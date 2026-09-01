Οι ευχές των Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ στον Ρομέο για τα 24α γενέθλιά του: Είμαστε τόσο περήφανοι για τον απίστευτο άντρα που έχεις γίνει
Οι ευχές των Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ στον Ρομέο για τα 24α γενέθλιά του: Είμαστε τόσο περήφανοι για τον απίστευτο άντρα που έχεις γίνει
Οι γονείς του δημοσίευσαν οικογενειακές φωτογραφίες και εικόνες από την παιδική του ηλικία
Στον γιο τους Ρομέο για τα 24α γενέθλιά του, ευχήθηκαν δημόσια η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι περήφανοι για την εξέλιξή του.
Ο μεσαίος γιος της οικογένειας γιόρτασε τα γενέθλιά του την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, με τους γονείς του να κάνουν αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους στο Instagram, δημοσιεύοντας οικογενειακά στιγμιότυπα.
Η Βικτόρια Μπέκαμ έγραψε: «Ρομέο, έχεις το μεγαλύτερο χαμόγελο και ακόμη μεγαλύτερη καρδιά. Είσαι έξυπνος, ευγενικός και όλοι μας σε αγαπάμε τόσο πολύ. Είμαστε τόσο περήφανοι για τον απίστευτο νέο άντρα που έχεις γίνει. Φέρεσαι σε όλους με τόσο σεβασμό και καλοσύνη. Χρόνια πολλά, σε αγαπάμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε και εκείνος μία δημοσίευση, μέσω της οποίας μοιράστηκε φωτογραφίες του γιου του από μικρότερη ηλικία. «Χρόνια πολλά, φίλε μου. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαι τόσο περήφανος για όλα όσα είσαι ως άνθρωπος, γλυκός, ευγενικός και απλώς ένας καταπληκτικός νέος άντρας. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Να έχεις την καλύτερη ημέρα, το αξίζεις» σημείωσε.
Ο μεσαίος γιος της οικογένειας γιόρτασε τα γενέθλιά του την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, με τους γονείς του να κάνουν αναρτήσεις στους λογαριασμούς τους στο Instagram, δημοσιεύοντας οικογενειακά στιγμιότυπα.
Η Βικτόρια Μπέκαμ έγραψε: «Ρομέο, έχεις το μεγαλύτερο χαμόγελο και ακόμη μεγαλύτερη καρδιά. Είσαι έξυπνος, ευγενικός και όλοι μας σε αγαπάμε τόσο πολύ. Είμαστε τόσο περήφανοι για τον απίστευτο νέο άντρα που έχεις γίνει. Φέρεσαι σε όλους με τόσο σεβασμό και καλοσύνη. Χρόνια πολλά, σε αγαπάμε».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε και εκείνος μία δημοσίευση, μέσω της οποίας μοιράστηκε φωτογραφίες του γιου του από μικρότερη ηλικία. «Χρόνια πολλά, φίλε μου. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαι τόσο περήφανος για όλα όσα είσαι ως άνθρωπος, γλυκός, ευγενικός και απλώς ένας καταπληκτικός νέος άντρας. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Να έχεις την καλύτερη ημέρα, το αξίζεις» σημείωσε.
Ο Ρομέο και η οικογένειά του επέστρεψαν αυτή την εβδομάδα από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, κατά τη διάρκεια των οποίων ταξίδεψαν με το σκάφος αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών σε διάφορα σημεία της Ευρώπης.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, Μπρούκλιν, δεν συμμετείχε στις οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές, καθώς έχει απομακρυνθεί από τους γονείς και τα αδέρφια του. Αντίθετα, ο Μπρούκλιν πέρασε χρόνο με τον νονό του, Έλτον Τζον, στο γιοτ του τραγουδιστή στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, εθεάθησαν να συζητούν στο κατάστρωμα με τον μουσικό.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, Μπρούκλιν, δεν συμμετείχε στις οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές, καθώς έχει απομακρυνθεί από τους γονείς και τα αδέρφια του. Αντίθετα, ο Μπρούκλιν πέρασε χρόνο με τον νονό του, Έλτον Τζον, στο γιοτ του τραγουδιστή στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών. Ο ίδιος και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, εθεάθησαν να συζητούν στο κατάστρωμα με τον μουσικό.
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