Ο Σταμάτης Γονίδης έκλεισε τα 69: Η έκπληξη της Λένας Ζευγαρά στη σκηνή και η διώροφη τούρτα με τη φωτογραφία του, δείτε βίντεο
Ο Σταμάτης Γονίδης έκλεισε τα 69: Η έκπληξη της Λένας Ζευγαρά στη σκηνή και η διώροφη τούρτα με τη φωτογραφία του, δείτε βίντεο
«Σ’ αγαπώ πολύ», του είπε η τραγουδίστρια και τον αγκάλιασε
Γενέθλια είχε ο Σταμάτης Γονίδης στις 16 Σεπτεμβρίου και η Λένα Ζευγαρά με την οποία ξεκίνησε εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας του έκανε έκπληξη.
Ο τραγουδιστής έκλεισε τα 69 και η συνεργάτιδά του το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε στη σκηνή με μία διώροφη μαύρη τούρτα με φωτογραφία του Σταμάτη Γονίδη, στην οποία αναγραφόταν με μεγάλα χρυσά γράμματα «χρόνια πολλά». Η Λένα Ζευγαρά τραγούδησε μαζί με τους θεατές για εκείνον, ενώ στη συνέχεια τον αγκάλιασε και του είπε: «Σ’ αγαπώ πολύ».
Ο Σταμάτης Γονίδης την ευχαρίστησε και με τη σειρά του ευχήθηκε στον κόσμο να έχει υγεία: «Να είστε όλοι καλά, εσύ και όλος ο κόσμος», ανέφερε.
Δείτε βίντεο
Η Λένα Ζευγαρά έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συνεργασία τους και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Όπως είπε, για εκείνη ο Σταμάτης Γονίδης είναι θρύλος: «Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα "Α, κι αυτό, έχει πει κι αυτό". Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής. Καταρχάς είναι, είναι τέρας γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί».
Ο τραγουδιστής έκλεισε τα 69 και η συνεργάτιδά του το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε στη σκηνή με μία διώροφη μαύρη τούρτα με φωτογραφία του Σταμάτη Γονίδη, στην οποία αναγραφόταν με μεγάλα χρυσά γράμματα «χρόνια πολλά». Η Λένα Ζευγαρά τραγούδησε μαζί με τους θεατές για εκείνον, ενώ στη συνέχεια τον αγκάλιασε και του είπε: «Σ’ αγαπώ πολύ».
Ο Σταμάτης Γονίδης την ευχαρίστησε και με τη σειρά του ευχήθηκε στον κόσμο να έχει υγεία: «Να είστε όλοι καλά, εσύ και όλος ο κόσμος», ανέφερε.
Δείτε βίντεο
@zevgara_fanpage Έκπληξη στον Σταμάτη Γονίδη… @Lena Zevgara_Official @sgonidis_official #lenazevgara #viral #live #vogclubathens #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - zevgara_fanpage
@chrismichailidis Η έκπληξη της Λένας Ζευγαρά στον Σταμάτη Γονίδη… για τα γενέθλια του🎉 #Gonidis #Zevgara #NightOut #Live #Bouzoukia ♬ πρωτότυπος ήχος - Chris Michailidis
Η Λένα Ζευγαρά έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συνεργασία τους και δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Όπως είπε, για εκείνη ο Σταμάτης Γονίδης είναι θρύλος: «Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα "Α, κι αυτό, έχει πει κι αυτό". Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής. Καταρχάς είναι, είναι τέρας γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί».
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