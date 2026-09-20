Γκουίνεθ Πάλτροου για το διαζύγιο με τον Κρις Μάρτιν: Είχαμε έναν θεραπευτή που μας βοήθησε και δεσμευτήκαμε να παραμείνουμε οικογένεια
Γκουίνεθ Πάλτροου για το διαζύγιο με τον Κρις Μάρτιν: Είχαμε έναν θεραπευτή που μας βοήθησε και δεσμευτήκαμε να παραμείνουμε οικογένεια
Η 53χρονη ηθοποιός και ο 49χρονος frontman των Coldplay ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2014 χρησιμοποιώντας τον όρο «συνειδητός αποχωρισμός» - Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά
Μία εξομολόγηση για το διαζύγιό της με τον Κρις Μάρτιν έκανε η Γκουίνεθ Πάλτροου, δηλώνοντας πως δέχτηκαν τη βοήθεια ενός θεραπευτή και δεσμεύτηκαν να παραμείνουν οικογένεια, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη σχέση τους με τα παιδιά τους.
Η 53χρονη ηθοποιός και ο 49χρονος frontman των Coldplay οι οποίοι προκάλεσαν αίσθηση όταν χρησιμοποίησαν τον όρο «συνειδητός αποχωρισμός» το 2014, ανακοινώνοντας τον χωρισμό τους, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την 22χρονη Απλ και τον 20χρονο Μόουζες. Όταν πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ήθελαν η μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή για εκείνα.
Μιλώντας στο podcast «Friends Keep Secrets», η Πάλτροου εξήγησε: «Καθίσαμε πραγματικά και σκεφτήκαμε "Υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνουμε αυτό;". Μίλησα με όλους τους φίλους μου που προέρχονταν από διαζευγμένες οικογένειες και τους είπα “Πείτε μου ποιο ήταν το χειρότερο πράγμα; Από τι αισθάνεστε ότι έχετε ακόμη και σήμερα τραύματα;”. Μου είπαν ότι το χειρότερο ήταν οι γονείς τους. Μου έλεγαν, για παράδειγμα “Ο πατέρας μου με άφηνε στην άκρη του δρόμου. Υπήρχε τόση ένταση στα πάρτι των γενεθλίων μου. Δεν έτρωγαν ποτέ στο ίδιο δωμάτιο μέχρι την αποφοίτησή μου από το πανεπιστήμιο και αυτό μου προκάλεσε τόσο πόνο”. Και τότε σκέφτηκα “Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αυτό;”».
Η ηθοποιός επιθυμούσε να διατηρηθεί ένα περιβάλλον που «θα κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι για φαγητό», γι' αυτό και μαζί με τον πρώην σύζυγό της αποφάσισαν να απευθυνθούν σε έναν θεραπευτή: «Ο Κρις κι εγώ είχαμε έναν πραγματικά εξαιρετικό θεραπευτή, ο οποίος μας σύστησε κατά κάποιον τρόπο αυτή την ιδέα. Και δεσμευτήκαμε πραγματικά να βάλουμε τα παιδιά πάνω απ’ όλα. Αυτό σήμαινε να παραμείνουμε οικογένεια, παρόλο που δεν ήμασταν πλέον ζευγάρι», είπε.
Όπως επισήμανε, δεν ήταν πάντα εύκολο να διατηρήσουν τις ισορροπίες. Ως παράδειγμα τη στιγμή που αποφάσισαν να τρώνε brunch και οι τέσσερις μαζί κάθε Κυριακή, μετά τη μετακόμισή τους από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες: «Υπήρξε μια φορά που ένιωσα ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει εντελώς. Η ένταση ανέβαινε και κοιταχτήκαμε. Βγήκαμε στην μπροστινή βεράντα και είπαμε “Ας μην το κάνουμε. Ας μην το κάνουμε, απλώς… ας μην το κάνουμε”. Αγκαλιαστήκαμε και είπαμε “Εντάξει”, χτυπήσαμε τις γροθιές μας σαν ένδειξη συμφωνίας και μετά πήγαμε για brunch», θυμήθηκε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 53χρονη ηθοποιός και ο 49χρονος frontman των Coldplay οι οποίοι προκάλεσαν αίσθηση όταν χρησιμοποίησαν τον όρο «συνειδητός αποχωρισμός» το 2014, ανακοινώνοντας τον χωρισμό τους, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την 22χρονη Απλ και τον 20χρονο Μόουζες. Όταν πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ήθελαν η μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή για εκείνα.
Μιλώντας στο podcast «Friends Keep Secrets», η Πάλτροου εξήγησε: «Καθίσαμε πραγματικά και σκεφτήκαμε "Υπάρχει κάποιος τρόπος να το κάνουμε αυτό;". Μίλησα με όλους τους φίλους μου που προέρχονταν από διαζευγμένες οικογένειες και τους είπα “Πείτε μου ποιο ήταν το χειρότερο πράγμα; Από τι αισθάνεστε ότι έχετε ακόμη και σήμερα τραύματα;”. Μου είπαν ότι το χειρότερο ήταν οι γονείς τους. Μου έλεγαν, για παράδειγμα “Ο πατέρας μου με άφηνε στην άκρη του δρόμου. Υπήρχε τόση ένταση στα πάρτι των γενεθλίων μου. Δεν έτρωγαν ποτέ στο ίδιο δωμάτιο μέχρι την αποφοίτησή μου από το πανεπιστήμιο και αυτό μου προκάλεσε τόσο πόνο”. Και τότε σκέφτηκα “Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε αυτό;”».
Gwyneth Paltrow reveals she and Chris Martin were determined to 'stay a family' after their 'conscious uncoupling' and committed to therapy and 'tense' weekly brunches https://t.co/9ObSnNQQEC— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 20, 2026
Η ηθοποιός επιθυμούσε να διατηρηθεί ένα περιβάλλον που «θα κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι για φαγητό», γι' αυτό και μαζί με τον πρώην σύζυγό της αποφάσισαν να απευθυνθούν σε έναν θεραπευτή: «Ο Κρις κι εγώ είχαμε έναν πραγματικά εξαιρετικό θεραπευτή, ο οποίος μας σύστησε κατά κάποιον τρόπο αυτή την ιδέα. Και δεσμευτήκαμε πραγματικά να βάλουμε τα παιδιά πάνω απ’ όλα. Αυτό σήμαινε να παραμείνουμε οικογένεια, παρόλο που δεν ήμασταν πλέον ζευγάρι», είπε.
Όπως επισήμανε, δεν ήταν πάντα εύκολο να διατηρήσουν τις ισορροπίες. Ως παράδειγμα τη στιγμή που αποφάσισαν να τρώνε brunch και οι τέσσερις μαζί κάθε Κυριακή, μετά τη μετακόμισή τους από το Λονδίνο στο Λος Άντζελες: «Υπήρξε μια φορά που ένιωσα ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει εντελώς. Η ένταση ανέβαινε και κοιταχτήκαμε. Βγήκαμε στην μπροστινή βεράντα και είπαμε “Ας μην το κάνουμε. Ας μην το κάνουμε, απλώς… ας μην το κάνουμε”. Αγκαλιαστήκαμε και είπαμε “Εντάξει”, χτυπήσαμε τις γροθιές μας σαν ένδειξη συμφωνίας και μετά πήγαμε για brunch», θυμήθηκε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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