Η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από τους θεατές να σταματήσουν να την καταγράφουν με τα κινητά τους σε παράσταση: «Χαλάει την εμπειρία»
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Κέιτ Μπλάνσετ Παράσταση

Η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από τους θεατές να σταματήσουν να την καταγράφουν με τα κινητά τους σε παράσταση: «Χαλάει την εμπειρία»

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο έργο «Electra/Persona» που προβάλλεται στη σκηνή Lyttelton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου

Η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από τους θεατές να σταματήσουν να την καταγράφουν με τα κινητά τους σε παράσταση: «Χαλάει την εμπειρία»
Γεωργία Κοτζιά
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Ένα αίτημα προς τους θεατές της υπέβαλε η Κέιτ Μπλάνσετ σε παράσταση, ζητώντας από τον κόσμο να σταματήσει να την καταγράφει με τα κινητά του, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στο έργο «Electra/Persona» που προβάλλεται στη σκηνή Lyttelton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου, τόνισε πως με τη βιντεοσκόπηση χαλάει η εμπειρία για τους επόμενους που θα παρακολουθήσουν την παράσταση και σημείωσε πως είναι ευκαιρία να είναι όλοι παρόντες στη στιγμή.

Η Κέιτ Μπλάνσετ με ευγένεια είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν ελάχιστα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και να είμαστε πραγματικά παρόντες. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να βιντεοσκοπείτε την υπόκλιση στο τέλος και, κατά κάποιον τρόπο, είναι κολακευτικό. Όμως, για όσους καταγράφουν την παράσταση, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί χαλάει την εμπειρία για την επόμενη ομάδα ανθρώπων που θα έρθουν και θα είναι παρόντες μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ» και απέσπασε το χειροκρότημα όλων.

Δείτε το βίντεο


Το έργο «Electra/Persona» συνδυάζει την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με την «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, το σενάριο του οποίο έχει γράψει ο Μπένεντικτ Άντριους, που έχει αναλάβει παράλληλα και τη σκηνοθεσία. 

Η παράσταση θα προβάλλεται έως τις 10 Οκτωβρίου.
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

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