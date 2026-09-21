ΕΛ.Α.Σ. για AfD: «Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας AfD Γερμανία

ΕΛ.Α.Σ. για AfD: «Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του»

Καλεί σε κινητοποίηση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι στην ενίσχυση της Ακροδεξιάς

ΕΛ.Α.Σ. για AfD: «Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του»
10 ΣΧΟΛΙΑ
Την έντονη ανησυχία του για τη νέα εκλογική επικράτηση του AfD στο Μεκλεμβούργο εκφράζει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για «ζοφερή πραγματικότητα» για τη Γερμανία και συνολικά για την Ευρώπη. Παράλληλα, ζητεί την άμεση κινητοποίηση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, με πολιτικές που θα περιορίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα ενισχύουν το κοινωνικό κράτος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του AfD - Χρειάζεται κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων

Η νέα εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD, αυτή την φορά στο Μεκλεμβούργο, αποδεικνύει, δυστυχώς, ότι η άνοδος των ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων, συνιστά μία νέα, ζοφερή πραγματικότητα για την Γερμανία αλλά και όλη την Ευρώπη, η οποία πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις.

Η άνοδος της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με ευχολόγια ούτε με την συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, στις οποίες εμμένει ο Γερμανός καγκελάριος, και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Αντίθετα, χρειάζεται όραμα για δίκαιη ανάπτυξη με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, οφείλουν να δώσουν αυτήν την μάχη όπως δόθηκε επιτυχώς στο Βερολίνο, δείχνοντας τον δρόμο για την αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς.

Η ανησυχητική δεύτερη εκλογική επικράτηση του AfD πρέπει να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να εντείνουν τους αγώνες τους, με πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις προς όφελος των ευρωπαϊκών κοινωνιών, προκειμένου να μην επιστρέψουμε στις σκοτεινές ημέρες της Ευρώπης.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης