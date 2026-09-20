Ο Αργύρης Αγγέλου ταξίδεψε για 24 ώρες στο Παρίσι για να δει τη Σελίν Ντιόν: Κίνησα γη και ουρανό για να είμαι εκεί
Ο Αργύρης Αγγέλου ταξίδεψε για 24 ώρες στο Παρίσι για να δει τη Σελίν Ντιόν: Κίνησα γη και ουρανό για να είμαι εκεί
«Αυτό δεν ήταν απλώς μια συναυλία, ήταν μια βαθιά υπόκλιση στη ζωή και αισθάνομαι ευλογημένος που το έζησα από κοντά», έγραψε ο ηθοποιός
Για 24 ώρες ταξίδεψε ο Αργύρης Αγγέλου στο Παρίσι, με μοναδικό του στόχο να δει από κοντά τη Σελίν Ντιόν και όπως ανέφερε, κίνησε γη και ουρανό για να τα καταφέρει.
Ο ηθοποιός, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ανέδειξε όλη την εμπειρία του ταξιδιού του, την οποία μοιράστηκε με τη Youtuber Zoe Pre και επισήμανε πως οι στιγμές αυτές θα του μείνουν για πάντα αξέχαστες.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αργύρης Αγγέλου εξήγησε πως παρά τις υποχρεώσεις που είχε, δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να διασκεδάσει σε συναυλία της τραγουδίστριας, η οποία επέστρεψε μετά από τρία χρόνια στη σκηνή: «Κίνησα γη και ουρανό για να είμαι εκεί έστω για 24 ώρες. Με υποχρεώσεις που τρέχουν, πρόβες, ραδιόφωνο. Νιώθω μοναδικά τυχερός που τα κατάφερα. Που έζησα από κοντά στιγμές που θα κουβαλώ μέσα μου για πάντα. Μια εμπειρία που γέμισε τα μάτια μου εικόνες, την ψυχή μου μουσική και κάθε κύτταρό μου συναίσθημα. Μαζί με τη @zoe.pre κι αυτή τη φορά! Που κάθε φορά που ακούει μια παράλογη ιδέα μου, αντί να με συνεφέρει… κλείνει εισιτήρια! Ακόμη κι όταν το σχέδιο περιλαμβάνει δύο χώρες, ελάχιστο ύπνο και 24 ώρες τρέξιμο. Ευτυχώς, η τρέλα όταν μοιράζεται γίνεται διπλή ανάμνηση!», έγραψε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Πατήστε λοιπόν το play και ταξιδέψτε μαζί μας. Ελπίζω, έστω γι' αυτά τα 5 λεπτά, να νιώσετε ένα μικρό κομμάτι απ’ όσα ζήσαμε εκεί και εύχομαι μέσα την καρδιά μου να σας αξιώσει ο θεός, η ζωή, ό,τι πιστεύετε τέλος πάντων, να ζήσετε στιγμές που θα σας πλημμυρίσουν τόσο, ώστε να θυμάστε για πάντα πώς είναι να αισθάνεσαι πραγματικά ζωντανός. Γιατί κάποιες στιγμές δεν τις καταγράφεις απλώς. Τις φυλάς μέσα σου για πάντα. Σελίν Ντιόν σ' ευχαριστούμε!».
Νωρίτερα, ο Αργύρης Αγγέλου είχε αναρτήσει βίντεο από τη συναυλία, με τη Σελίν Ντιόν να τραγουδά το «My Heart Will Go On», όπου ανέφερε πως δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο η εμπειρία αυτή: «Άλλο να το ακούς κι άλλο να το ζεις από κοντά. Μια φωνή που σε διαπερνά και μια δύναμη ψυχής που σε αφήνει άφωνο. Αυτό δεν ήταν απλώς μια συναυλία. Ήταν μια βαθιά υπόκλιση στη ζωή και αισθάνομαι ευλογημένος που το έζησα από κοντά... Συγκλονιστική».
