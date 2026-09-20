Ηλίας Μαμαλάκης: Για να γυρίσω στην τηλεόραση χρειάζεται να μου τάξουν μια γενναιόδωρη παραγωγή
Ηλίας Μαμαλάκης: Για να γυρίσω στην τηλεόραση χρειάζεται να μου τάξουν μια γενναιόδωρη παραγωγή
«Δεν θεωρείτε ότι είμαι λίγο μεγάλος για να επανέλθω;», αναρωτήθηκε ο γνωστός μάγειρας
Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην τηλεόραση απάντησε ο Ηλίας Μαμαλάκης, δηλώνοντας πως θα χρειαστεί να του τάξουν μία γενναιόδωρη παραγωγή για να συμβεί.
Ο γνωστός μάγειρας, σε συνέντευξη που έδωσε στην Espresso και στη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου ανέφερε πως παρόλο που αγαπά να βρίσκεται μπροστά στο «γυαλί», λόγω της εγχείρησης που έχει κάνει στο πόδι του, δυσκολεύεται, γι' αυτό και ανέφερε πως θα πρέπει να δεχτεί μία πολύ ισχυρή πρόταση για να πει το «ναι».
Ο Ηλίας Μαμαλάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ωστόσο τόνισε πως αυτή την περίοδο έχει επικεντρωθεί στη συγγραφή ενός βιβλίου: «Δεν θεωρείτε ότι είμαι λίγο μεγάλος για να επανέλθω στην τηλεόραση; Έκανα μια εγχείρηση φέτος στο πόδι μου και ζορίζομαι λίγο. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση και ο κόσμος με αγαπάει πολύ. Και αγαπώ πολύ τους παραγωγούς, τις νοικοκυρές, την ελληνική κουζίνα. Αυτή την περίοδο γράφω ένα βιβλίο. Για να γυρίσω στην τηλεόραση χρειάζεται να μου τάξουν μια παραγωγή γενναιόδωρη. Και σήμερα η τηλεόραση προτιμά φτηνές λύσεις, κάνει οικονομία. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει», είπε.
Ο γνωστός μάγειρας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μετά από σπάσιμο στο ισχίο.
«Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά. Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός», είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 17 Μαρτίου.
Ο γνωστός μάγειρας, σε συνέντευξη που έδωσε στην Espresso και στη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου ανέφερε πως παρόλο που αγαπά να βρίσκεται μπροστά στο «γυαλί», λόγω της εγχείρησης που έχει κάνει στο πόδι του, δυσκολεύεται, γι' αυτό και ανέφερε πως θα πρέπει να δεχτεί μία πολύ ισχυρή πρόταση για να πει το «ναι».
Ο Ηλίας Μαμαλάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ωστόσο τόνισε πως αυτή την περίοδο έχει επικεντρωθεί στη συγγραφή ενός βιβλίου: «Δεν θεωρείτε ότι είμαι λίγο μεγάλος για να επανέλθω στην τηλεόραση; Έκανα μια εγχείρηση φέτος στο πόδι μου και ζορίζομαι λίγο. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση και ο κόσμος με αγαπάει πολύ. Και αγαπώ πολύ τους παραγωγούς, τις νοικοκυρές, την ελληνική κουζίνα. Αυτή την περίοδο γράφω ένα βιβλίο. Για να γυρίσω στην τηλεόραση χρειάζεται να μου τάξουν μια παραγωγή γενναιόδωρη. Και σήμερα η τηλεόραση προτιμά φτηνές λύσεις, κάνει οικονομία. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει», είπε.
Ο γνωστός μάγειρας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μετά από σπάσιμο στο ισχίο.
«Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά. Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει, είχα γίνει ανορεκτικός», είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 17 Μαρτίου.
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