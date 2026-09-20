Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Πρέπει να αποδεχτείς την απώλεια, εγώ νιώθω ότι έχω δύο αγγέλους στον ουρανό και είμαι ευγνώμων γι' αυτό

τόνισε πως κάθε άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον χαμό ενός αγαπημένου του προσώπου πρέπει να είναι ειλικρινής με τα συναισθήματά του.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέφερε αρχικά για τους γονείς του: «Νιώθω ότι έχω δύο αγγέλους στον ουρανό. Έχω πολλούς αγγέλους ευτυχώς. Όχι μόνο στον ουρανό, και εδώ στη γη. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Οι δικοί μου άγγελοι μου θυμίζουν να μην παίρνω τίποτα ως δεδομένο και να είναι όλα τα πράγματα σημαντικά όσο γίνεται. Γιατί πιο μικρός ούτε την ωριμότητα είχα ούτε τη σκέψη, ήμουν λίγο χαρταετός στα πράγματα. Τώρα μεγαλώνοντας στέκομαι πιο πολύ στα απλά πράγμα».



