Ο Κίριλ Ντμίτριεφ μιλά για «εντυπωσιακή νίκη» και «ιστορική ταπείνωση» της CDU του Φρίντριχ Μερτς - Κάτω από το 5% οι Χριστιανοδημοκράτες στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία





Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, αφήνοντας πίσω της το SPD, ενώ η μεγαλύτερη πολιτική ανατροπή της βραδιάς αφορά την CDU.







Για τους Χριστιανοδημοκράτες το αποτέλεσμα συνιστά ιστορική τομή. Η CDU, που στις εκλογές του 2021 είχε συγκεντρώσει 13,3% στο κρατίδιο, χάνει περισσότερο από το μισό της εκλογικής της δύναμης και μένει για πρώτη φορά εκτός κρατιδιακού κοινοβουλίου. Το ίδιο το NDR μετέδιδε ήδη από τις 22:13 ότι CDU και BSW αποτυγχάνουν να περάσουν το όριο του 5%.



«Η Γερμανία ξύπνησε» Το αποτέλεσμα προκάλεσε άμεση ικανοποίηση στη Μόσχα, με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, να μιλά για «ακόμη μία εντυπωσιακή νίκη της AfD».







«Η Γερμανία ξύπνησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την εκλογική ενίσχυση του AfD και με τη θέση της για αποκατάσταση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία.



Κατά τον Ντμίτριεφ, η επαναφορά των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα θα μπορούσε να «αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία».





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Η ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία Ο Ντμίτριεφ στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά της συνεργασίας ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να «αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία».



Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το AfD έχει ταχθεί υπέρ της αποκατάστασης ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα και της άρσης των κυρώσεων στο ρωσικό ενεργειακό εμπόριο. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ο Ντμίτριεφ και η ηγεσία του AfD προετοίμαζαν συνομιλίες για το 2027 με αντικείμενο την ενδεχόμενη επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία.



Πανηγυρικούς τόνους υιοθετεί η Μόσχα μετά την πρωτιά του AfD στις εκλογές του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας , την ώρα που η CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς οδηγείται σε ιστορικό αποκλεισμό από το κρατιδιακό κοινοβούλιο. Με την καταμέτρηση να βρίσκεται ουσιαστικά στο τέλος της και μόλις πέντε εκλογικά τμήματα να απομένουν, οι Χριστιανοδημοκράτες βρίσκονται στο 4,88%, κάτω από το όριο του 5%, καταγράφοντας ένα αποτέλεσμα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του κόμματος σε κρατιδιακές εκλογές.Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, αφήνοντας πίσω της το SPD, ενώ η μεγαλύτερη πολιτική ανατροπή της βραδιάς αφορά την CDU.Η τελευταία προβολή του ARD διατηρεί το AfD στο 38,3%, το SPD στο 35,4%, ενώ εμφανίζει τόσο την CDU όσο και το BSW κάτω από το όριο του 5% και, συνεπώς, εκτός του νέου κοινοβουλίου.Για τους Χριστιανοδημοκράτες το αποτέλεσμα συνιστά ιστορική τομή. Η CDU, που στις εκλογές του 2021 είχε συγκεντρώσει 13,3% στο κρατίδιο, χάνει περισσότερο από το μισό της εκλογικής της δύναμης και μένει για πρώτη φορά εκτός κρατιδιακού κοινοβουλίου. Το ίδιο το NDR μετέδιδε ήδη από τις 22:13 ότι CDU και BSW αποτυγχάνουν να περάσουν το όριο του 5%.Το αποτέλεσμα προκάλεσε άμεση ικανοποίηση στη Μόσχα, με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, να μιλά για «ακόμη μία εντυπωσιακή νίκη της AfD».Ο Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε το κόμμα «φωνή του γερμανικού λαού» και έκανε λόγο για «ιστορική ταπείνωση» της CDU του Φρίντριχ Μερτς.«Η Γερμανία ξύπνησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την εκλογική ενίσχυση του AfD και με τη θέση της για αποκατάσταση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Ρωσία.Κατά τον Ντμίτριεφ, η επαναφορά των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα θα μπορούσε να «αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία».Ο Ντμίτριεφ στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά της συνεργασίας ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να «αναζωογονήσει τη γερμανική βιομηχανία και οικονομία».Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το AfD έχει ταχθεί υπέρ της αποκατάστασης ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα και της άρσης των κυρώσεων στο ρωσικό ενεργειακό εμπόριο. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ο Ντμίτριεφ και η ηγεσία του AfD προετοίμαζαν συνομιλίες για το 2027 με αντικείμενο την ενδεχόμενη επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία.

Η νέα επίδοση του AfD έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα ενισχύει σημαντικά τη δύναμή του στην ανατολική Γερμανία, ενώ η CDU του Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις μετά το ιστορικά χαμηλό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.