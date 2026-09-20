Stoiximan Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, πέρασε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ, δύσκολα διπλά για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, δείτε τα γκολ
Stoiximan Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, πέρασε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ, δύσκολα διπλά για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, δείτε τα γκολ
Στην κορυφή και στο +3 ο Παναθηναϊκός που κέρδισε 1-0 την Καλαμάτα - Ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Παναιτωλικό - Η ΑΕΚ 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, πέρασε με 1-0 από την έδρα του Λεβαδειακού ο Ολυμπιακός - Γκολάρα ο Αθανασίου και βαθμό ο ΟΦΗ
Το πρώτο κομμάτι της Stoiximan Super League (διακόπτεται έως τις 10 Οκτωβρίου λόγω Εθνικών ομάδων) ολοκληρώθηκε και το σκηνικό που διαμορφωθεί από την προηγούμενη αγωνιστική δεν άλλαξε με τον Παναθηναϊκό να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.
Οι πράσινοι νίκησαν με μέτρια εμφάνιση με 1-0 την Καλαμάτα στην ουδέτερη Νίκαια με το γκολ του Τεττέη να του χαρίζει το 5ο τρίποντο σε ισάριθμα ματς.
Μόνος δεύτερος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ που έκανε τα εύκολα δύσκολα στο Αγρίνιο, έχασε με εξάρθρωση ώμου τους Άλι, Παβλένκα αλλά νίκησε τελικά με 3-1 τον Παναιτωλικό.
Η ΑΕΚ πήγε να την πατήσει σε τρίτο εκτός έδρας ματς με τον ίδιο τρόπο (προηγήθηκε και δέχθηκε την ισοφάριση), αλλά ο Γιόβιτς είχε άλλη άποψη, ενώ ο Ολυμπιακός απέδρασε από την Λιβαδειά με το γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις.
Στις καθυστερήσεις γλίτωσε τον βαθμό και ο ΟΦΗ που ισοφάρισε σε 2-2 τον Αστέρα Τρίπολης.
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Στη διάρκεια της σεζόν υπάρχουν βραδιές που κερδίζεις παρόλο που δεν παίζεις σπουδαίο ποδόσφαιρο... Κι αυτό ακριβώς έκανε ο Παναθηναϊκός στη νίκη που χρειάστηκε μια έμπνευση του Τεττάη για να λυγίσει την αξιόμαχη Καλαμάτα.
Οι πράσινοι μπήκαν στο ματς με τον αέρα του πρωτοπόρου, δημιούργησαν κάποιες φάσεις (κορυφαία αυτή στο 23' όταν ο Λιβάι από πλάγια θέση σημάδεψε το δοκάρι) ωστόσο χρειάστηκε στο 32' η ατομική ενέργεια και το εξαιρετικό τελείωμα του Τεττέη για να έρθει το 0-1.
Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟ είχε και πάλι μεν τον έλεγχο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και στο 62' η Καλαμάτα έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει.
Ο Χάμζα στο τετ α τετ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πένια, ενώ μπορούσε να κάνει και πάσα και στη συνέχεια ο Πινέιρο πλάσαρε πάνω στον Ισπανό γκολκίπερ.
62' η Καλαμάτα έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Ο Χάμζα στο τετ α τετ Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟ είχε και πάλι μεν τον έλεγχο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και στο να νικήσει τον Πένια, ενώ μπορούσε να κάνει και πάσα και στη συνέχεια ο Πινέιρο πλάσαρε πάνω στον Ισπανό γκολκίπερ.δεν μπόρεσε
Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν αρκετές επικίνδυνες αντεπιθέσεις, αλλά πολύ κακές τελικές ενέργειες, ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε χώρους όχι όμως και ένα δεύτερο γκολ με το τελικό σκορ να μην αλλάζει ως το φινάλε.
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
Ο Δικέφαλος του Βορρά πήγε στο Αγρίνιο χωρίς Τάισον, Κόστα, έχασε στο Β' ημίχρονο με εξάρθρωση ώμου Άλι, Παβλένκα και παρόλο που έκανε τα εύκολα δύσκολα πήρε τελικά τη νίκη και διατηρήθηκε σε απόσταση βολής από την κορυφή.
Οι ασπρόμαυροι έκαναν ένα καλό πρώτο ημίχρονο, όπου ουσιαστικά έβαλαν τις βάσεις για την επικράτηση τους ξεκινώντας εντυπωσιακά τον αγώνα και δημιουργώντας συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις. Τελικά το 0-1 ήρθε στο 33' με το πρώτο γκολ του Τάχα Άλι οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση των ασπρόμαυρων, ενώ στο 39' μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα δεν έφυγε από την περιοχή και ο Εντιαγέ πέτυχε το 0-2.
Οι πράσινοι νίκησαν με μέτρια εμφάνιση με 1-0 την Καλαμάτα στην ουδέτερη Νίκαια με το γκολ του Τεττέη να του χαρίζει το 5ο τρίποντο σε ισάριθμα ματς.
Μόνος δεύτερος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ που έκανε τα εύκολα δύσκολα στο Αγρίνιο, έχασε με εξάρθρωση ώμου τους Άλι, Παβλένκα αλλά νίκησε τελικά με 3-1 τον Παναιτωλικό.
Η ΑΕΚ πήγε να την πατήσει σε τρίτο εκτός έδρας ματς με τον ίδιο τρόπο (προηγήθηκε και δέχθηκε την ισοφάριση), αλλά ο Γιόβιτς είχε άλλη άποψη, ενώ ο Ολυμπιακός απέδρασε από την Λιβαδειά με το γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις.
Στις καθυστερήσεις γλίτωσε τον βαθμό και ο ΟΦΗ που ισοφάρισε σε 2-2 τον Αστέρα Τρίπολης.
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Στη διάρκεια της σεζόν υπάρχουν βραδιές που κερδίζεις παρόλο που δεν παίζεις σπουδαίο ποδόσφαιρο... Κι αυτό ακριβώς έκανε ο Παναθηναϊκός στη νίκη που χρειάστηκε μια έμπνευση του Τεττάη για να λυγίσει την αξιόμαχη Καλαμάτα.
Οι πράσινοι μπήκαν στο ματς με τον αέρα του πρωτοπόρου, δημιούργησαν κάποιες φάσεις (κορυφαία αυτή στο 23' όταν ο Λιβάι από πλάγια θέση σημάδεψε το δοκάρι) ωστόσο χρειάστηκε στο 32' η ατομική ενέργεια και το εξαιρετικό τελείωμα του Τεττέη για να έρθει το 0-1.
Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟ είχε και πάλι μεν τον έλεγχο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και στο 62' η Καλαμάτα έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει.
Ο Χάμζα στο τετ α τετ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πένια, ενώ μπορούσε να κάνει και πάσα και στη συνέχεια ο Πινέιρο πλάσαρε πάνω στον Ισπανό γκολκίπερ.
62' η Καλαμάτα έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Ο Χάμζα στο τετ α τετ Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟ είχε και πάλι μεν τον έλεγχο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και στο να νικήσει τον Πένια, ενώ μπορούσε να κάνει και πάσα και στη συνέχεια ο Πινέιρο πλάσαρε πάνω στον Ισπανό γκολκίπερ.δεν μπόρεσε
Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν αρκετές επικίνδυνες αντεπιθέσεις, αλλά πολύ κακές τελικές ενέργειες, ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε χώρους όχι όμως και ένα δεύτερο γκολ με το τελικό σκορ να μην αλλάζει ως το φινάλε.
