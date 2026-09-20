Ο Τζόνι Ντεπ παρουσίασε για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στη Σανγκάη
Ο Τζόνι Ντεπ παρουσίασε για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στη Σανγκάη
Ονομάζεται «Johnny Depp: A Bunch of Stuff Presents Figures of the Fringe» και φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MAM)
Είτε πρόκειται για έναν πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ (Τζορτζ Ο. Μπους), έναν βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό (Άντριεν Μπρόντι), ή έναν μουσικό με Grammy (Τζακ Γουάιτ), φαίνεται πως αυτό που πραγματικά επιζητούν όσοι βρίσκονται κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, είναι να υπηρετήσουν την τέχνη ως δημιουργοί.
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τζόνι Ντεπ είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η έκθεση «Johnny Depp: A Bunch of Stuff Presents Figures of the Fringe», που φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MAM) της Σανγκάης, αποτελεί την πρώτη παρουσίαση του έργου του στην Κίνα.
Ο ηθοποιός που ζωντάνεψε στην οθόνη εμβληματικές μορφές, από τον αλλόκοτο Ψαλιδοχέρη και τον διαβόητο σκηνοθέτη Εντο Γουντ, μέχρι τον μυστικό πράκτορα Ντόνι Μπράσκο, τον Τζακ Σπάροου και τον εκκεντρικό σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα, εμφανίζεται, ίσως δικαιολογημένα, αφοσιωμένος σε συγκεκριμένες θεματικές που αποτυπώνονται στην έκθεση, όπως «ήρωες και ινδάλματα», «εραστές και μούσες», καθώς επίσης «μάσκες και προσωπεία».
Την επιμέλεια της έκθεσης η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Δεκεμβρίου υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του MAM, Σάι Μπάιτελ, στο ενεργητικό του οποίου καταγράφονται παρουσιάσεις σπουδαίων δημιουργών, όπως των Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Μπομπ Ντίλαν, Ζάχα Χαντίντ και Ντέιβιντ Χόκνεϊ.
Πέρα από την έκθεση, ο Τζόνι Ντεπ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα «πολιτιστικό οδοιπορικό» στην Κίνα. Σύμφωνα με το ΑRT news, στόχος του είναι να ανακαλύψει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις τοπικές παραδόσεις της χώρας, μέσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων δράσεων και ανταλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, θα έρθει σε επαφή με κάθε πτυχή του κινεζικού πολιτισμού, από τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία μέχρι την παραδοσιακή χειροτεχνία.
Παράλληλα, ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ενσαρκώνοντας τον διαβόητο Σκρουτζ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol» της Paramount Pictures, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου από την Feelgood.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τζόνι Ντεπ είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η έκθεση «Johnny Depp: A Bunch of Stuff Presents Figures of the Fringe», που φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MAM) της Σανγκάης, αποτελεί την πρώτη παρουσίαση του έργου του στην Κίνα.
Ο ηθοποιός που ζωντάνεψε στην οθόνη εμβληματικές μορφές, από τον αλλόκοτο Ψαλιδοχέρη και τον διαβόητο σκηνοθέτη Εντο Γουντ, μέχρι τον μυστικό πράκτορα Ντόνι Μπράσκο, τον Τζακ Σπάροου και τον εκκεντρικό σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα, εμφανίζεται, ίσως δικαιολογημένα, αφοσιωμένος σε συγκεκριμένες θεματικές που αποτυπώνονται στην έκθεση, όπως «ήρωες και ινδάλματα», «εραστές και μούσες», καθώς επίσης «μάσκες και προσωπεία».
Johnny Depp was spotted at the Museum of Modern Art Shanghai last night. His solo exhibition, Johnny Depp: A Bunch of Stuff Presents Figures of the Fringe, is currently on view at the museum. pic.twitter.com/a9jZ1xB9IP— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 20, 2026
Την επιμέλεια της έκθεσης η οποία θα διαρκέσει έως τις 13 Δεκεμβρίου υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του MAM, Σάι Μπάιτελ, στο ενεργητικό του οποίου καταγράφονται παρουσιάσεις σπουδαίων δημιουργών, όπως των Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Μπομπ Ντίλαν, Ζάχα Χαντίντ και Ντέιβιντ Χόκνεϊ.
Πέρα από την έκθεση, ο Τζόνι Ντεπ σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα «πολιτιστικό οδοιπορικό» στην Κίνα. Σύμφωνα με το ΑRT news, στόχος του είναι να ανακαλύψει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις τοπικές παραδόσεις της χώρας, μέσα από μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων δράσεων και ανταλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, θα έρθει σε επαφή με κάθε πτυχή του κινεζικού πολιτισμού, από τα εμβληματικά ιστορικά μνημεία μέχρι την παραδοσιακή χειροτεχνία.
Παράλληλα, ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ενσαρκώνοντας τον διαβόητο Σκρουτζ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol» της Paramount Pictures, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 12 Νοεμβρίου από την Feelgood.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα