Αδιανόητο επεισόδιο στη Βουλιαγμένη: Πέθανε 82χρονος που τσακώθηκε με 76χρονο για μια ξαπλώστρα
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Ακτή Βουλιαγμένης Καβγάς

Αδιανόητο επεισόδιο στη Βουλιαγμένη: Πέθανε 82χρονος που τσακώθηκε με 76χρονο για μια ξαπλώστρα

Ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο όπου κατέληξε - Εκτός από τον 76χρονο, κρατείται και μια 21χρονη που ήταν μαζί του

Αδιανόητο επεισόδιο στη Βουλιαγμένη: Πέθανε 82χρονος που τσακώθηκε με 76χρονο για μια ξαπλώστρα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
159 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς που είχαν σήμερα, Κυριακή, λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην Ακτή Βουλιαγμένης με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και υπό συνθήκες που διερευνώνται ήρθαν στα χέρια ο 82χρονος και ένας 76χρονος ενώ στο επεισόδιο φέρεται να εμπλέκεται και μια 21χρονη.

Μετά τον καβγά ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό.

Ο 76χρονος και η 21χρονη κρατούνται στο ΑΤ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενώ κατά πληροφορίες έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μέσα στο οποίο έγινε ο μοιραίος καβγάς
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
159 ΣΧΟΛΙΑ

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