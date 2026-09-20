Η Δήμητρα Αλεξανδράκη καταγγέλλει πως δέχτηκε επίθεση με γυάλινα μπουκάλια: «Ξεφτιλισμένα, δεν θα σας αφήσω σε ησυχία», δείτε βίντεο
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Δήμητρα Αλεξανδράκη Επίθεση Μπουκάλια Instagram

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη καταγγέλλει πως δέχτηκε επίθεση με γυάλινα μπουκάλια: «Ξεφτιλισμένα, δεν θα σας αφήσω σε ησυχία», δείτε βίντεο

Το μοντέλο περιέγραψε σε story στο Instagram πως κάλεσε την αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ ανέφερε πως έχει βιντεοσκοπήσει τα πρόσωπα των δραστών

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη καταγγέλλει πως δέχτηκε επίθεση με γυάλινα μπουκάλια: «Ξεφτιλισμένα, δεν θα σας αφήσω σε ησυχία», δείτε βίντεο
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Η Δήμητρα Αλεξανδράκη καταγγέλλει πως δέχτηκε επίθεση έξω από το μαγαζί με νυφικά που διατηρεί.

Όπως αναφέρει, βρισκόταν έξω από το κατάστημα όταν μία ομάδα νεαρών πέταξε γυάλινα μπουκάλια με αποτέλεσμα θραύσματα να εκτοξευτούν πάνω της και στη βιτρίνα.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε σε story στο Instagram πως κάλεσε την αστυνομία για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ ανέφερε πως έχει βιντεοσκοπήσει τα πρόσωπα των δραστών σε βίντεο και σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον των γονέων τους:

«Και εκεί που τελειώνω επιστρέφω στο μαγαζί που έχω να κάνω ακόμα μια συνέντευξη πιο αργά μέσω video call, (επειδή είναι μακριά η συγκεκριμένη κοπέλα) είμαι έξω από το μαγαζί μου, κάθομαι εκείνη τη στιγμή, όπου είναι μέσα στο εμπορικό κάτι κ... που δεν έχουν λόγο ύπαρξης αυτά τα ξεφτιλισμένα κ..., όπου πετάνε μπουκάλια γυάλινα, σπάνε, φεύγουνε θραύσματα σε μένα και στην βιτρίνα του μαγαζιού μου. Φυσικά κλείνω το τηλέφωνο, τους έχω όλους βίντεο τις φάτσες τους. Κάλεσα την αστυνομία, έγινε καταγραφή περιστατικού, φυσικά φύγανε… Αλλά δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους γονείς σας. (…) Δεν θα σας αφήσω σε ησυχία. Γιατί αν δεν υπάρξει τιμωρία θα συνεχίσει αυτή η ασυδοσία».
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