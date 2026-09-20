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Καβγάς on air Καλλιακμάνη-Παγώνη: «Είμαι συνδικαλιστής και θα ελέγξω αυτόν που με ψηφίζει;» - «Λέτε ό,τι θέλετε, δεν σας επιτρέπω να θίγετε τους γιατρούς»
Καβγάς on air Καλλιακμάνη-Παγώνη: «Είμαι συνδικαλιστής και θα ελέγξω αυτόν που με ψηφίζει;» - «Λέτε ό,τι θέλετε, δεν σας επιτρέπω να θίγετε τους γιατρούς»
Αφορμή του έντονου διαλόγου ήταν οι έλεγχοι των ιατρείων από μέλη των οικείων ιατρικών συλλόγων, όπως προβλέπει ο νόμος
Έντονο διάλογο είχαν το πρωί της Κυριακής κατά την παρουσία τους στην ΕΡΤ ο Γιώργος Καλλιακμάνης και η Ματίνα Παγώνη με αφορμή τους ελέγχους στα ιατρεία από μέλη των ιατρικών συλλόγων, όπως προβλέπεται από τον νόμο,.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε «εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και θα ελέγξω αυτόν που με έκανε πρόεδρο; Μεθαύριο θα πρέπει συγγενής σας να βρεθεί σε τέτοιο ιατρείο, νιώθετε ασφαλής τον έλεγχο να τον έχουν κάνει συνδικαλιστές γιατροί; Και δεν φταίνε. Η πολιτεία τους βάζει. Άνθρωποι που του ψηφίζουν πάνε να ελέγξουν αυτοί που τους έχουν εκλέξει, είναι παράλογο. Εγώ θα μπορούσα αν κάνω έλεγχο σωστό αν ήταν σε μένα ο πειθαρχικός έλεγχος από τη στιγμή που με ψηφίζουν αστυνομικοί;»
«Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Όλοι οι γιατροί κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι γιατί μπορεί να είναι συνδικαλιστές. Λέτε "συνδικαλιστές πήγαν να καλύψουν του γιατρούς". Δεν είναι έτσι, δεν μπορείτε να προσβάλετε έτσι το σώμα των γιατρών. Δεν μπορεί να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές να καλύψουν άλλους» απάντησε η Ματίνα Παγώνη.
Παρά την έντονη αντίδρασή της προεδρεύουσας της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Καλλιακμάνης επέμεινε: «Ο πολίτης που θα πάει σε ιατρείο που το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν θα νιώθει ασφαλής».
«Επομένως και εσείς ως συνδικαλιστής δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Θα μας πείτε ότι συνδικαλιστές γιατροί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους» ανταπάντησε η κυρία Παγώνη.
Ακολούθησε ο εξής διάλογος:
Καλλιακμάνης: Δεν το καταλαβαίνετε, δεν το βλέπετε;
Παγώνη: Ό,τι θέλετε λέτε που θα μιλήσετε εσείς για τον ιατρικό κόσμο
Καλλιακμάνης: Ξέρετε πολύ καλά τι λέω
Παγώνη: Δεν σας επιτρέπω να θίγετε τον ιατρικό κλάδο
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε «εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και θα ελέγξω αυτόν που με έκανε πρόεδρο; Μεθαύριο θα πρέπει συγγενής σας να βρεθεί σε τέτοιο ιατρείο, νιώθετε ασφαλής τον έλεγχο να τον έχουν κάνει συνδικαλιστές γιατροί; Και δεν φταίνε. Η πολιτεία τους βάζει. Άνθρωποι που του ψηφίζουν πάνε να ελέγξουν αυτοί που τους έχουν εκλέξει, είναι παράλογο. Εγώ θα μπορούσα αν κάνω έλεγχο σωστό αν ήταν σε μένα ο πειθαρχικός έλεγχος από τη στιγμή που με ψηφίζουν αστυνομικοί;»
«Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Όλοι οι γιατροί κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι γιατί μπορεί να είναι συνδικαλιστές. Λέτε "συνδικαλιστές πήγαν να καλύψουν του γιατρούς". Δεν είναι έτσι, δεν μπορείτε να προσβάλετε έτσι το σώμα των γιατρών. Δεν μπορεί να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές να καλύψουν άλλους» απάντησε η Ματίνα Παγώνη.
Παρά την έντονη αντίδρασή της προεδρεύουσας της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Καλλιακμάνης επέμεινε: «Ο πολίτης που θα πάει σε ιατρείο που το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν θα νιώθει ασφαλής».
«Επομένως και εσείς ως συνδικαλιστής δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Θα μας πείτε ότι συνδικαλιστές γιατροί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους» ανταπάντησε η κυρία Παγώνη.
Ακολούθησε ο εξής διάλογος:
Καλλιακμάνης: Δεν το καταλαβαίνετε, δεν το βλέπετε;
Παγώνη: Ό,τι θέλετε λέτε που θα μιλήσετε εσείς για τον ιατρικό κόσμο
Καλλιακμάνης: Ξέρετε πολύ καλά τι λέω
Παγώνη: Δεν σας επιτρέπω να θίγετε τον ιατρικό κλάδο
Καλλιακμάνης: Δεν κατηγορώ τον ΙΣΑ, δεν φταίνε αυτοί που ελέγχουν ελλιπώς
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