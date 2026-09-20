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Στη Ντόχα πριν μεταβεί στην Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμπάς Αραγτσί
Στη Ντόχα πριν μεταβεί στην Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμπάς Αραγτσί
Η στάση του Ιρανού ΥΠΕΞ στη Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχας στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβήτρια χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Ο υπουργός «αναχώρησε από την Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής για τη Νέα Υόρκη (...) και θα κάνει μια σύντομη στάση στη Ντόχα για να έχει διαβουλεύσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», τόνισε το πρακτορείο.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αποφάσισαν να επιτρέψουν στην ιρανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο.
Η στάση του Αραγτσί στη Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχας στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Το ταξίδι του Ιρανού ΥΠΕΞ έρχεται καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον ανταλλάζουν απειλές, χωρίς να διαφαίνεται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Ο υπουργός «αναχώρησε από την Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής για τη Νέα Υόρκη (...) και θα κάνει μια σύντομη στάση στη Ντόχα για να έχει διαβουλεύσεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», τόνισε το πρακτορείο.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αποφάσισαν να επιτρέψουν στην ιρανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο.
Η στάση του Αραγτσί στη Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχας στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Το ταξίδι του Ιρανού ΥΠΕΞ έρχεται καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον ανταλλάζουν απειλές, χωρίς να διαφαίνεται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
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