Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου, νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026

Νωρίτερα, στις 16:43, είχε ενεργοποιηθεί και πάλι το 112, αυτή τη φορά για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι, με κατεύθυνση προς τη Ζάκρο.Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με ισχυρές δυνάμεις, καθώς το μέτωπο παραμένει ενεργό.