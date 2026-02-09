Ο Ρομέο Μπέκαμ έκανε τατουάζ για την οικογένειά του, ενώ ο Μπρούκλιν καλύπτει τα δικά του
Ο 23χρονος έγραψε τη λέξη «Family» στον λαιμό του
Ένα τατουάζ για την οικογένειά του έκανε ο Ρομέο Μπέκαμ, λίγες ημέρες αφότου ο αδερφός του, Μπρούκλιν, φαίνεται πως κάλυψε εκείνο που είχε κάνει για τον πατέρα του, ενώ φέρεται πως έχει σβήσει και εκείνα που είχε κάνει για τα αδέρφια του.
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ο 23χρονος ανέβασε ένα στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας το νέο τατουάζ του. Πρόκειται για ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου φαίνεται πως έγραψε τη λέξη «family», δηλαδή «οικογένεια», στο πίσω μέρος του λαιμού του. Από το στούντιο που επέλεξε να κάνει το τατουάζ στο Λονδίνο ανέβασαν περισσότερες φωτογραφίες και από τη διαδικασία.
Δείτε το τατουάζ
Το τατουάζ του Ρομέο έγινε λίγο μετά την εμφάνιση ενδείξεων ότι ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε τα τατουάζ που είχε αφιερώσει στα αδέλφια του. Ο 26χρονος σεφ είχε στο παρελθόν χαραγμένα στο δάχτυλό του τα ονόματα των Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ, ωστόσο νωρίτερα αυτόν τον μήνα το σχέδιο φάνηκε να έχει καλυφθεί με ένα μοτίβο. Παράλληλα, ο Μπρούκλιν φέρεται να άλλαξε και το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Ντέιβντ Μπέκαμ. Στο δεξί του χέρι υπήρχε αρχικά η λέξη «dad», δηλαδή «μπαμπάς», η οποία πλέον έχει αντικατασταθεί από έναν αστερία και δύο σωσίβια.
Πηγή ανέφερε στη Daily Mail ότι ο Μπρούκλιν υποβλήθηκε σε θεραπείες λέιζερ προκειμένου να τροποποιήσει τα συγκεκριμένα τατουάζ. Οι αλλαγές αυτές ήρθαν μετά από μια αιχμηρή δήλωση του Μπρούκλιν, στην οποία υποστήριξε ότι «δεν θέλει να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του».
Τον περασμένο μήνα κατηγόρησε τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, ότι προσπάθησαν να υπονομεύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Επιπλέον, ισχυρίστηκε πως έχει δει πώς οι γονείς του «ελέγχουν το αφήγημα στα media για την οικογένεια, μέσω επιτηδευμένων αναρτήσεων στα social media, οικογενειακών εκδηλώσεων και μη αυθεντικών σχέσεων». Οι δύο γονείς δεν έχουν απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες, ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρώην Spice Girl φέρεται να νιώθει «προδομένη».
