερσάτσε δημιουργεί νέο brand μόδας και ομορφιάς

Πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα της Ιταλίδας σχεδιάστριας μετά την αποχώρησή της από τον οίκο Versace

Η Ντονατέλα Βερσάτσε δημιουργεί νέο brand μόδας και ομορφιάς
Νέο επιχειρηματικό εγχείρημα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς ξεκινά η Ντονατέλα Βερσάτσε.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ιταλίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί με τον όμιλο Revolve Group, που έχει την έδρα του στο Λος Άντζελες και πρόκειται για το πρώτο εγχείρημά της μετά την αποχώρησή της, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, από τον οίκο Versace, που είχε ιδρύσει ο αείμνηστος αδερφός της, Τζιάνι Βερσάτσε.

Στη νέα εταιρεία μόδας και ομορφιάς, η Ντονατέλα Βερσάτσε θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής δημιουργικού, έχοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας του νέου brand. Μιλώντας για το νέο αυτό κεφάλαιο στην καριέρα της, η σχεδιάστρια τόνισε πως η νέα γενιά αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για την ίδια: «Πάντα αντλούσα έμπνευση από τη νέα γενιά, στη μουσική, τον κινηματογράφο, την τέχνη και, φυσικά, τη μόδα. Αυτή η συνεργασία μου δίνει την ελευθερία να απευθυνθώ σε αυτή τη γενιά με έναν εντελώς νέο και προσωπικό τρόπο, μέσα από τη μόδα και την ομορφιά».

Η νέα εταιρεία θα αξιοποιήσει, σύμφωνα με τον Μάικ Καρανικόλας, διευθύνοντα σύμβουλο του Revolve Group, το «δημιουργικό κύρος» της Ντονατέλα Βερσάτσε, σε συνδυασμό με την υποδομή και την ψηφιακή τεχνογνωσία του ομίλου. Η Revolve θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των υποστηρικτικών λειτουργιών της επιχείρησης, όπως το μάρκετινγκ, τις λειτουργικές διαδικασίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας έρχεται την ώρα που ο όμιλος ειδών πολυτελείας Prada προετοιμάζει την επανατοποθέτηση της Versace στην αγορά. Η Prada απέκτησε τον οίκο το 2025, έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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