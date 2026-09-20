Η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από τους θεατές να σταματήσουν να την καταγράφουν με τα κινητά τους σε παράσταση: «Χαλάει την εμπειρία»

Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στο έργο «Electra/Persona» που προβάλλεται στη σκηνή Lyttelton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου, τόνισε πως με τη βιντεοσκόπηση χαλάει η εμπειρία για τους επόμενους που θα παρακολουθήσουν την παράσταση και σημείωσε πως είναι ευκαιρία να είναι όλοι παρόντες στη στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Queen Cate Blanchett (@cate_blanchett_myqueen)

«Electra/Persona»

σκηνοθεσία.



