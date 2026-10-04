Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Πετρούπολη, προβλήματα στην κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη Τροχαίο

Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Πετρούπολη, προβλήματα στην κυκλοφορία

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες

Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Πετρούπολη, προβλήματα στην κυκλοφορία
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στην περιοχή της Πετρούπολης, μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, λόγω της σύγκρουσης σημειώνονται δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, από το ύψος της οδού Κωστή Παλαμά.

Από την σύγκρουση μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Δείτε live την κίνηση 

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Κάθε χτύπος μετράει: Η DIMAND κάνει την πρόληψη πράξη

Με απινιδωτές σε εμβληματικά κτήρια, όπως το ΜΙΝΙΟΝ και ο Πύργος Πειραιά, και εκπαίδευση εργαζομένων στην ΚΑΡΠΑ, η DIMAND επενδύει στην πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι σε ένα επείγον περιστατικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης