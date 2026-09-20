Αντζελίνα Τζολί για τη φιλία της με τη Σάλμα Χάγιεκ: Δεν είχα ποτέ ξανά στη ζωή μου μια τέτοια σύνδεση
Αντζελίνα Τζολί για τη φιλία της με τη Σάλμα Χάγιεκ: Δεν είχα ποτέ ξανά στη ζωή μου μια τέτοια σύνδεση
«Μπορώ να της πω οτιδήποτε», συμπλήρωσε η 60χρονη ηθοποιός - Οι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν στην ταινία «Without Blood»
Κοινή συνέντευξη παραχώρησαν η Αντζελίνα Τζολί και η Σάλμα Χάγιεκ, με αφορμή τη συνεργασία τους στην ταινία «Without Blood», με την πρώτη να αποκαλύπτει πως δεν είχε ποτέ ξανά στη ζωή της τέτοια σύνδεση με άλλο άτομο.
Μιλώντας στο People, η Χάγιεκ επισήμανε αρχικά πως η Τζολί δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας με τους συνεργάτες της, ένα από τα στοιχεία που εκτιμά πολύ σε εκείνη: «Αγαπώ τον τρόπο που σκέφτεται και την καταλαβαίνω. Νομίζω πως όταν ξέρεις ότι κάποιος σε καταλαβαίνει πραγματικά, νιώθεις ασφαλής και μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες», είπε.
Η Τζολί, με τη σειρά της, ανέφερε πως αισθάνεται πολύ οικεία με την ηθοποιό: «Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που γνωριστήκαμε σε αυτή τη φάση της ζωής μας. Γιατί έχουμε περάσει τόσα παρόμοια πράγματα, έχουμε βιώσει διαφορετικές καταστάσεις και, με κάποιον τρόπο, έχουμε καταλήξει ως μεγαλύτερες γυναίκες σε ένα πολύ παρόμοιο σημείο».
Τότε η Χάγιεκ αστειεύτηκε: «Παρόλο που είμαι πολύ μεγαλύτερή της, παρεμπιπτόντως», με την Τζολί να της απαντά: «Όχι και τόσο μεγαλύτερη. Το να εκτιμάς μια τέτοια φιλία, έναν τέτοιο δεσμό και μια τέτοια κατανόηση… δεν είχα ποτέ στη ζωή μου μια τέτοια σύνδεση».
Η Χάγιεκ συμφώνησε: «Είναι δύσκολο να βρεις μια τέτοια σύνδεση. Και νομίζω ότι αυτό πραγματεύεται επίσης, σε έναν βαθμό, η ταινία, πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσεις, να συνδεθείς πραγματικά με κάποιον», είπε.
Όπως δήλωσε η ίδια, υπήρξαν και στιγμές έντασης ανάμεσά τους στα γυρίσματα, ωστόσο πάντα κατέληγαν σε γέλιο: «Μερικές φορές αρχίζαμε να φωνάζουμε με πάθος η μία στην άλλη. Μετά άρχιζα να κλαίω και εκείνη με αγκάλιαζε, και στη συνέχεια γελούσαμε ασταμάτητα. Και από έξω μπορούσα να βλέπω τους ανθρώπους να αναρωτιούνται τι συμβαίνει», θυμήθηκε η Χάγιεκ.
«Μπορώ να της πω οτιδήποτε. Ποτέ δεν προσβάλλεται, γιατί ξέρει ότι προέρχεται από εμένα. Μιλάμε για διάφορα ζητήματα και μετά αρχίζουμε να κλαίμε επειδή συγκινούμαστε, όχι επειδή κάναμε η μία την άλλη να κλάψει… Και μετά λέμε κάτι ανόητο και ξεσπάμε στα γέλια», κατέληξε η 60χρονη.
