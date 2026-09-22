Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Πασαρέλα με μανδύες και δάδες: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα αρχαιοελληνικά καλλιστεία στο Γαλάτσι
Πασαρέλα με μανδύες και δάδες: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα αρχαιοελληνικά καλλιστεία στο Γαλάτσι
Οι διαγωνιζόμενοι πήραν μέρος με τίτλους όπως «Μέγας Αλέξανδρος», «Αφροδίτη», «Ποσειδώνας», «Ερμής» και «Σπάρτακος» - Τα κριτήρια επιλογής έγιναν με έμφαση στη φυσικότητα
Υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο ανοιχτό θεατράκι του Αλσους Βεΐκου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ένας ιδιαίτερος διαγωνισμός ομορφιάς για γυναίκες και άνδρες. Ο λόγος για τον «Αρχαιοελληνικό Διαγωνισμό Ομορφιάς 2026» που αποτελεί δημιουργική πρωτοβουλία του Βασίλη Ντάτσου.
Η επιλογή των διαγωνιζόμενων έγινε με έμφαση στη φυσικότητα, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές. Παράλληλα, στους συμμετέχοντες αποδόθηκαν αρχαιοελληνικοί τίτλοι, όπως «Αφροδίτη», «Μέγας Αλέξανδρος», «Ποσειδώνας», «Ερμής» και «Σπάρτακος», τους οποίους επέλεξε ο εμπνευστής της βραδιάς.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίστηκαν φορώντας αρχαιοελληνικού τύπου μανδύες και η παρουσιάστρια της βραδιάς, Τζέφη Ζαχαροπούλου εξηγούσε όσα συνέβαιναν. Η πρώτη πασαρέλα ήταν κάτι σαν σιωπηλή πομπή με δάδες.
Ένας ένας, πρώτα τα αγόρια και μετά τα κορίτσια, εμφανίστηκαν στη σκηνή με την παρουσιάστρια να αναφέρει λίγα στοιχεία για το πρόσωπο –ιστορικό ή μυθολογικό– που είχε αποδοθεί στον καθένα, ενώ οι διαγωνιζόμενοι παρέμεναν σιωπηλοί.
Η κριτική επιτροπή σημείωνε σε γραφίδες τις βαθμολογίες της, ενώ στο φινάλε για την ανακοίνωσε των νικητών η παρουσιάστρια δεν άνοιξε φάκελο, αλλά έναν πάπυρο, πάνω στον οποίο ήταν γραμμένα τα ονόματα.
Στα αγόρια, πρώτος αναδείχθηκε ο «Άρης», δηλαδή ο Γιάννης Ελισαββέτης, που έκανε κάποιες επιτυχημένες αναπαραστάσεις: μπήκε στον χώρο βάζοντας το χέρι ως σκίαστρο και κοιτούσε το κοινό, έπειτα έκανε τον δισκοβόλο και στο τέλος έριξε με ένα νοερό τόξο ένα βέλος στον αέρα. Στα κορίτσια, την πρώτη θέση κατέλαβε η Ίνα Περδικέα ή, πιο σωστά, για τις ανάγκες της βραδιάς, η «Εστία».
Δείτε φωτογραφίες:
Η επιλογή των διαγωνιζόμενων έγινε με έμφαση στη φυσικότητα, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές. Παράλληλα, στους συμμετέχοντες αποδόθηκαν αρχαιοελληνικοί τίτλοι, όπως «Αφροδίτη», «Μέγας Αλέξανδρος», «Ποσειδώνας», «Ερμής» και «Σπάρτακος», τους οποίους επέλεξε ο εμπνευστής της βραδιάς.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίστηκαν φορώντας αρχαιοελληνικού τύπου μανδύες και η παρουσιάστρια της βραδιάς, Τζέφη Ζαχαροπούλου εξηγούσε όσα συνέβαιναν. Η πρώτη πασαρέλα ήταν κάτι σαν σιωπηλή πομπή με δάδες.
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Ένας ένας, πρώτα τα αγόρια και μετά τα κορίτσια, εμφανίστηκαν στη σκηνή με την παρουσιάστρια να αναφέρει λίγα στοιχεία για το πρόσωπο –ιστορικό ή μυθολογικό– που είχε αποδοθεί στον καθένα, ενώ οι διαγωνιζόμενοι παρέμεναν σιωπηλοί.
Η κριτική επιτροπή σημείωνε σε γραφίδες τις βαθμολογίες της, ενώ στο φινάλε για την ανακοίνωσε των νικητών η παρουσιάστρια δεν άνοιξε φάκελο, αλλά έναν πάπυρο, πάνω στον οποίο ήταν γραμμένα τα ονόματα.
Στα αγόρια, πρώτος αναδείχθηκε ο «Άρης», δηλαδή ο Γιάννης Ελισαββέτης, που έκανε κάποιες επιτυχημένες αναπαραστάσεις: μπήκε στον χώρο βάζοντας το χέρι ως σκίαστρο και κοιτούσε το κοινό, έπειτα έκανε τον δισκοβόλο και στο τέλος έριξε με ένα νοερό τόξο ένα βέλος στον αέρα. Στα κορίτσια, την πρώτη θέση κατέλαβε η Ίνα Περδικέα ή, πιο σωστά, για τις ανάγκες της βραδιάς, η «Εστία».
Δείτε φωτογραφίες:
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