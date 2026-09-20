Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου, νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κρήτη Λασίθι Πυροσβεστική

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου, νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Στους 105 οι πυροσβέστες που επιχειρούν – Απομακρύνονται κάτοικοι από Ζάκρο, Κελλάρια, Αδραβάστους και Αζοκέραμο

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στον Χώνο Λασιθίου, νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις
UPD:
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σητεία, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς και νέα μηνύματα του 112 να καλούν κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 της Κυριακής σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και εξακολουθεί να καίει, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 105 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 35 οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σητείας με υδροφόρες, προκειμένου να υποστηριχθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Νέες εκκενώσεις με μηνύματα του 112

Καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι Αρχές προχώρησαν το βράδυ στην αποστολή νέων μηνυμάτων μέσω του 112.

Σε ένα από αυτά, όσοι βρίσκονται στην περιοχή Ζάκρος κλήθηκαν να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τον Ξερόκαμπο.



Κλείσιμο
Λίγο νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι και Αζοκέραμος, με κατεύθυνση προς το Παλαιόκαστρο.



Στις 20:27 της Κυριακής είχε προηγηθεί ακόμη ένα μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Ζάρκος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα, στις 16:43, είχε ενεργοποιηθεί και πάλι το 112, αυτή τη φορά για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι, με κατεύθυνση προς τη Ζάκρο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με ισχυρές δυνάμεις, καθώς το μέτωπο παραμένει ενεργό.




Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Σητεία


Ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά στη Σητεία

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σητεία



Σητεία: Επιχειρούν εναέρια μέσα για την φωτιά στον Χώνο
UPD:

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