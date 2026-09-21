ΕΛ.Α.Σ. για AfD: «Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του»
ΕΛ.Α.Σ. για AfD: «Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του»
Καλεί σε κινητοποίηση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι στην ενίσχυση της Ακροδεξιάς
Την έντονη ανησυχία του για τη νέα εκλογική επικράτηση του AfD στο Μεκλεμβούργο εκφράζει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για «ζοφερή πραγματικότητα» για τη Γερμανία και συνολικά για την Ευρώπη. Παράλληλα, ζητεί την άμεση κινητοποίηση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, με πολιτικές που θα περιορίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα ενισχύουν το κοινωνικό κράτος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του AfD - Χρειάζεται κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων
Η νέα εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD, αυτή την φορά στο Μεκλεμβούργο, αποδεικνύει, δυστυχώς, ότι η άνοδος των ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων, συνιστά μία νέα, ζοφερή πραγματικότητα για την Γερμανία αλλά και όλη την Ευρώπη, η οποία πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις.
Η άνοδος της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με ευχολόγια ούτε με την συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, στις οποίες εμμένει ο Γερμανός καγκελάριος, και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Αντίθετα, χρειάζεται όραμα για δίκαιη ανάπτυξη με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, οφείλουν να δώσουν αυτήν την μάχη όπως δόθηκε επιτυχώς στο Βερολίνο, δείχνοντας τον δρόμο για την αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς.
Η ανησυχητική δεύτερη εκλογική επικράτηση του AfD πρέπει να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να εντείνουν τους αγώνες τους, με πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις προς όφελος των ευρωπαϊκών κοινωνιών, προκειμένου να μην επιστρέψουμε στις σκοτεινές ημέρες της Ευρώπης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νέα νίκη του AfD - Χρειάζεται κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων
Η νέα εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD, αυτή την φορά στο Μεκλεμβούργο, αποδεικνύει, δυστυχώς, ότι η άνοδος των ακραίων εθνικιστικών δυνάμεων, συνιστά μία νέα, ζοφερή πραγματικότητα για την Γερμανία αλλά και όλη την Ευρώπη, η οποία πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις.
Η άνοδος της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με ευχολόγια ούτε με την συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, στις οποίες εμμένει ο Γερμανός καγκελάριος, και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Αντίθετα, χρειάζεται όραμα για δίκαιη ανάπτυξη με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, οφείλουν να δώσουν αυτήν την μάχη όπως δόθηκε επιτυχώς στο Βερολίνο, δείχνοντας τον δρόμο για την αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς.
Η ανησυχητική δεύτερη εκλογική επικράτηση του AfD πρέπει να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να εντείνουν τους αγώνες τους, με πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις προς όφελος των ευρωπαϊκών κοινωνιών, προκειμένου να μην επιστρέψουμε στις σκοτεινές ημέρες της Ευρώπης.
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