Το «Without Blood» ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 18 Σεπτεμβρίου. Στην ταινία η Σάλμα Χάγιεκ και ο Ντεμιάν Μπιτσίρ υποδύονται δύο ανθρώπους που έρχονται ξανά αντιμέτωποι με το παρελθόν τους, μετά από έναν πόλεμο και τις τραυματικές εμπειρίες που τον συνοδεύουν. Η Αντζελίνα Τζολί ανέλαβε τη διασκευή και τη σκηνοθεσία του έργου που βασισμένης στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλεσάντρο Μπαρίκο που κυκλοφόρησε το 2002.
Δείτε το τρέιλερ
Μιλώντας στο People, η Χάγιεκ επισήμανε αρχικά πως η Τζολί δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας με τους συνεργάτες της, ένα από τα στοιχεία που εκτιμά πολύ σε εκείνη: «Αγαπώ τον τρόπο που σκέφτεται και την καταλαβαίνω. Νομίζω πως όταν ξέρεις ότι κάποιος σε καταλαβαίνει πραγματικά, νιώθεις ασφαλής και μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες», είπε.
Η Τζολί, με τη σειρά της, ανέφερε πως αισθάνεται πολύ οικεία με την ηθοποιό: «Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο που γνωριστήκαμε σε αυτή τη φάση της ζωής μας. Γιατί έχουμε περάσει τόσα παρόμοια πράγματα, έχουμε βιώσει διαφορετικές καταστάσεις και, με κάποιον τρόπο, έχουμε καταλήξει ως μεγαλύτερες γυναίκες σε ένα πολύ παρόμοιο σημείο».
Τότε η Χάγιεκ αστειεύτηκε: «Παρόλο που είμαι πολύ μεγαλύτερή της, παρεμπιπτόντως», με την Τζολί να της απαντά: «Όχι και τόσο μεγαλύτερη. Το να εκτιμάς μια τέτοια φιλία, έναν τέτοιο δεσμό και μια τέτοια κατανόηση… δεν είχα ποτέ στη ζωή μου μια τέτοια σύνδεση».
Angelina Jolie Opens Up About Her Friendship with Salma Hayek: ‘I Haven’t Had That Kind of Connection in My Life’ (Exclusive) https://t.co/kBqUMNCxKJ— People (@people) September 19, 2026
Η Χάγιεκ συμφώνησε: «Είναι δύσκολο να βρεις μια τέτοια σύνδεση. Και νομίζω ότι αυτό πραγματεύεται επίσης, σε έναν βαθμό, η ταινία, πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσεις, να συνδεθείς πραγματικά με κάποιον», είπε.
Όπως δήλωσε η ίδια, υπήρξαν και στιγμές έντασης ανάμεσά τους στα γυρίσματα, ωστόσο πάντα κατέληγαν σε γέλιο: «Μερικές φορές αρχίζαμε να φωνάζουμε με πάθος η μία στην άλλη. Μετά άρχιζα να κλαίω και εκείνη με αγκάλιαζε, και στη συνέχεια γελούσαμε ασταμάτητα. Και από έξω μπορούσα να βλέπω τους ανθρώπους να αναρωτιούνται τι συμβαίνει», θυμήθηκε η Χάγιεκ.
«Μπορώ να της πω οτιδήποτε. Ποτέ δεν προσβάλλεται, γιατί ξέρει ότι προέρχεται από εμένα. Μιλάμε για διάφορα ζητήματα και μετά αρχίζουμε να κλαίμε επειδή συγκινούμαστε, όχι επειδή κάναμε η μία την άλλη να κλάψει… Και μετά λέμε κάτι ανόητο και ξεσπάμε στα γέλια», κατέληξε η 60χρονη.
Το «Without Blood» ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους από τις 18 Σεπτεμβρίου. Στην ταινία η Σάλμα Χάγιεκ και ο Ντεμιάν Μπιτσίρ υποδύονται δύο ανθρώπους που έρχονται ξανά αντιμέτωποι με το παρελθόν τους, μετά από έναν πόλεμο και τις τραυματικές εμπειρίες που τον συνοδεύουν. Η Αντζελίνα Τζολί ανέλαβε τη διασκευή και τη σκηνοθεσία του έργου που βασισμένης στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλεσάντρο Μπαρίκο που κυκλοφόρησε το 2002.
Δείτε το τρέιλερ
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα