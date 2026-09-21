ΠΑΟΚ: Ανάταξη σε Άλι και Παβλένκα, καθησυχαστική η εικόνα για Ελουστόντο

Καθησυχαστική η πρώτη εικόνα για Ελουστόντο

Νεότερη εικόνα υπάρχει στον ΠΑΟΚ για τους τρεις τραυματισμούς που προέκυψαν στη νίκη με 3-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία μετά το εξάρθρημα ώμου που υπέστησαν, ενώ εξετάσεις θα κάνει και ο Αρίτζ Ελουστόντο λόγω χτυπήματος στα πλευρά.Οι Άλι και Παβλένκα τραυματίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και στους δύο έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια.Τις επόμενες ημέρες θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματός τους και θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για το διάστημα της απουσίας τους.Ιδιαίτερη προσοχή υπάρχει στην περίπτωση του Τάχα Άλι, καθώς είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν ανάλογο πρόβλημα.Για τον λόγο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη επικοινωνία ώστε να μην ενσωματωθεί στην Εθνική Σουηδίας κατά τη διάρκεια της διακοπής και να παραμείνει για την αποκατάστασή του.Ο Αρίτζ Ελουστόντο δέχθηκε χτύπημα στα πλευρά στη φάση κατά την οποία τραυματίστηκε και ο Παβλένκα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.Η πρώτη εικόνα για τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας κάκωσης.Μετά το σημαντικό «διπλό» στο Αγρίνιο, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για τους τρεις ποδοσφαιριστές.