Το κοριτσάκι που θα βάφτιζε ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε λουλούδι στον τάφο του, δείτε βίντεο

του «The Voice»

Μαρίνα Μαμουσάι, την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να βαφτίσει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά δεν πρόλαβε, καθώς έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Μαρίνα Μαμουσάι στη λεζάντα της ανάρτησής της δήλωσε πως θα φροντίσει η κόρη της να μάθει πόσο πολύ την αγάπησε ο τραγουδιστής:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Memousai (@marina_memousai)

#osozwmazw #mazo #mazonakis @marinamemousai Μεγάλε μου άνθρωπε…Νονέ μας…φίλε μας…και μέντορα μας! Τι να πω ; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στεναχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις…πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ… πόσο άδικο, πόσο τραγικό..δε σου άξιζε!! Πόσο πόνο και πόση στεναχώρια έχουμε μοιραστεί ; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει ; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια…εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι..και γίναμε ΕΝΑ!! Η Λεανδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για σένα, για τα κατορθώματα σου και για το τι άνθρωπος ήσουν! Αναπαυσου εν ειρήνη…θα μας λείψεις πολύ…με αγάπη το Λεανδρακι σου, Μαρίνα και Στέφανος…κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε…💔🪦🕊️ #giorgosmazonakis #mazwnakis @Stefan Gllaci ✅ ♬ The Last Heat - Toby Kessler

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