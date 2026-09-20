Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «Ποτέ ποτέ»: Το είχα γράψει για εκείνον
Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «Ποτέ ποτέ»: Το είχα γράψει για εκείνον
«Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ», είπε συγκινημένος ο τραγουδιστής
Επί σκηνής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Γιάννης Πάριος, τραγουδώντας το «Ποτέ ποτέ», ένα τραγούδι που όπως αποκάλυψε, είχε γράψει για εκείνον.
Ο Γιάννης Πάριος, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, έδωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη και αφιέρωσε λίγα λεπτά για να μιλήσει στους θεατές για τον Γιώργο Μαζωνάκη που άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, ξεδιπλώνοντας την ιστορία πίσω από το κομμάτι που έμελλε να γίνει το αγαπημένο του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.
Όπως εξομολογήθηκε συγκινημένος: «Επειδή τον γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο, πάρα να τον αγαπάς. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μου είχε πει "γράψε μου ένα τραγούδι Γιάννη". "Θα σου γράψω" του λέω". Κάποιος κοινός μας φίλος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω "θα του γράψω". Του γράφω. Του λέει (ο κοινός φίλος) "σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι”. Λέει "το περιμένω να το ακούσω". Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω κι εγώ, το έβαλα στον δικό μου δίσκο. Όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από μένα και λέει στον φίλο μου, τον κοινό μας φίλο, τον Σάββα "Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ξαναπω εγώ”. Του είπα "για σένα ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι που ζήταγες". Και όταν με ρώτησε ο Σάββας του είπα "Να το πει ολόκληρο"».
Ο Γιάννης Πάριος, έπειτα, πρόσθεσε: «Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του θα το πω...» και ξεκίνησε να τραγουδά.
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Ο Γιάννης Πάριος, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, έδωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη και αφιέρωσε λίγα λεπτά για να μιλήσει στους θεατές για τον Γιώργο Μαζωνάκη που άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια, ξεδιπλώνοντας την ιστορία πίσω από το κομμάτι που έμελλε να γίνει το αγαπημένο του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.
Όπως εξομολογήθηκε συγκινημένος: «Επειδή τον γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο, πάρα να τον αγαπάς. Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μου είχε πει "γράψε μου ένα τραγούδι Γιάννη". "Θα σου γράψω" του λέω". Κάποιος κοινός μας φίλος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω "θα του γράψω". Του γράφω. Του λέει (ο κοινός φίλος) "σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι”. Λέει "το περιμένω να το ακούσω". Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω κι εγώ, το έβαλα στον δικό μου δίσκο. Όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από μένα και λέει στον φίλο μου, τον κοινό μας φίλο, τον Σάββα "Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ξαναπω εγώ”. Του είπα "για σένα ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι που ζήταγες". Και όταν με ρώτησε ο Σάββας του είπα "Να το πει ολόκληρο"».
Ο Γιάννης Πάριος, έπειτα, πρόσθεσε: «Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του θα το πω...» και ξεκίνησε να τραγουδά.
Δείτε βίντεο
@erotevmenaki Ο Πάριος αποχαιρετά το Γιώργο Μαζωνάκη 🕊️#mazw #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Ερωτευμενάκι🩷
@westradio24 Ο Γιάννης Πάριος αφιερώνει στον Γιώργο Μαζωνάκη το «Πότε ποτέ» #giannisparios #giorgosmazonakis #potepote #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - West Radio
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