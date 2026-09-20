Stoiximan Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, πέρασε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ, δύσκολα διπλά για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, δείτε τα γκολ

Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν αρκετές επικίνδυνες αντεπιθέσεις, αλλά πολύ κακές τελικές ενέργειες, ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δεκάλεπτο βρήκε χώρους όχι όμως και ένα δεύτερο γκολ με το τελικό σκορ να μην αλλάζει ως το φινάλε.

να νικήσει τον Πένια, ενώ μπορούσε να κάνει και πάσα και στη συνέχεια ο Πινέιρο πλάσαρε πάνω στον Ισπανό γκολκίπερ.

Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟ είχε και πάλι μεν τον έλεγχο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και στο

62' η Καλαμάτα έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Ο Χάμζα στο τετ α τετ

Στο Β' ημίχρονο ο ΠΑΟ είχε και πάλι μεν τον έλεγχο, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει και στο 62' η Καλαμάτα έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Ο Χάμζα στο τετ α τετ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πένια, ενώ μπορούσε να κάνει και πάσα και στη συνέχεια ο Πινέιρο πλάσαρε πάνω στον Ισπανό γκολκίπερ.

' η ατομική ενέργεια και το εξαιρετικό τελείωμα του Τεττέη για να έρθει το 0-1.

Οι πράσινοι μπήκαν στο ματς με τον αέρα του πρωτοπόρου, δημιούργησαν κάποιες φάσεις (κορυφαία αυτή στο 23' όταν ο Λιβάι από πλάγια θέση σημάδε





Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Τρίτη νίκη για τον



Τρίτη νίκη για τον Ολυμπιακό , με το σκορ που τείνει να γίνει το αγαπημένο των ερυθρόλευκων (όλες με 1-0) και απρόσμενο λυτρωτή τον Μανώλη Σάλικα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων!





Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι Βοιωτοί στην καλύτερη τους φετινή εμφάνιση ήταν αυτοί που απειλούσαν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ορτέγα να κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό με τρεις επεμβάσεις από το 20' έως το 30', ενώ στο 31΄ο Τσικίνιο με σέντρα σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.



ίδια εικόνα και στο Β' ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις και τους γηπεδούχους να βγαίνουν σε επικίνδυνες αντεπιθέσεις... Κι ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς θα λήξει στο 0-0, από τη σέντρα του Φρόιλερ ο Σάλιακας κινήθηκε ως κρυφός φορ πίσω από τον Μάριους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα χαρίζοντας στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.



Τρίτο εντός έδρας ματς (σε πέντε αγωνιστικές), δεύτερη ήττα για τον

που θυμίζει στην εκκίνηση της σεζόν την ομάδα της προηγούμενης διετίας που δεν μπορούσε να σταυρώσει νίκη στο Περιστέρι.

Μετά από 45 λεπτά που δεν θα τα θυμάται κανείς, το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο με τον Ατρόμητο να είναι πιο επιθετικός, αλλά στο 63' να δέχεται το γκολ από την κοντινή προβολή του Πόμπο για το 0-1 της

.

Στο 73' ο Μουτουσαμί επανέφερε την ισορροπία με το δεύτερο φετινό του γκολ, ωστόσο στο 81' ο Παπαδόπουλος ανέτρεψε τον Σαγκάλ, ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, αλλά με την πρώτη διακοπή ο VAR τον κάλεσε και το πέναλτι δόθηκε με τον Πόμπο να νικά τον Χουτεσιώτη για το 1-2.

Κι οι δύο ήθελαν τη νίκη, αλλά όντας ανήμποροι να σκοράρουν δεν μπορούν να πουν ότι είναι και απογοητευμένοι...

Βέβαια για τον

, ειδικά με την εικόνα των πρώτων 30 λεπτών όπου πίεσε και έχασε αρκετές ευκαιρίες, το τελικό 0-0 αφήνει μια πικρία και μεγαλώνει την απογοήτευση καθώς η ομάδα του Γρηγορίου προερχόταν από τις ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ενώ για τον Ηρακλή ο 6ος βαθμός μετά από πέντε αγωνιστικές φαντάζει ως ένας εξαιρετικός απολογισμός.

Οι κίτρινοι ήταν καταιγιστικοί στην αρχή, αλλά απελπιστικά άστοχοι με τον

να ισορροπεί μετά το 30' αλλά να μην μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα (εξαίρεση ένα σουτ του Λόπεθ).

Στο Β' ημίχρονο υπήρχε μεγαλύτερη ισορροπία με τον Άρη να διατηρεί την πρωτοβουλία (ανούσια όμως) ενώ ο Ηρακλής βγήκε περισσότερες φορές στην κόντρα και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 78' με τον Μάρκεζ να κάνει τσαφ στο δεύτερο δοκάρι.

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Αρης – Ηρακλής 0-0

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΠΑΟΚ 12

3. ΑΕΚ 11

4.ΟΦΗ 10

5.Ολυμπιακός 10



6.Παναιτωλικός 9

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Αστέρας AKTOR 1

13. Bόλος Elabet 2

14. Λεβαδειακός 1

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19.30)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (19.30)

Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)

Αρης – Βόλος (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)