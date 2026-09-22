Η Ντόλι Πάρτον ταξίδεψε κρυφά στη Γερμανία για πειραματική θεραπεία κατά του καρκίνου
Η Ντόλι Πάρτον ταξίδεψε κρυφά στη Γερμανία για πειραματική θεραπεία κατά του καρκίνου
Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου πίστευε ότι θα τη βοηθούσε να ανακτήσει τις δυνάμεις της, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της
Κρυφά φέρεται πως ταξίδεψε στη Γερμανία η Ντόλι Πάρτον ώστε να δοκιμάσει μία πειραματική θεραπεία κατά του καρκίνου, περίπου έναν χρόνο πριν φύγει από τη ζωή.
Η τραγουδίστρια, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της που μίλησαν στο TMZ, πέταξε με ιδιωτικό τζετ στη Φρανκφούρτη και παρέμεινε εκεί για μία περίπου εβδομάδα πριν επιστρέψει στο σπίτι της.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Πάρτον πίστευε πως η θεραπεία τη βοήθησε να ανακτήσει τις δυνάμεις της και θεωρούσε πως είχε λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Η θρυλική ερμηνεύτρια είχε κρατήσει κρυφή τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, όχι μόνο από τους θαυμαστές της, αλλά και από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της.
Όπως δήλωσε η αδερφή της Στέλλα Πάρτον σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings» η Ντόλι Πάρτον είχε επιλέξει να μοιραστεί με συγκεκριμένα πρόσωπα την περιπέτεια υγείας της καθώς «δεν ήθελε να βλέπει ανθρώπους στενοχωρημένους»: «Η Ντόλι δεν μπορούσε να αντέξει τις αρνητικές καταστάσεις και δεν θα ήθελε να ανησυχούν οι θαυμαστές της. Δεν ήθελε να ανησυχούν πολλά μέλη της οικογένειας. Κάποιοι από εμάς το γνωρίζαμε, όσοι ήμασταν πιο κοντά της», εξήγησε.
Η τραγουδίστρια, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της που μίλησαν στο TMZ, πέταξε με ιδιωτικό τζετ στη Φρανκφούρτη και παρέμεινε εκεί για μία περίπου εβδομάδα πριν επιστρέψει στο σπίτι της.
Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Πάρτον πίστευε πως η θεραπεία τη βοήθησε να ανακτήσει τις δυνάμεις της και θεωρούσε πως είχε λειτουργήσει αποτελεσματικά.
Dolly Parton 'travelled to Germany for experimental treatment' amid secret cancer battle... a year before shock death at 80 https://t.co/IgMcIuea03— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 22, 2026
Η θρυλική ερμηνεύτρια είχε κρατήσει κρυφή τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, όχι μόνο από τους θαυμαστές της, αλλά και από τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς της.
Όπως δήλωσε η αδερφή της Στέλλα Πάρτον σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings» η Ντόλι Πάρτον είχε επιλέξει να μοιραστεί με συγκεκριμένα πρόσωπα την περιπέτεια υγείας της καθώς «δεν ήθελε να βλέπει ανθρώπους στενοχωρημένους»: «Η Ντόλι δεν μπορούσε να αντέξει τις αρνητικές καταστάσεις και δεν θα ήθελε να ανησυχούν οι θαυμαστές της. Δεν ήθελε να ανησυχούν πολλά μέλη της οικογένειας. Κάποιοι από εμάς το γνωρίζαμε, όσοι ήμασταν πιο κοντά της», εξήγησε.
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