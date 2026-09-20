Κατερίνα Βρανά: Μετά την περιπέτεια υγείας μου άλλαξε τελείως η σεξουαλική μου ζωή, πήρα τρία χρόνια off
Κατερίνα Βρανά: Μετά την περιπέτεια υγείας μου άλλαξε τελείως η σεξουαλική μου ζωή, πήρα τρία χρόνια off
«Πέρασα και τέσσερις μήνες τελείως παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, οπότε αυτό σε κάνει και να αποξενώνεσαι από το σώμα σου», εξήγησε η stand-up comedian
Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την περιπέτεια υγείας της περιέγραψε η Κατερίνα Βρανά, σημειώνοντας πως περισσότερο απ όλα την ενόχλησε που επηρεάστηκε η σεξουαλική της ζωή, με αποτέλεσμα «να πάρει τρία χρόνια off».
Η stand-up comedian, που είχε υποστεί διάτρηση εντέρου που είχε οδηγήσει σε σηπτικό σοκ κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία το 2017 μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και εξήγησε πως δεν ένιωθε όμορφα με το σώμα της, ωστόσο πλέον αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν πρόσκληση και πιστεύει πως θα βρει και πάλι τις ισορροπίες της.
Η Κατερίνα Βρανά ανέφερε αρχικά πως αισθάνθηκε να «χάνει» στην εικόνα της: «Εμένα αυτό που επηρεάστηκε πάνω απ’ όλα είναι η σεξουαλικότητά μου, το πόσο σέξι νιώθω. Δεν ένιωθα πλέον άνετη στο σώμα μου και μ’ αρέσει πάρα πολύ το σεξ. Όταν αλλάζει κάτι τόσο πολύ, είσαι ακόμα σέξι; Είσαι ακόμα θηλυκή, όταν έχεις μάθει να κινείσαι όρθιας. Είμαι και ψηλή, ήμουν 1,93, με μαλλί, στήθος... Περπατούσα και το χαιρόμουνα. Να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο τσουλώντας… χάνεις. Πέρασα και τέσσερις μήνες τελείως παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, οπότε αυτό σε κάνει και να αποξενώνεσαι από το σώμα σου», είπε και πρόσθεσε: «Η σεξουαλική μου ζωή άλλαξε τελείως. Πήρα τρία χρόνια off. Αποφάσισα τρία χρόνια, δύο πες. Είπα, θα πάρω off μέχρι να νιώσω άνετα».
Δείτε το βίντεο
Η stand-up comedian ανέφερε πως το να περιποιείται βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος που έβλεπε τον εαυτό της: «Πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Όταν συνειδητοποίησα ότι μπορώ να φοράω τακούνια για ώρες χωρίς να πονάνε τα πόδια μου… Δεκαπεντάποντα. Έχω γεμίσει τακούνια. Τακούνια που δεν θα μπορούσα να βάλω πριν», δήλωσε.
Όπως επισήμανε, δέχεται φλερτ, όμως συναντά διάφορα εμπόδια: «Ναι, αλλά δύσκολα γιατί δεν βλέπω καλά και το βράδυ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι επίσης δεν ένιωθαν πολύ άνετα και οι άλλοι να φλερτάρουν μαζί μου. Αλλά από τα τελευταία δύο χρόνια, καλά πάνε τα πράγματα. Δοκιμάζουμε να δούμε. Πώς μπορούμε να ξαναβρούμε ισορροπία», είπε.
Όταν ρωτήθηκε αν έχασε ποτέ το χιούμορ της στις δύσκολες στιγμές, η Κατερίνα Βρανά απάντησε σε άλλο σημείο: «Είναι μερικές φορές που όσο και να ψάξεις δεν μπορείς να βρεις χιούμορ, αλλά και φορές που εγώ δεν ένιωθα καλά, δεν χρειάστηκε εγώ να βρω χιούμορ, το βρήκε η ευρύτερη οικογένειά μου».
Η stand-up comedian ανέφερε πως όταν ξεκίνησε η περιπέτεια υγείας της φοβόταν περισσότερο απ' όλα για την καριέρα της: «Είχα πανικοβληθεί ότι η ομιλία μου θα μου χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου», εξομολογήθηκε.
Τέλος, η Κατερίνα Βρανά, δήλωσε πως υπήρχαν σημάδια για την υγεία της, στα οποία δεν έδινε την απαραίτητη σημασία: «Ένα χρόνο πριν. Συνέχεια. Ο λόγος που το αγνοούσα είναι ότι είχα απογειώσει την καριέρα μου και σε διεθνές επίπεδο», είπε.
Η stand-up comedian, που είχε υποστεί διάτρηση εντέρου που είχε οδηγήσει σε σηπτικό σοκ κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία το 2017 μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και εξήγησε πως δεν ένιωθε όμορφα με το σώμα της, ωστόσο πλέον αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν πρόσκληση και πιστεύει πως θα βρει και πάλι τις ισορροπίες της.
Η Κατερίνα Βρανά ανέφερε αρχικά πως αισθάνθηκε να «χάνει» στην εικόνα της: «Εμένα αυτό που επηρεάστηκε πάνω απ’ όλα είναι η σεξουαλικότητά μου, το πόσο σέξι νιώθω. Δεν ένιωθα πλέον άνετη στο σώμα μου και μ’ αρέσει πάρα πολύ το σεξ. Όταν αλλάζει κάτι τόσο πολύ, είσαι ακόμα σέξι; Είσαι ακόμα θηλυκή, όταν έχεις μάθει να κινείσαι όρθιας. Είμαι και ψηλή, ήμουν 1,93, με μαλλί, στήθος... Περπατούσα και το χαιρόμουνα. Να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο τσουλώντας… χάνεις. Πέρασα και τέσσερις μήνες τελείως παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, οπότε αυτό σε κάνει και να αποξενώνεσαι από το σώμα σου», είπε και πρόσθεσε: «Η σεξουαλική μου ζωή άλλαξε τελείως. Πήρα τρία χρόνια off. Αποφάσισα τρία χρόνια, δύο πες. Είπα, θα πάρω off μέχρι να νιώσω άνετα».
Δείτε το βίντεο
Η stand-up comedian ανέφερε πως το να περιποιείται βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος που έβλεπε τον εαυτό της: «Πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Όταν συνειδητοποίησα ότι μπορώ να φοράω τακούνια για ώρες χωρίς να πονάνε τα πόδια μου… Δεκαπεντάποντα. Έχω γεμίσει τακούνια. Τακούνια που δεν θα μπορούσα να βάλω πριν», δήλωσε.
Όπως επισήμανε, δέχεται φλερτ, όμως συναντά διάφορα εμπόδια: «Ναι, αλλά δύσκολα γιατί δεν βλέπω καλά και το βράδυ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι επίσης δεν ένιωθαν πολύ άνετα και οι άλλοι να φλερτάρουν μαζί μου. Αλλά από τα τελευταία δύο χρόνια, καλά πάνε τα πράγματα. Δοκιμάζουμε να δούμε. Πώς μπορούμε να ξαναβρούμε ισορροπία», είπε.
Όταν ρωτήθηκε αν έχασε ποτέ το χιούμορ της στις δύσκολες στιγμές, η Κατερίνα Βρανά απάντησε σε άλλο σημείο: «Είναι μερικές φορές που όσο και να ψάξεις δεν μπορείς να βρεις χιούμορ, αλλά και φορές που εγώ δεν ένιωθα καλά, δεν χρειάστηκε εγώ να βρω χιούμορ, το βρήκε η ευρύτερη οικογένειά μου».
Η stand-up comedian ανέφερε πως όταν ξεκίνησε η περιπέτεια υγείας της φοβόταν περισσότερο απ' όλα για την καριέρα της: «Είχα πανικοβληθεί ότι η ομιλία μου θα μου χαλάσει κάθε δυνατότητα επιστροφής στο επάγγελμά μου», εξομολογήθηκε.
Τέλος, η Κατερίνα Βρανά, δήλωσε πως υπήρχαν σημάδια για την υγεία της, στα οποία δεν έδινε την απαραίτητη σημασία: «Ένα χρόνο πριν. Συνέχεια. Ο λόγος που το αγνοούσα είναι ότι είχα απογειώσει την καριέρα μου και σε διεθνές επίπεδο», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα