Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
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Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι κυρώσεις θα απαγορεύουν τις περισσότερες συναλλαγές με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά από μια περίοδο χάριτος έξι έως επτά μηνών

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
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Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τόνισε σήμερα σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους.

Οι κυρώσεις θα απαγορεύουν τις περισσότερες συναλλαγές με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά από μια περίοδο χάριτος έξι έως επτά μηνών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση της εφημερίδας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.
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