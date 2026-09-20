Συγκίνηση στη Σητεία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Τελέστηκε μνημόσυνο προς τιμήν του στον τόπο καταγωγής του

Γιώργος Ζερβάκης, δεν χωρούσαν να περάσουν, καθώς πολλοί είχαν βρεθεί εκεί από νωρίς για τον τραγουδιστή. Στα ηχεία ακούγονταν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και οι περαστικοί έγραφαν τα δικά τους μηνύματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ένα τετράδιο που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο, μαζί με μία φωτογραφία του.











Ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης μίλησε την Κυριακή στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα»: «Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, η κοινωνία δεν μπορεί να το αποδεχτεί ακόμα. Ο Γιώργος ήταν μία προσωπικότητα που άφησε ένα αποτύπωμα στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή, αλλά στο πανελλήνιο. Και γι' αυτόν τον λόγο ίσως ήταν και τόσο αποδεκτός και τόσο αγαπητός. Είχε μία μεγάλη αμεσότητα με τον κόσμο. Εκτιμώ ότι άφησε ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Τον ευχαριστεί όλη η τοπική κοινωνία γι' αυτό. Τον ευχαριστούμε γιατί όχι μόνο αγάπησε τον τόπο, αλλά έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει», είπε αρχικά.



Για τη συγκέντρωση του κόσμου στο λιμάνι επισήμανε έπειτα: «Αυτό που έγινε στη Σητεία χθες είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Όλο το παραλιακό μέτωπο ήταν γεμάτο. Δεν υπήρχε χώρος για να περπατήσει κάποιος. Οι άνθρωποι κατενθουσιάστηκαν. Ήταν ίσως το λιγότερο αντίδωρο που μπορούσαμε να κάνουμε στη μνήμη του».



Ο δήμαρχος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, όπως εξομολογήθηκε δεν είχα συναντηθεί: «Η τελευταία μνήμη από τον Γιώργο είναι πριν από τρία χρόνια, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια οι επισκέψεις του στην περιοχή ήταν εντελώς ιδιωτικές», είπε.





Συγκίνηση επικράτησε στη Σητεία, καθώς την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου τελέστηκε μνημόσυνο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη Πρόκειται για τον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο ίδιος είχε, μάλιστα, σπίτι στους Πεύκους, το οποίο επισκεπτόταν συχνά.Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του χωριού, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους από κάθε περιοχή του νησιού να συγκεντρώνονται έξω από τον ναό αλλά και έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, για να τον αποχαιρετήσουν.Το προηγούμενο βράδυ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο λιμάνι της Σητείας, όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος