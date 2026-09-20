Στη Ντόχα πριν μεταβεί στην Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμπάς Αραγτσί

Η στάση του Ιρανού ΥΠΕΞ στη Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχας στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