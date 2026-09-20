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Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου, νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις
Στους 105 οι πυροσβέστες που επιχειρούν – Απομακρύνονται κάτοικοι από Ζάκρο, Κελλάρια, Αδραβάστους και Αζοκέραμο
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 της Κυριακής σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και εξακολουθεί να καίει, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες δυνάμεις.
Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 105 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 35 οχήματα.
Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σητείας με υδροφόρες, προκειμένου να υποστηριχθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.
Νέες εκκενώσεις με μηνύματα του 112Καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι Αρχές προχώρησαν το βράδυ στην αποστολή νέων μηνυμάτων μέσω του 112.
Σε ένα από αυτά, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Ζάκρος κλήθηκαν να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τον Ξερόκαμπο.
⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Fire in your area
‼️ If you are in #Zakros of the regional unit of #Lasithi move away to #Xerokampos
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Λίγο νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος, με κατεύθυνση προς το Παλαιόκαστρο.
⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Fire in your area
‼️ If you are in #Kellaria #Adravasti & #Azokeramos of the regional unit of #Lasithi move away to #Palaikastro
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στις 20:27 της Κυριακής είχε προηγηθεί ακόμη ένα μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ζάρκος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με ισχυρές δυνάμεις, καθώς το μέτωπο παραμένει ενεργό.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας.
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κελλάρια, #Αδραβάστοι, #Κλησίδι, #Ζάρκος και #Αζοκέραμος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου.
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 20, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου απομακρυνθείτε προς #Ζάκρος
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
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