Ο Ρομέο Μπέκαμ κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Forty Love»
Ο Ρομέο Μπέκαμ κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Forty Love»
Ο γιος των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ θα παίξει σε ένα ρομαντικό δράμα
Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Forty Love» κάνει ο Ρομέο Μπέκαμ.
Ο γιος του Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ θα παίξει σε ένα ρομαντικό δράμα με φόντο το τένις, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τους Πολ Κιρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπενζαμέν Βουαζέν, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Κατρίν Ντενέβ.
Η Studiocanal έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του 22χρονου γιου του διάσημου ζευγαριού από τη νέα ταινία, την οποία σκηνοθετεί ο γνωστός φωτογράφος μόδας Πιερ-Ανζ Καρλότι, στην πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα σε ένα φιλμ μεγάλου μήκους.
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Η ταινία ακολουθεί τον Σάσα Γκάλο, έναν αστέρα του τένις που προπονείται με τον πατέρα του με στόχο να κατακτήσει έναν σημαντικό τίτλο στο Παρίσι. Όλα όμως αλλάζουν με την άφιξη ενός χαρισματικού νέου αντιπάλου, τον οποίο υποδύεται ο Ρομέο Μπέκαμ, δοκιμάζοντας όσα πίστευε μέχρι τότε για τον ανταγωνισμό και τον ίδιο του τον εαυτό.
Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, «για πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης – τον έρωτα», μια δύναμη «τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική, και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει μέσα στο γήπεδο».
Ο Ρομέο Μπέκαμ, που έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στον χώρο της μόδας συνεργαζόμενος με οίκους όπως οι Yves Saint Laurent και Balenciaga, περνά πλέον και στον κινηματογράφο με τον πρώτο του ρόλο.
Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Ουγκό Σελινιάκ και Πάκο ντε Μπαρί για τη Chi-Fou-Mi Productions, εταιρεία του ομίλου Mediawan, ενώ η Studiocanal συμμετέχει και ως συμπαραγωγός, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τις παγκόσμιες πωλήσεις. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Πιερ-Ανζ Καρλότι και η Γκαέλ Μασέ, ενώ τη μουσική της ταινίας έχουν αναλάβει οι 070 Shake και Johan Lenox. Το «Forty Love» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις γαλλικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο γιος του Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ θα παίξει σε ένα ρομαντικό δράμα με φόντο το τένις, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τους Πολ Κιρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπενζαμέν Βουαζέν, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Κατρίν Ντενέβ.
Η Studiocanal έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα του 22χρονου γιου του διάσημου ζευγαριού από τη νέα ταινία, την οποία σκηνοθετεί ο γνωστός φωτογράφος μόδας Πιερ-Ανζ Καρλότι, στην πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα σε ένα φιλμ μεγάλου μήκους.
Δείτε τη φωτογραφία
Romeo Beckham to make his acting debut in romance ‘FORTY LOVE.’— Film Updates (@FilmUpdates) June 22, 2026
It follows a tennis prodigy (Paul Kircher) who finds his world upended when a charismatic rival (Beckham) enters his life, forcing him to confront a challenge greater than any match: love.
(https://t.co/65OixiGh9a) pic.twitter.com/qWcjDI41GX
Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, «για πρώτη φορά βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν αντίπαλο εντελώς διαφορετικής φύσης – τον έρωτα», μια δύναμη «τόσο συναρπαστική όσο και αποσταθεροποιητική, και πολύ πιο επικίνδυνη από οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει μέσα στο γήπεδο».
Ο Ρομέο Μπέκαμ, που έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στον χώρο της μόδας συνεργαζόμενος με οίκους όπως οι Yves Saint Laurent και Balenciaga, περνά πλέον και στον κινηματογράφο με τον πρώτο του ρόλο.
Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Ουγκό Σελινιάκ και Πάκο ντε Μπαρί για τη Chi-Fou-Mi Productions, εταιρεία του ομίλου Mediawan, ενώ η Studiocanal συμμετέχει και ως συμπαραγωγός, αναλαμβάνοντας παράλληλα και τις παγκόσμιες πωλήσεις. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Πιερ-Ανζ Καρλότι και η Γκαέλ Μασέ, ενώ τη μουσική της ταινίας έχουν αναλάβει οι 070 Shake και Johan Lenox. Το «Forty Love» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις γαλλικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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