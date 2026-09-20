Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κέιτι Πέρι με λευκό βελούδινο φόρεμα με ιδιαίτερο μπούστο στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κέιτι Πέρι με λευκό βελούδινο φόρεμα με ιδιαίτερο μπούστο στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό
Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά στο γκαλά για τα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Κέιτι Πέρι, με λευκό βελούδινο φόρεμα, στο πλευρό του συντρόφου της Τζάστιν Τριντό.
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκαν στο γκαλά για τα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, και πόζαραν αγκαλιασμένοι μπροστά στις κάμερες που είχαν στηθεί.
Η Πέρι είχε επιλέξει να αφήσει το ρούχο της με το ιδιαίτερο μπούστο να λάμψει, χωρίς να προσθέσει αξεσουάρ, ενώ για χτένισμα είχε επιλέξει χαλαρές μπούκλες με χωρίστρα στη μέση. Από την πλευρά του, ο Τριντό φορούσε ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο.
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Το ζευγάρι που μετρά πάνω από έναν χρόνο σχέσης, δηλώνει πιο ερωτευμένο από ποτέ. Η τραγουδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της εξομολογήθηκε πως μετά τον χωρισμό της με τον Ορλάντο Μπλουμ πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο, ωστόσο όλα άλλαξαν όταν γνώρισε τον σύντροφό της.
«Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφίες: AFP
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά βρέθηκαν στο γκαλά για τα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, και πόζαραν αγκαλιασμένοι μπροστά στις κάμερες που είχαν στηθεί.
Η Πέρι είχε επιλέξει να αφήσει το ρούχο της με το ιδιαίτερο μπούστο να λάμψει, χωρίς να προσθέσει αξεσουάρ, ενώ για χτένισμα είχε επιλέξει χαλαρές μπούκλες με χωρίστρα στη μέση. Από την πλευρά του, ο Τριντό φορούσε ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
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Το ζευγάρι που μετρά πάνω από έναν χρόνο σχέσης, δηλώνει πιο ερωτευμένο από ποτέ. Η τραγουδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της εξομολογήθηκε πως μετά τον χωρισμό της με τον Ορλάντο Μπλουμ πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο, ωστόσο όλα άλλαξαν όταν γνώρισε τον σύντροφό της.
«Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου», είπε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφίες: AFP
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