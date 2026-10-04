Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Πετρούπολη, προβλήματα στην κυκλοφορία
Σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Πετρούπολη, προβλήματα στην κυκλοφορία
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στην περιοχή της Πετρούπολης, μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, λόγω της σύγκρουσης σημειώνονται δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, από το ύψος της οδού Κωστή Παλαμά.
Από την σύγκρουση μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.
Δείτε live την κίνηση
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, λόγω της σύγκρουσης σημειώνονται δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, από το ύψος της οδού Κωστή Παλαμά.
Από την σύγκρουση μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.
Δείτε live την κίνηση
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