Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη στη Σίφνο: Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες
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Σάκης Ρουβάς Κάτια Ζυγούλη Ρένα Μόρφη Σίφνος

Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη στη Σίφνο: Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από το νησί των Κυκλάδων

Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη στη Σίφνο: Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία κοινή φωτογραφία του με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη δημοσίευσε ο Σάκης Ρουβάς, σημειώνοντας πως πέρασε χρόνο «με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες».

Ο τραγουδιστής αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μία ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, από τις διακοπές του στο νησί των Κυκλάδων.

Στη δημοσίευσή του συμπεριέλαβε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος με φόντο τη θάλασσα, καθώς και μια selfie με τη σύζυγο και τη συνάδελφό του, από βόλτα τους στη Σίφνο. Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Μια βόλτα στη Σίφνο, με θέα το νησί και ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες».

Δείτε την ανάρτησή του


Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζυγούλη και τη Ρένα Μόρφη στη Σίφνο: Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

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