Ο ηθοποιός, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok ανέδειξε όλη την εμπειρία του ταξιδιού του, την οποία μοιράστηκε με τη Youtuber Zoe Pre και επισήμανε πως οι στιγμές αυτές θα του μείνουν για πάντα αξέχαστες.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αργύρης Αγγέλου εξήγησε πως παρά τις υποχρεώσεις που είχε, δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να διασκεδάσει σε συναυλία της τραγουδίστριας, η οποία επέστρεψε μετά από τρία χρόνια στη σκηνή: «Κίνησα γη και ουρανό για να είμαι εκεί έστω για 24 ώρες. Με υποχρεώσεις που τρέχουν, πρόβες, ραδιόφωνο. Νιώθω μοναδικά τυχερός που τα κατάφερα. Που έζησα από κοντά στιγμές που θα κουβαλώ μέσα μου για πάντα. Μια εμπειρία που γέμισε τα μάτια μου εικόνες, την ψυχή μου μουσική και κάθε κύτταρό μου συναίσθημα. Μαζί με τη @zoe.pre κι αυτή τη φορά! Που κάθε φορά που ακούει μια παράλογη ιδέα μου, αντί να με συνεφέρει… κλείνει εισιτήρια! Ακόμη κι όταν το σχέδιο περιλαμβάνει δύο χώρες, ελάχιστο ύπνο και 24 ώρες τρέξιμο. Ευτυχώς, η τρέλα όταν μοιράζεται γίνεται διπλή ανάμνηση!», έγραψε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
@argirisaggelou_official Κίνησα γη και ουρανό για να είμαι εκεί έστω για 24 ώρες . Με υποχρεώσεις που τρέχουν , πρόβες, ραδιόφωνο .Νιώθω μοναδικά τυχερός που τα κατάφερα . Που έζησα από κοντά στιγμές που θα κουβαλώ μέσα μου για πάντα. Μια εμπειρία που γέμισε τα μάτια μου εικόνες, την ψυχή μου μουσική και κάθε κύτταρό μου συναίσθημα. Μαζί με τη @Zoe Pre κι αυτή τη φορά!. Που κάθε φορά που ακούει μια παράλογη ιδέα μου, αντί να με συνεφέρει… κλείνει εισιτήρια! Ακόμη κι όταν το σχέδιο περιλαμβάνει δύο χώρες, ελάχιστο ύπνο και 24 ώρες τρέξιμο. Ευτυχώς, η τρέλα όταν μοιράζεται γίνεται διπλή ανάμνηση! Πατήστε λοιπόν το play και ταξιδέψτε μαζί μας. Ελπίζω, έστω γι αυτά τα 5 λεπτά, να νιώσετε ένα μικρό κομμάτι απ’ όσα ζήσαμε εκεί και εύχομαι μέσα την καρδιά μου να σας αξιώσει ο θεός, η ζωή, ό,τι πιστεύετε τελοσπάντων, να ζήσετε στιγμές που θα σας πλημμυρίσουν τόσο, ώστε να θυμάστε για πάντα πώς είναι να αισθάνεσαι πραγματικά ζωντανός. Γιατί κάποιες στιγμές δεν τις καταγράφεις απλώς. Τις φυλάς μέσα σου για πάντα. @Celine Dion σ ευχαριστουμε ! ❤️ #paris #celinedion ♬ πρωτότυπος ήχος - Αργύρης Αγγέλου
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Πατήστε λοιπόν το play και ταξιδέψτε μαζί μας. Ελπίζω, έστω γι' αυτά τα 5 λεπτά, να νιώσετε ένα μικρό κομμάτι απ’ όσα ζήσαμε εκεί και εύχομαι μέσα την καρδιά μου να σας αξιώσει ο θεός, η ζωή, ό,τι πιστεύετε τέλος πάντων, να ζήσετε στιγμές που θα σας πλημμυρίσουν τόσο, ώστε να θυμάστε για πάντα πώς είναι να αισθάνεσαι πραγματικά ζωντανός. Γιατί κάποιες στιγμές δεν τις καταγράφεις απλώς. Τις φυλάς μέσα σου για πάντα. Σελίν Ντιόν σ' ευχαριστούμε!».
Νωρίτερα, ο Αργύρης Αγγέλου είχε αναρτήσει βίντεο από τη συναυλία, με τη Σελίν Ντιόν να τραγουδά το «My Heart Will Go On», όπου ανέφερε πως δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο η εμπειρία αυτή: «Άλλο να το ακούς κι άλλο να το ζεις από κοντά. Μια φωνή που σε διαπερνά και μια δύναμη ψυχής που σε αφήνει άφωνο. Αυτό δεν ήταν απλώς μια συναυλία. Ήταν μια βαθιά υπόκλιση στη ζωή και αισθάνομαι ευλογημένος που το έζησα από κοντά... Συγκλονιστική».
@argirisaggelou_official Άλλο να το ακούς κι άλλο να το ζεις από κοντά. Μια φωνή που σε διαπερνά και μια δύναμη ψυχής που σε αφήνει άφωνο. Αυτό δεν ήταν απλώς μια συναυλία. Ήταν μια βαθιά υπόκλιση στη ζωή. Συγκλονιστική, @Celine Dion ❤️ #paris #celinedion ♬ πρωτότυπος ήχος - Αργύρης Αγγέλου
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