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
Ο Δικέφαλος του Βορρά πήγε στο Αγρίνιο χωρίς Τάισον, Κόστα, έχασε στο Β' ημίχρονο με εξάρθρωση ώμου Άλι, Παβλένκα και παρόλο που έκανε τα εύκολα δύσκολα πήρε τελικά τη νίκη και διατηρήθηκε σε απόσταση βολής από την κορυφή.
Οι ασπρόμαυροι έκαναν ένα καλό πρώτο ημίχρονο, όπου ουσιαστικά έβαλαν τις βάσεις για την επικράτηση τους ξεκινώντας εντυπωσιακά τον αγώνα και δημιουργώντας συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις. Τελικά το 0-1 ήρθε στο 33' με το πρώτο γκολ του Τάχα Άλι οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση των ασπρόμαυρων, ενώ στο 39' μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα δεν έφυγε από την περιοχή και ο Εντιαγέ πέτυχε το 0-2.
Το Β' ημίχρονο ξεκίνησε με... απρόοπτα καθώς ο Άλι αποχώρησε με εξάρθρωση ώμου στο 47' και στο 51' μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Εστέμπαν μείωσε σε 1-2. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε, ο Παναιτωλικός προσάπθησε να πιέσει, κέρδισε μέτρα αλλά κλασική ευκαιρία δεν δημιούργησε, ενώ στο 70' ο ΠΑΟΚ έχασε και τον Παβλένκα (κι αυτός εξάρθρωση ώμου). Οι γηπεδούχοι κέρδισαν κάποια κόρνερ και φάουλ, η άμυνα του ΠΑΟΚ κράτησε και στο 90'+8 ο Σορετίρε από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 1-3.
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
Πέρσι ένα γκολ του Ρέλβας στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων είχε χαρίσει στην ΑΕΚ έναν πολύτιμο (όπως αποδείχθηκε) βαθμό στην πορεία της προτς τον τίτλο... Φέτος ο Λούκα Γιόβιτς ήταν αυτός που γλίτωσε την Ένωση από μια τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας απώλεια καθώς με απίθανη κεφαλιά στο 89' διαμόρφωσε το τελικό 1-2 που σύμφωνα με την απόδοση των δύο ομάδων αφήνει με πικρία τους γηπεδούχους.
Ο Βόλος ξεκίνησε εκπληκτικά το ματς και στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα είχε δοκάρι με τον Κομπά και απίθανη χαμένη ευκαιρία από τον Φουρτάδο (έβγαλε ο Μπρινιόλι) . Οι γηπεδούχοι γενικά ήταν πολύ καλύτεροι, αλλά ο Μπρινιόλι ήταν σταθερός με την ΑΕΚ να απειλεί για πρώτη φορά στο 32' με τον Μάνταλο να χάνει κλασική ευκαιρία . Η ΑΕΚ στάθηκε τυχερή στο 43' όταν ο Φουρτάδο σκόραρε αλλά το VAR έδειξε ότι ήταν ελάχιστα πίο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό.
Ο Νίκολις έριξε στο ματς Ζοάο Μάριο, Ζίνι η ΑΕΚ έγινε πιο πιεστική και στο 61' ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, όμως οι παίκτες του Νίκολιτς και πάλι δεν μπόρεσαν να κλειδώσουν το ματς για να δεχθούν την ισοφάριση στο 85'. Σε μια φάση διαρκείας ο Χαρακαμπόγλου με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Μπρινιόλι για το 1-1.
Στο 89' όμως από τη σέντρα ακριβείας του Ζοάο Μάριο, ο Λούκα Γιόβιτς με απίστευτη κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Λοντίγκιν ο οποίος απλά παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας.
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Τρίτη νίκη για τον Ολυμπιακό, με το σκορ που τείνει να γίνει το αγαπημένο των ερυθρόλευκων (όλες με 1-0) και απρόσμενο λυτρωτή τον Μανώλη Σάλικα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων!
Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι Βοιωτοί στην καλύτερη τους φετινή εμφάνιση ήταν αυτοί που απειλούσαν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ορτέγα να κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό με τρεις επεμβάσεις από το 20' έως το 30', ενώ στο 31΄ο Τσικίνιο με σέντρα σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.
ίδια εικόνα και στο Β' ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις και τους γηπεδούχους να βγαίνουν σε επικίνδυνες αντεπιθέσεις... Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς θα λήξει στο 0-0, από τη σέντρα του Φρόιλερ ο Σάλιακας κινήθηκε ως κρυφός φορ πίσω από τον Μάριους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα χαρίζοντας στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2
Ο Αστέρας Τρίπολης κρατούσε στα χέρια του το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, αλλά ένα εξαιρετικής ομορφιάς γκολ του Νίκου Αθανασίου δευτερόλεπτα πριν το φινάλε των καθυστερήσεων κράτησαν όρθιο τον ΟΦΗ.
Οι Κρητικοί, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θρίαμβο επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα του Europa League ξεκίνησαν ιδανικά το ματς παίρνοντας το προβάδισμα στο 18'. Μακρινό σουτ του Αποστολάκη, ο Παπαδόπουλος δεν εκτίμησε σωστά και η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του για το 1-0.
Άμεση απάντηση από τον Αστέρα καθώς στο 24' ο Μακέντα ολοκλήρωσε ιδανικά την επίθεση πλασάροντας εύστοχα για το 1-1 και μετά το γκολ οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι.
Στο 50' ήρθε η ανατροπή με τον Κετού να σκοράρει μετά το σλάλομ του Μπαρτόλο και τις καραμπόλες, ενώ στο 75' ο τελευταίος πέτυχε το 1-3, αλλά στο VAR είδαν ότι χρησιμοποίησε το χέρι του.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Αστέρας θα πάρει το τρίποντο, ο Αθανασίου με ωραία κίνηση και απίθανο πλασέ με το δεξί διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
Τρίτο εντός έδρας ματς (σε πέντε αγωνιστικές), δεύτερη ήττα για τον Ατρόμητο που θυμίζει στην εκκίνηση της σεζόν την ομάδα της προηγούμενης διετίας που δεν μπορούσε να σταυρώσει νίκη στο Περιστέρι.
Μετά από 45 λεπτά που δεν θα τα θυμάται κανείς, το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο με τον Ατρόμητο να είναι πιο επιθετικός, αλλά στο 63' να δέχεται το γκολ από την κοντινή προβολή του Πόμπο για το 0-1 της Κηφισιάς.
Στο 73' ο Μουτουσαμί επανέφερε την ισορροπία με το δεύτερο φετινό του γκολ, ωστόσο στο 81' ο Παπαδόπουλος ανέτρεψε τον Σαγκάλ, ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, αλλά με την πρώτη διακοπή ο VAR τον κάλεσε και το πέναλτι δόθηκε με τον Πόμπο να νικά τον Χουτεσιώτη για το 1-2.
Άρης - Ηρακλής 0-0
Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη, αλλά όντας ανήμποροι να σκοράρουν δεν μπορούν να πουν ότι είναι και απογοητευμένοι...
Βέβαια για τον Άρη, ειδικά με την εικόνα των πρώτων 30 λεπτών όπου πίεσε και έχασε αρκετές ευκαιρίες, το τελικό 0-0 αφήνει μια πικρία και μεγαλώνει την απογοήτευση καθώς η ομάδα του Γρηγορίου προερχόταν από τις ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ για τον Ηρακλή ο 6ος βαθμός μετά από πέντε αγωνιστικές φαντάζει ως ένας εξαιρετικός απολογισμός.
Οι κίτρινοι ήταν καταιγιστικοί στην αρχή, αλλά απελπιστικά άστοχοι με τον Ηρακλή να ισορροπεί μετά το 30' αλλά να μην μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα (εξαίρεση ένα σουτ του Λόπεθ).
Στο Β' ημίχρονο υπήρχε μεγαλύτερη ισορροπία με τον Άρη να διατηρεί την πρωτοβουλία (ανούσια όμως) ενώ ο Ηρακλής βγήκε περισσότερες φορές στην κόντρα και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 78' με τον Μάρκεζ να κάνει τσαφ στο δεύτερο δοκάρι.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3. ΑΕΚ 11
4.ΟΦΗ 10
5.Ολυμπιακός 10
6.Παναιτωλικός 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Αστέρας AKTOR 1
13. Bόλος Elabet 2
14. Λεβαδειακός 1
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19.30)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (19.30)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)
Αρης – Βόλος (19:00)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
Πέρσι ένα γκολ του Ρέλβας στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων είχε χαρίσει στην ΑΕΚ έναν πολύτιμο (όπως αποδείχθηκε) βαθμό στην πορεία της προτς τον τίτλο... Φέτος ο Λούκα Γιόβιτς ήταν αυτός που γλίτωσε την Ένωση από μια τρίτη συνεχόμενη εκτός έδρας απώλεια καθώς με απίθανη κεφαλιά στο 89' διαμόρφωσε το τελικό 1-2 που σύμφωνα με την απόδοση των δύο ομάδων αφήνει με πικρία τους γηπεδούχους.
Ο Βόλος ξεκίνησε εκπληκτικά το ματς και στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα είχε δοκάρι με τον Κομπά και απίθανη χαμένη ευκαιρία από τον Φουρτάδο (έβγαλε ο Μπρινιόλι) . Οι γηπεδούχοι γενικά ήταν πολύ καλύτεροι, αλλά ο Μπρινιόλι ήταν σταθερός με την ΑΕΚ να απειλεί για πρώτη φορά στο 32' με τον Μάνταλο να χάνει κλασική ευκαιρία . Η ΑΕΚ στάθηκε τυχερή στο 43' όταν ο Φουρτάδο σκόραρε αλλά το VAR έδειξε ότι ήταν ελάχιστα πίο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό.
Ο Νίκολις έριξε στο ματς Ζοάο Μάριο, Ζίνι η ΑΕΚ έγινε πιο πιεστική και στο 61' ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, όμως οι παίκτες του Νίκολιτς και πάλι δεν μπόρεσαν να κλειδώσουν το ματς για να δεχθούν την ισοφάριση στο 85'. Σε μια φάση διαρκείας ο Χαρακαμπόγλου με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον Μπρινιόλι για το 1-1.
Στο 89' όμως από τη σέντρα ακριβείας του Ζοάο Μάριο, ο Λούκα Γιόβιτς με απίστευτη κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι του Λοντίγκιν ο οποίος απλά παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας.
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Τρίτη νίκη για τον Ολυμπιακό, με το σκορ που τείνει να γίνει το αγαπημένο των ερυθρόλευκων (όλες με 1-0) και απρόσμενο λυτρωτή τον Μανώλη Σάλικα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων!
Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι Βοιωτοί στην καλύτερη τους φετινή εμφάνιση ήταν αυτοί που απειλούσαν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ορτέγα να κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό με τρεις επεμβάσεις από το 20' έως το 30', ενώ στο 31΄ο Τσικίνιο με σέντρα σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.
ίδια εικόνα και στο Β' ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις και τους γηπεδούχους να βγαίνουν σε επικίνδυνες αντεπιθέσεις... Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς θα λήξει στο 0-0, από τη σέντρα του Φρόιλερ ο Σάλιακας κινήθηκε ως κρυφός φορ πίσω από τον Μάριους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα χαρίζοντας στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2
Ο Αστέρας Τρίπολης κρατούσε στα χέρια του το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, αλλά ένα εξαιρετικής ομορφιάς γκολ του Νίκου Αθανασίου δευτερόλεπτα πριν το φινάλε των καθυστερήσεων κράτησαν όρθιο τον ΟΦΗ.
