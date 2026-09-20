Ορλάντο Μπλούμ για την ερωτική σκηνή με τις αδελφές Ρούνεϊ και Κέιτ Μάρα: Ήταν μια πολύ ειλικρινής στιγμή
Ορλάντο Μπλούμ για την ερωτική σκηνή με τις αδελφές Ρούνεϊ και Κέιτ Μάρα: Ήταν μια πολύ ειλικρινής στιγμή
Οι τρεις ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην ταινία «Bucking Fastard» που βασίζεται στην αληθινή ιστορία των Βρετανίδων δίδυμων Φρίντα και Γκρέτα Τσάπλιν, με τον 49χρονο να υποδύεται τον άντρα που έχει προκαλέσει το ερωτικό τους ενδιαφέρον
Για την ερωτική σκηνή με τις αδελφές Ρούνεϊ και Κέιτ Μάρα στη νέα ταινία «Bucking Fastard» μίλησε ο Ορλάντο Μπλουμ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία.
Ο 49χρονος ηθοποιός, ο οποίος στο φιλμ που βασίζεται στην αληθινή ιστορία των Βρετανίδων δίδυμων αδελφών Φρίντα και Γκρέτα Τσάπλιν υποδύεται τον άντρα που έχει προκαλέσει το ερωτικό τους ενδιαφέρον, έδωσε συνέντευξη στο Variety και περιέγραψε πως αισθανόταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σημειώνοντας: «Υπάρχει τόση απλότητα στους χαρακτήρες και στις σαρκικές τους επιθυμίες, αλλά και μια αθωότητα στις αδελφές».
Ο Μπλουμ πρόσθεσε έπειτα: «Και ο δικός του χαρακτήρας, Bucking Fastard, είναι ευαίσθητος και πολύ γρήγορα βρίσκεται, κατά κάποιον τρόπο, έξω από τα νερά του. Ήταν μια πολύ ειλικρινής στιγμή που δημιουργήθηκε».
Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσογκ, από την πλευρά του, εξομολογήθηκε πως δεν καθοδήγησε τον ηθοποιό στις συγκεκριμένη σκηνή: «Υπάρχουν στιγμές που ένας σκηνοθέτης πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω. Στην ερωτική σκηνή, είπα στον Ορλάντο "Είσαι στο κρεβάτι και έχεις δύο γυναίκες στην αγκαλιά σου. Το πώς θα το διαχειριστείς, δεν μπορώ να σου δώσω οδηγίες". Είναι όμορφο, γιατί έχει τόση γοητεία και βάθος».
Δείτε το τρέιλερ
Ο 49χρονος ηθοποιός, ο οποίος στο φιλμ που βασίζεται στην αληθινή ιστορία των Βρετανίδων δίδυμων αδελφών Φρίντα και Γκρέτα Τσάπλιν υποδύεται τον άντρα που έχει προκαλέσει το ερωτικό τους ενδιαφέρον, έδωσε συνέντευξη στο Variety και περιέγραψε πως αισθανόταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σημειώνοντας: «Υπάρχει τόση απλότητα στους χαρακτήρες και στις σαρκικές τους επιθυμίες, αλλά και μια αθωότητα στις αδελφές».
Ο Μπλουμ πρόσθεσε έπειτα: «Και ο δικός του χαρακτήρας, Bucking Fastard, είναι ευαίσθητος και πολύ γρήγορα βρίσκεται, κατά κάποιον τρόπο, έξω από τα νερά του. Ήταν μια πολύ ειλικρινής στιγμή που δημιουργήθηκε».
Orlando Bloom reveals what it was like filming THREESOME scene with sisters Rooney and Kate Mara for new movie https://t.co/VPgHqkayyb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 19, 2026
Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτσογκ, από την πλευρά του, εξομολογήθηκε πως δεν καθοδήγησε τον ηθοποιό στις συγκεκριμένη σκηνή: «Υπάρχουν στιγμές που ένας σκηνοθέτης πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω. Στην ερωτική σκηνή, είπα στον Ορλάντο "Είσαι στο κρεβάτι και έχεις δύο γυναίκες στην αγκαλιά σου. Το πώς θα το διαχειριστείς, δεν μπορώ να σου δώσω οδηγίες". Είναι όμορφο, γιατί έχει τόση γοητεία και βάθος».
Δείτε το τρέιλερ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα