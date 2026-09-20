Κατερίνα Βρανά: Μετά την περιπέτεια υγείας μου άλλαξε τελείως η σεξουαλική μου ζωή, πήρα τρία χρόνια off

κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Μαλαισία το 2017

μίλησε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και εξήγησε πως δεν ένιωθε όμορφα με το σώμα της, ωστόσο πλέον αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν πρόσκληση και πιστεύει πως θα βρει και πάλι τις ισορροπίες της.



Η Κατερίνα Βρανά ανέφερε αρχικά πως αισθάνθηκε να «χάνει» στην εικόνα της: «Εμένα αυτό που επηρεάστηκε πάνω απ’ όλα είναι η σεξουαλικότητά μου, το πόσο σέξι νιώθω. Δεν ένιωθα πλέον άνετη στο σώμα μου και μ’ αρέσει πάρα πολύ το σεξ. Όταν αλλάζει κάτι τόσο πολύ, είσαι ακόμα σέξι; Είσαι ακόμα θηλυκή, όταν έχεις μάθει να κινείσαι όρθιας. Είμαι και ψηλή, ήμουν 1,93, με μαλλί, στήθος... Περπατούσα και το χαιρόμουνα. Να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο τσουλώντας… χάνεις. Πέρασα και τέσσερις μήνες τελείως παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, οπότε αυτό σε κάνει και να αποξενώνεσαι από το σώμα σου», είπε και πρόσθεσε: «Η σεξουαλική μου ζωή άλλαξε τελείως. Πήρα τρία χρόνια off. Αποφάσισα τρία χρόνια, δύο πες. Είπα, θα πάρω off μέχρι να νιώσω άνετα».



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Η stand-up comedian ανέφερε πως το να περιποιείται βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος που έβλεπε τον εαυτό της: «Πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Όταν συνειδητοποίησα ότι μπορώ να φοράω τακούνια για ώρες χωρίς να πονάνε τα πόδια μου… Δεκαπεντάποντα. Έχω γεμίσει τακούνια. Τακούνια που δεν θα μπορούσα να βάλω πριν», δήλωσε.



Όπως επισήμανε, δέχεται φλερτ, όμως συναντά διάφορα εμπόδια: «Ναι, αλλά δύσκολα γιατί δεν βλέπω καλά και το βράδυ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κι επίσης δεν ένιωθαν πολύ άνετα και οι άλλοι να φλερτάρουν μαζί μου. Αλλά από τα τελευταία δύο χρόνια, καλά πάνε τα πράγματα. Δοκιμάζουμε να δούμε. Πώς μπορούμε να ξαναβρούμε ισορροπία», είπε.