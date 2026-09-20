Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος μετά τον καβγά με τον 82χρονο στη Βουλιαγμένη: Υποστηρίζει ότι το θύμα του έριξε μπουνιά και δεν θυμάται τίποτα

Οι δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια για μια ξαπλώστρα στην παραλία - Τι λέει η σύζυγος του 82χρονου για το περιστατικό





Μιλώντας στο Mega, ο 76χρονος, που πιάστηκε στα χέρια με τον 82χρονο στην παραλία, περιέγραψε πως έγινε το περιστατικό, τονίζοντας πως ήταν η «κακιά στιγμή, η κακιά ώρα που λένε».







Τότε, ο 76χρονος ισχυρίζεται ότι του είπε: «Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες» και στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 82χρονος τον χτύπησε στο σαγόνι, την ώρα που κρατούσε την ξαπλώστρα: «Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω, ζαλίστηκα και σηκώθηκα. Μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία».



Παράλληλα, ο 76χρονος πρόσθεσε πως η κοπέλα που τον συνόδευε είναι ΑμεΑ και έπαθε σοκ από το περιστατικό. «Τώρα τι έγινε με τους άλλους δεν ξέρω» κατέληξε.









Κλείσιμο «Ο σύζυγός μου πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ» Παράλληλα, η σύζυγος του 82χρονου μιλώντας σε κανάλια τόνισε πως «ο σύζυγός μου πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ». Σύμφωνα με την ίδια, «ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που η πλαζ ήταν άδεια ήθελε να πάρει τις δικές μας ξαπλώστρες. Όταν είπαμε ότι είναι γεμάτο άδειες ξαπλώστρες και καρέκλες, ο κύριος, ο οποίος κρατείται, επιτέθηκε στον σύζυγο μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και στην καρδιά. Εκείνος έπεσε στο έδαφος».



Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, στον 82χρονο έγινε ΚΑΡΠΑ στην πλαζ, στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, αλλά και στο νοσοκομείο Ασκληπιείο, όπου μεταφέρθηκε, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.



Το χρονικό του καβγά των δύο ηλικιωμένων Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής (20/9) όταν ο 76χρονος πήγε για μπάνιο με την 21χρονη φίλη του στην Βουλιαγμένη και αφού έβγαλαν τα εισιτήριά τους άρχισαν να ψάχνουν για ξαπλώστρες.



Εκείνη την ώρα η πλαζ δεν ήταν γεμάτη και οι δύο τους βρήκαν ξαπλώστρες κοντά στη θάλασσα. Την ώρα που άφηναν τα πράγματά τους ο 82χρονος, που καθόταν στις διπλανές ξαπλώστρες με τη σύζυγό του, τους είπε πως στο συγκεκριμένο σημείο κάθεται η παρέα του και ότι οι έξι ξαπλώστρες είναι πιασμένες.



Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένας καβγάς μεταξύ δύο ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα στην πλαζ της Βουλιαγμένης το πρωί της Κυριακής (20/9), καθώς ένας 82χρονος υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του . Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ μία 21χρονη, που ήταν μαζί του, αφέθηκε ελεύθερη.Μιλώντας στο Mega, ο 76χρονος, που πιάστηκε στα χέρια με τον 82χρονο στην παραλία, περιέγραψε πως έγινε το περιστατικό, τονίζοντας πως ήταν η «κακιά στιγμή, η κακιά ώρα που λένε».Δίνοντας τη δική του εκδοχή, υποστήριξε: «Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και πέντε-έξι άλλες ξαπλώστρες με πράγματα πάνω. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Πήγα να πάρω ξαπλώστρες και εγώ με την κοπέλα που ήμασταν μαζί και εκείνος της λέει "Άσ' τες κάτω μωρή κ@@@@@α" και σηκώνεται και την χτυπάει. Εν τω μεταξύ κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της ρίχνει μια μπουνιά».Τότε, ο 76χρονος ισχυρίζεται ότι του είπε: «Βρε άνανδρε, χτυπάς τις γυναίκες» και στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 82χρονος τον χτύπησε στο σαγόνι, την ώρα που κρατούσε την ξαπλώστρα: «Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω, ζαλίστηκα και σηκώθηκα. Μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος μαζεύτηκε κάργα εκεί και έγινε ιστορία».Παράλληλα, ο 76χρονος πρόσθεσε πως η κοπέλα που τον συνόδευε είναι ΑμεΑ και έπαθε σοκ από το περιστατικό. «Τώρα τι έγινε με τους άλλους δεν ξέρω» κατέληξε.Μιλώντας στο STAR ισχυρίστηκε εκ νέου πως ο 82χρονος επιτέθηκε πρώτος: «Πήγαμε να πάρουμε δύο ξαπλώστρες όπου τις έχει ντάνες μαζί με την κοπέλα και όπως πήγαμε να τις πάρουμε φωνάζει άσε την ξαπλώστρα εδώ. Δεν την αφήνω, φώναζε η κοπέλα. Την έβρισε, βρίστηκαν εκεί και την κοπανάει μια μπουνιά στο πρόσωπο της κοπέλας και όπως προχωράμε να πάμε στο (…) γυρίζει στο πίσω μέρος και χτυπάει και εμένα. Του λέω “βρε (…) χτυπάς γυναίκες ρε ξεφτιλισμένε”. Αυτός χτύπησε εμένα».Παράλληλα, η σύζυγος του 82χρονου μιλώντας σε κανάλια τόνισε πως «». Σύμφωνα με την ίδια, «ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που η πλαζ ήταν άδεια ήθελε να πάρει τις δικές μας ξαπλώστρες. Όταν είπαμε ότι είναι γεμάτο άδειες ξαπλώστρες και καρέκλες, ο κύριος, ο οποίος κρατείται, επιτέθηκε στον σύζυγο μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και στην καρδιά. Εκείνος έπεσε στο έδαφος».Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, στον 82χρονο έγινε ΚΑΡΠΑ στην πλαζ, στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, αλλά και στο νοσοκομείο Ασκληπιείο, όπου μεταφέρθηκε, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής (20/9) όταν ο 76χρονος πήγε για μπάνιο με την 21χρονη φίλη του στην Βουλιαγμένη και αφού έβγαλαν τα εισιτήριά τους άρχισαν να ψάχνουν για ξαπλώστρες.Εκείνη την ώρα η πλαζ δεν ήταν γεμάτη και οι δύο τους βρήκαν ξαπλώστρες κοντά στη θάλασσα. Την ώρα που άφηναν τα πράγματά τους ο 82χρονος, που καθόταν στις διπλανές ξαπλώστρες με τη σύζυγό του, τους είπε πως στο συγκεκριμένο σημείο κάθεται η παρέα του και ότι οι έξι ξαπλώστρες είναι πιασμένες.

Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και κάποια στιγμή ο 82χρονος χτύπησε σύμφωνα με μαρτυρίες την 21χρονη η οποία είναι ΑμεΑ. Τότε τα «αίματα» άναψαν και οι ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια.



Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο 82χρονος αισθάνθηκε μια αδιαθεσία, κατέρρευσε και στην πλαζ σήμανε «συναγερμός».



Στο σημείο έφτασε ο γιατρός της οργανωμένης παραλίας και δύο ναυαγοσώστες οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο για να τον επαναφέρουν.



Άμεσα μεταφέρθηκε στο ιατρείο της πλαζ και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια ανάνηψης με απινιδωτή καθώς είχε υποστεί ανακοπή.



Κατόπιν, ένα ασθενοφόρο παρέλαβε τον 82χρονο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.



Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν για το τραγικό περιστατικό αρχικά προσήγαγαν τον 76χρονο και την 21χρονη η οποία συμμετείχε στο μοιραίο καβγά και τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα της Βούλας.



Ο 76χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της Θανατηφόρας Σωματικής Βλάβης και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ενώ η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη.



«Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε» Σύμφωνα με τη μαρτυρία φίλου του 76χρονου, ο οποίος ήταν μαζί του στην πλαζ της Βουλιαγμένης, η ένταση ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήριο και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21χρονη κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».



«Δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ουρλιαχτά» Άλλος λουόμενος μεταφέρει τα εξής: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ και να αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass».