Η παράξενη ατάκα του Σταμάτη Γονίδη που έγινε viral λόγω Μαζωνάκη: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε»
Η παράξενη ατάκα του Σταμάτη Γονίδη που έγινε viral λόγω Μαζωνάκη: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε»
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media η Άντζελα Δημητρίου παρουσιάζεται σοκαρισμένη - Το ίδιο βράδυ η ερμηνεύτρια έκανε αφιέρωση στον τραγουδιστή που άφησε την τελευταία του πνοή στα 54 του
Μία παράξενη ατάκα του Σταμάτη Γονίδη έχει γίνει viral στα social media λόγω του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.
Ο τραγουδιστής, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, παρουσιάζεται να περιγράφει στην Άντζελα Δημητρίου η οποία έδωσε το παρών στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, μία συζήτηση που είχε με άνθρωπο της ασφάλειας του μαγαζιού, ο οποίος τον ρώτησε εάν ήταν καλά, με τον ίδιο να απαντά: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Άντζελα Δημητρίου τον κοίταξε σοκαρισμένη και επέλεξε να μην απαντήσει.
Δείτε το βίντεο
Η ατάκα αυτή συσχετίστηκε με τον όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, παρόλο που στο απόσπασμα δεν αναφέρεται το όνομά του, καθώς το ίδιο βράδυ η Άντζελα Δημητρίου έκανε μία αφιέρωση στον τραγουδιστή, φανερά συγκινημένη.
«Στον έναν και μοναδικό που έφυγε, αλλά είναι κοντά μας. Το παιδί της νύχτας», είπε και ερμήνευσε το «Ανήκω σ' εμένα» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».
Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που υπερασπίστηκαν τον Σταμάτη Γονίδη, επισημαίνοντας πως δεν το είπε κακοπροαίρετα, ενώ αναφέρθηκε πως ίσως δεν μιλούσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Ο τραγουδιστής, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, παρουσιάζεται να περιγράφει στην Άντζελα Δημητρίου η οποία έδωσε το παρών στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, μία συζήτηση που είχε με άνθρωπο της ασφάλειας του μαγαζιού, ο οποίος τον ρώτησε εάν ήταν καλά, με τον ίδιο να απαντά: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».
Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Άντζελα Δημητρίου τον κοίταξε σοκαρισμένη και επέλεξε να μην απαντήσει.
Δείτε το βίντεο
@stigma_radioshow Μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά έκανε ο Σταμάτης Γονίδης από την πίστα νυχτερινού κέντρου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Γονίδης αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νεκροταφείο, όπου φέρεται να επισκέφθηκε το μνήμα του Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, όταν ένας security τον ρώτησε «πώς είναι;», εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». #fyp #stigmanews #mazonakis #giorgosmazonakis #gonidis ♬ πρωτότυπος ήχος - stigma_radioshow
Η ατάκα αυτή συσχετίστηκε με τον όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, παρόλο που στο απόσπασμα δεν αναφέρεται το όνομά του, καθώς το ίδιο βράδυ η Άντζελα Δημητρίου έκανε μία αφιέρωση στον τραγουδιστή, φανερά συγκινημένη.
«Στον έναν και μοναδικό που έφυγε, αλλά είναι κοντά μας. Το παιδί της νύχτας», είπε και ερμήνευσε το «Ανήκω σ' εμένα» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».
Η παράξενη δήλωση του Σταμάτη Γονίδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τα σχόλια κάτω από το βίντεο να τη χαρακτηρίζουν «τραγική». «Ντροπή» και «Αίσχος», έγραψαν.
@chrismichailidis Τα 2 τραγούδια που αφιέρωσε η Άντζελα Δημητρίου στον Γιώργο Μαζωνάκη! #Mazw #Georgazonakis #Nightout #Athensbynight #OsoSwMazw ♬ πρωτότυπος ήχος - Chris Michailidis
Υπήρξαν, ωστόσο, και εκείνοι που υπερασπίστηκαν τον Σταμάτη Γονίδη, επισημαίνοντας πως δεν το είπε κακοπροαίρετα, ενώ αναφέρθηκε πως ίσως δεν μιλούσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
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