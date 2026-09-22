Ο απολογισμός της Twiggy για την καριέρα της: Δεν θα μπορούσα να είχα σχεδιάσει τίποτα από όλα αυτά

Αν είχα πάει σε πρακτορείο μοντέλων θα με είχαν διώξει, δήλωσε η 77χρονη σήμερα Twiggy, εξηγώντας πώς ένα κούρεμα την έβαλε στον κόσμο της μόδας





Όταν η Twiggy, κατά κόσμον Λέσλι Λόσον, ήταν 16 ετών, δεν διέφερε ιδιαίτερα από τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της στη λαϊκή γειτονιά όπου μεγάλωσε, στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Πήγαινε σχολείο, της άρεσε να πειραματίζεται με το μακιγιάζ τα Σαββατοκύριακα και της επέτρεπαν να πηγαίνει σε κλαμπ της mod σκηνής για να χορεύει με μουσικές ανερχόμενων τότε καλλιτεχνών, όπως ο Έρικ Κλάπτον.







Ένα Σαββατοκύριακο του 1966 πήγε σε κομμωτήριο για να φτιάξει τα μαλλιά της πριν από μια βραδινή έξοδο. «Ήταν καθαρή τύχη, γιατί πήγα σε εκείνο το κομμωτήριο για να μου φτιάξουν τα μαλλιά και ο Λέοναρντ, ο κομμωτής, με είδε και μου είπε: “Μπορώ να σου τα κόψω;”. Το αστείο είναι ότι δεν ήθελα να τα κόψω, γιατί ήμουν mod και μου άρεσαν μακριά, με χωρίστρα στη μέση», θυμήθηκε.







«Ο φωτογράφος, ο Μπάρι Λάτιγκαμ, τράβηξε εκείνη την πρώτη φωτογραφία μου, κάτι που είναι πραγματικά εκπληκτικό, γιατί έμελλε να γίνει και η πιο διάσημη. Απλώς με έβαλε μπροστά στην κάμερα και μου είπε: “Κοίτα μέσα στον φακό”, κι αυτό έκανα», περιέγραψε.



Λίγο αργότερα, μία πελάτισσά του, δημοσιογράφος μόδας, είδε τη φωτογραφία της Twiggy που κρεμόταν στο κομμωτήριο, ρώτησε ποια ήταν και επικοινώνησε μαζί της για να της προτείνει δουλειά ως μοντέλο. Σύντομα, η τότε διευθύντρια της Vogue, Νταϊάνα Βρίλαντ, ήρθε σε επαφή μαζί της και την ενθάρρυνε να φωτογραφηθεί από τον διάσημο Ρίτσαρντ Άβεντον.



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«Είπε: “Αυτό είναι το νέο μοντέλο” και κάπως έτσι έγινε», ανέφερε η Twiggy για την έγκριση της Βρίλαντ και συμπλήρωσε: «Δεν έμοιαζα με κανέναν άλλο εκείνη την εποχή και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που συνέβησαν όλα. Στην αρχή δεν αφορούσε εμένα, αφορούσε το κούρεμα. Ήταν όλα πολύ συναρπαστικά, αλλά και παράξενα. Ξαφνικά βρέθηκα μέσα σε αυτή την τρέλα».



Έπειτα από αρκετά χρόνια ως το απόλυτο «It Girl» της εποχής, αποφάσισε να αφήσει πίσω της το μόντελινγκ και τη μόδα και στράφηκε με επιτυχία στην υποκριτική και το τραγούδι. «Το να βρίσκεσαι σε κινηματογραφικό πλατό ήταν σαν να μπαίνεις στον Μυστικό Κήπο. Ήταν σαν να σκέφτηκα: “Ναι, αυτό θέλω να κάνω”», εξήγησε. Ακολούθησαν ρόλοι σε ταινίες όπως «The Boy Friend» και «The Blues Brothers» και εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως «The Nanny» και «Absolutely Fabulous».



Το ντοκιμαντέρ φωτίζει και τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της Twiggy, μεταξύ των οποίων ο προβληματικός πρώτος γάμος της με τον Μάικλ Γουίτνεϊ και ο πρόωρος θάνατός του, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ οι δυο τους έτρωγαν έξω μαζί με την τότε 4χρονη κόρη τους, Κάρλι. Επίσης, μίλησε για τη συνεχή κριτική που δεχόταν για το πολύ αδύνατο σώμα της.



Με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της, η Twiggy επιστρέφει στα πρώτα χρόνια της ξαφνικής ανόδου της στη μόδα. Το θρυλικό μοντέλο εξιστορεί πώς βρέθηκε από μια εργατική γειτονιά του Λονδίνου στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αλλά και για τις δυσκολίες που ακολούθησαν τη φήμη.Όταν η Twiggy, κατά κόσμον Λέσλι Λόσον, ήταν 16 ετών, δεν διέφερε ιδιαίτερα από τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της στη λαϊκή γειτονιά όπου μεγάλωσε, στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Πήγαινε σχολείο, της άρεσε να πειραματίζεται με το μακιγιάζ τα Σαββατοκύριακα και της επέτρεπαν να πηγαίνει σε κλαμπ της mod σκηνής για να χορεύει με μουσικές ανερχόμενων τότε καλλιτεχνών, όπως ο Έρικ Κλάπτον.Ώσπου μια μέρα, εντελώς τυχαία, την ανακάλυψαν όταν μια συντάκτρια μόδας είδε φωτογραφία της σε κομμωτήριο του Μέιφερ. «Ήταν πραγματικά τρελό», δήλωσε η 77χρονη σήμερα Twiggy στο PEOPLE. «Δεν θα μπορούσα να είχα σχεδιάσει τίποτα από όλα αυτά. Αν είχα πάει σε πρακτορείο μοντέλων και είχα πει “θα ήθελα να γίνω μοντέλο”, θα με είχαν διώξει. Ήμουν πολύ κοντή. Πολύ μικροκαμωμένη. Απλώς δεν είχα τις σωστές αναλογίες».Ένα Σαββατοκύριακο του 1966 πήγε σε κομμωτήριο για να φτιάξει τα μαλλιά της πριν από μια βραδινή έξοδο. «Ήταν καθαρή τύχη, γιατί πήγα σε εκείνο το κομμωτήριο για να μου φτιάξουν τα μαλλιά και ο Λέοναρντ, ο κομμωτής, με είδε και μου είπε: “Μπορώ να σου τα κόψω;”. Το αστείο είναι ότι δεν ήθελα να τα κόψω, γιατί ήμουν mod και μου άρεσαν μακριά, με χωρίστρα στη μέση», θυμήθηκε.Η συστολή της, όμως, της άλλαξε τη ζωή. «Επειδή ήμουν τόσο ντροπαλή και βρισκόμουν σε αυτό το πολυτελές κομμωτήριο του Μέιφερ, δεν τόλμησα να του πω όχι!», πρόσθεσε. Το αποτέλεσμα ήταν το κοντό pixie κούρεμα που έμελλε να γίνει σήμα κατατεθέν της. Ο κομμωτής την έστειλε σε φωτογράφο, ώστε να αποτυπώσει τη δουλειά του.«Ο φωτογράφος, ο Μπάρι Λάτιγκαμ, τράβηξε εκείνη την πρώτη φωτογραφία μου, κάτι που είναι πραγματικά εκπληκτικό, γιατί έμελλε να γίνει και η πιο διάσημη. Απλώς με έβαλε μπροστά στην κάμερα και μου είπε: “Κοίτα μέσα στον φακό”, κι αυτό έκανα», περιέγραψε.Λίγο αργότερα, μία πελάτισσά του, δημοσιογράφος μόδας, είδε τη φωτογραφία της Twiggy που κρεμόταν στο κομμωτήριο, ρώτησε ποια ήταν και επικοινώνησε μαζί της για να της προτείνει δουλειά ως μοντέλο. Σύντομα, η τότε διευθύντρια της Vogue, Νταϊάνα Βρίλαντ, ήρθε σε επαφή μαζί της και την ενθάρρυνε να φωτογραφηθεί από τον διάσημο Ρίτσαρντ Άβεντον.«Είπε: “Αυτό είναι το νέο μοντέλο” και κάπως έτσι έγινε», ανέφερε η Twiggy για την έγκριση της Βρίλαντ και συμπλήρωσε: «Δεν έμοιαζα με κανέναν άλλο εκείνη την εποχή και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που συνέβησαν όλα. Στην αρχή δεν αφορούσε εμένα, αφορούσε το κούρεμα. Ήταν όλα πολύ συναρπαστικά, αλλά και παράξενα. Ξαφνικά βρέθηκα μέσα σε αυτή την τρέλα».Έπειτα από αρκετά χρόνια ως το απόλυτο «It Girl» της εποχής, αποφάσισε να αφήσει πίσω της το μόντελινγκ και τη μόδα και στράφηκε με επιτυχία στην υποκριτική και το τραγούδι. «Το να βρίσκεσαι σε κινηματογραφικό πλατό ήταν σαν να μπαίνεις στον Μυστικό Κήπο. Ήταν σαν να σκέφτηκα: “Ναι, αυτό θέλω να κάνω”», εξήγησε. Ακολούθησαν ρόλοι σε ταινίες όπως «The Boy Friend» και «The Blues Brothers» και εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως «The Nanny» και «Absolutely Fabulous».Το ντοκιμαντέρ φωτίζει και τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της Twiggy, μεταξύ των οποίων ο προβληματικός πρώτος γάμος της με τον Μάικλ Γουίτνεϊ και ο πρόωρος θάνατός του, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ οι δυο τους έτρωγαν έξω μαζί με την τότε 4χρονη κόρη τους, Κάρλι. Επίσης, μίλησε για τη συνεχή κριτική που δεχόταν για το πολύ αδύνατο σώμα της.



