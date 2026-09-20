Ο Χάρι Στάιλς φίλησε στο στόμα τη Ζόι Κράβιτζ σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
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Χάρι Στάιλς Ζόι Κράβιτζ Φιλί

Ο Χάρι Στάιλς φίλησε στο στόμα τη Ζόι Κράβιτζ σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι εντοπίστηκε σε τρυφερές στιγμές λίγο μετά την αποκάλυψη για τα σχέδια περί γάμου

Ο Χάρι Στάιλς φίλησε στο στόμα τη Ζόι Κράβιτζ σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
Ένα  φιλί στο στόμα έδωσαν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν τη στιγμή.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε να περπατά χέρι χέρι στους δρόμους της πόλης την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ενώ κάποια στιγμή οι δυο τους σταμάτησαν σε μια διάβαση, βρήκαν την ευκαιρία να αγκαλιαστούν, με τον τραγουδιστή να φιλά τη σύντροφό του και στο κεφάλι.

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Για τη βόλτα τους η 37χρονη Κράβιτζ είχε επιλέξει ένα σκούρο μπλε t-shirt με στάμπα και μια λευκή μίντι φούστα. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το σύνολό της με μαύρες γόβες με χαμηλό τακούνι και μια ψάθινη τσάντα, ενώ για αξεσουάρ είχε επιλέξει ένα κόκκινο κολιέ με χάντρες, ένα διακριτικό χρυσό βραχιόλι και ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου.

Ο 32χρονος Στάιλς, από την άλλη πλευρά, φορούσε ένα μπλε φούτερ πάνω από ένα γκρι t-shirt, το οποίο συνδύασε με ένα έντονο πράσινο σορτς. Ο τραγουδιστής φορούσε επίσης λευκά sneakers, ενώ είχε μαζί του μια μαύρη τσάντα και κρατούσε στο χέρι ένα γκρι καπέλο.

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Η έξοδός τους πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από πρόσωπο του περιβάλλοντός τους ότι σχεδιάζουν να παντρευτούν, με το ζευγάρι να διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του.
Γεωργία Κοτζιά

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