Οι Κρητικοί, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον θρίαμβο επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα του Europa League ξεκίνησαν ιδανικά το ματς παίρνοντας το προβάδισμα στο 18'. Μακρινό σουτ του Αποστολάκη, ο Παπαδόπουλος δεν εκτίμησε σωστά και η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του για το 1-0.
Άμεση απάντηση από τον Αστέρα καθώς στο 24' ο Μακέντα ολοκλήρωσε ιδανικά την επίθεση πλασάροντας εύστοχα για το 1-1 και μετά το γκολ οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι.
Στο 50' ήρθε η ανατροπή με τον Κετού να σκοράρει μετά το σλάλομ του Μπαρτόλο και τις καραμπόλες, ενώ στο 75' ο τελευταίος πέτυχε το 1-3, αλλά στο VAR είδαν ότι χρησιμοποίησε το χέρι του.
Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Αστέρας θα πάρει το τρίποντο, ο Αθανασίου με ωραία κίνηση και απίθανο πλασέ με το δεξί διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
Τρίτο εντός έδρας ματς (σε πέντε αγωνιστικές), δεύτερη ήττα για τον Ατρόμητο που θυμίζει στην εκκίνηση της σεζόν την ομάδα της προηγούμενης διετίας που δεν μπορούσε να σταυρώσει νίκη στο Περιστέρι.
Μετά από 45 λεπτά που δεν θα τα θυμάται κανείς, το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο με τον Ατρόμητο να είναι πιο επιθετικός, αλλά στο 63' να δέχεται το γκολ από την κοντινή προβολή του Πόμπο για το 0-1 της Κηφισιάς.
Στο 73' ο Μουτουσαμί επανέφερε την ισορροπία με το δεύτερο φετινό του γκολ, ωστόσο στο 81' ο Παπαδόπουλος ανέτρεψε τον Σαγκάλ, ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, αλλά με την πρώτη διακοπή ο VAR τον κάλεσε και το πέναλτι δόθηκε με τον Πόμπο να νικά τον Χουτεσιώτη για το 1-2.
Άρης - Ηρακλής 0-0
Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη, αλλά όντας ανήμποροι να σκοράρουν δεν μπορούν να πουν ότι είναι και απογοητευμένοι...
Βέβαια για τον Άρη, ειδικά με την εικόνα των πρώτων 30 λεπτών όπου πίεσε και έχασε αρκετές ευκαιρίες, το τελικό 0-0 αφήνει μια πικρία και μεγαλώνει την απογοήτευση καθώς η ομάδα του Γρηγορίου προερχόταν από τις ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ για τον Ηρακλή ο 6ος βαθμός μετά από πέντε αγωνιστικές φαντάζει ως ένας εξαιρετικός απολογισμός.
Οι κίτρινοι ήταν καταιγιστικοί στην αρχή, αλλά απελπιστικά άστοχοι με τον Ηρακλή να ισορροπεί μετά το 30' αλλά να μην μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα (εξαίρεση ένα σουτ του Λόπεθ).
Στο Β' ημίχρονο υπήρχε μεγαλύτερη ισορροπία με τον Άρη να διατηρεί την πρωτοβουλία (ανούσια όμως) ενώ ο Ηρακλής βγήκε περισσότερες φορές στην κόντρα και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 78' με τον Μάρκεζ να κάνει τσαφ στο δεύτερο δοκάρι.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1
Βόλος – ΑΕΚ 1-2
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3
H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 15
2. ΠΑΟΚ 12
3. ΑΕΚ 11
4.ΟΦΗ 10
5.Ολυμπιακός 10
6.Παναιτωλικός 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Αστέρας AKTOR 1
13. Bόλος Elabet 2
14. Λεβαδειακός 1
Επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19.30)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (19.30)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)
Αρης – Βόλος (19:00)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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