«Χρειάστηκε πολλές φορές να βγω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», σημείωσε, αναφερόμενη στους χαρακτηρισμούς ότι ήταν υπερβολικά αδύνατη και στις κατηγορίες ότι ενθάρρυνε τις διατροφικές διαταραχές. «Έχω το σωματότυπο του πατέρα μου, που ήταν πάντα πολύ αδύνατος. Κι εγώ ήμουν πολύ μικρή. Ήταν απλώς ο μεταβολισμός μου. Έτρωγα! Τώρα βέβαια δεν θα μπορούσα να τρώω έτσι».



Όσο για το πώς κατάφερε να αντιμετωπίσει τις παγίδες της φήμης, αποδίδει μεγάλο μέρος αυτού στο ότι είχε γύρω της μια δυνατή, αγαπημένη οικογένεια, αλλά και στο γεγονός ότι ήταν πολύ μικρή για να μένει μόνη στις φωτογραφίσεις. «Είχα καλούς ανθρώπους γύρω μου που με φρόντιζαν και ήμουν προστατευμένη. Επειδή ήμουν τόσο μικρή, όταν πήγαινα στα στούντιο έπρεπε να έχω συνοδό. Έτσι δεν πέρασα ποτέ αυτή τη φρικτή εμπειρία που μάθαμε αργότερα ότι βίωσαν πολλά νεαρά μοντέλα», επισήμανε.



Σήμερα, συνεχίζει να ασχολείται με την υποκριτική και παρουσιάζει το podcast «Tea With Twiggy». Έχει επίσης δημιουργήσει σειρές μόδας για το QVC και τα Marks and Spencer και αποκαλύπτει ότι βρίσκονται στα σκαριά και άλλες ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Όσο για το αν έχει μετανιώσει για κάτι, η Twiggy δήλωσε κατηγορηματικά όχι. «Δεν νομίζω ότι μπορείς να ζεις τη ζωή σου μετανιώνοντας», διευκρίνισε.