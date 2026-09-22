Η Ντόλι Πάρτον ταξίδεψε κρυφά στη Γερμανία για πειραματική θεραπεία κατά του καρκίνου

Η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου πίστευε ότι θα τη βοηθούσε να ανακτήσει τις δυνάμεις της, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της