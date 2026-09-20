Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του στα Βριλήσσια
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Βριλήσσια

Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του στα Βριλήσσια

Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του 

Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του στα Βριλήσσια
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Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση από τον συμμαθητή του, ο οποίος φέρεται να του επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές, λόγω προσωπικών διαφορών που είχαν μεταξύ τους.

Από την επίθεση ο 14χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του.

Για το περιστατικό η Αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
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