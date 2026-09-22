Χρυσοχοΐδης: Θα διαφωνούσα να πάρει άδεια ο Ριζάι αλλά το προβλέπει ο νόμος, θα συλληφθεί όπως συλλαμβάνονται όλοι
Χρυσοχοΐδης: Θα διαφωνούσα να πάρει άδεια ο Ριζάι αλλά το προβλέπει ο νόμος, θα συλληφθεί όπως συλλαμβάνονται όλοι
«Όταν ένας κατάδικος φεύγει και παίρνει άδεια υπάρχει το ρίσκο της απόδρασης αλλά το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1%» σημείωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Τη διαφωνία του με τις άδειες που δόθηκαν στον βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι με την επισήμανση, όμως, ότι όπως κάθε κρατούμενος έχει αυτό το δικαίωμα βάσει του νόμου, διατύπωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας το πρωί της Τρίτης.
«Θα διαφωνούσα με το να πάρει άδεια ο Ριζάι αλλά αυτό είναι θέμα του νόμου» είπε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του για κριτική που ασκήθηκε από τον Μαρίνο Σκανδάμη της ΕΛΑΣ με αφορμή την απόδραση του Αλβανού βαρυποινίτη. «Όταν ο κ. Σκανδάμης ήταν ΓΓ του υπουργείου Δικαιοσύνης και στην επιτροπή που έδιναν άδειες, δεν έδιναν άδειες; 16 άδεις είχε πάρει ο Ριζάι».
Όπως πρόσθεσε «όταν ένας κατάδικος φεύγει και παίρνει άδεια υπάρχει το ρίσκο της απόδρασης αλλά το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1%».
Διεμήνυσε, στο πλαίσιο αυτό για τον Αλκέτ Ριζάι ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού από την άδεια που του είχε χορηγηθεί, ότι «θα συλληφθεί όπως συλλαμβάνονται όλοι και θα δείτε στη συνέχεια πόσο η κεκτημένη ταχύτητα της αστυνομίας πόσες ακόμα επιτυχίες θα έχει»
Αναφερόμενος στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας είπε πως «κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις από 100 καταγγελίες. 35.000 ήταν πέρυσι οι συλλήψεις εκ των οποίων οι μισές καταλήγουν στα δικαστήρια και από αυτούς όλοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους ή κάποιοι είναι προφυλακισμένοι ή κάποιοι κατάδικοι και αυτό οφείλεται στη δουλειά της αστυνομίας. Ένα μέρος από αυτούς - 30-35% - είναι υπότροποι, ναρκομανείς, εθισμένοι στις ουσίες, ψυχοπαθείς».
Μιλώντας τέλος για τα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι σε όλη την Ευρώπη, σε εμάς ασκείται από τους Ρομά. Πολύ γρήγορα η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης». Γνωστοποίησε τέλος ότι «πριν από 15 ημέρες έγινε μεγάλη σύσκεψη για να φτιάξουμε ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της ηλεκτρονικής απάτης στο ελληνικό FBI με 13 δράσεις»
«Θα διαφωνούσα με το να πάρει άδεια ο Ριζάι αλλά αυτό είναι θέμα του νόμου» είπε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ εκφράζοντας παράλληλα την ενόχλησή του για κριτική που ασκήθηκε από τον Μαρίνο Σκανδάμη της ΕΛΑΣ με αφορμή την απόδραση του Αλβανού βαρυποινίτη. «Όταν ο κ. Σκανδάμης ήταν ΓΓ του υπουργείου Δικαιοσύνης και στην επιτροπή που έδιναν άδειες, δεν έδιναν άδειες; 16 άδεις είχε πάρει ο Ριζάι».
Όπως πρόσθεσε «όταν ένας κατάδικος φεύγει και παίρνει άδεια υπάρχει το ρίσκο της απόδρασης αλλά το ποσοστό των αποδράσεων είναι κάτω από 1%».
Διεμήνυσε, στο πλαίσιο αυτό για τον Αλκέτ Ριζάι ο οποίος στις 14 Σεπτεμβρίου δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού από την άδεια που του είχε χορηγηθεί, ότι «θα συλληφθεί όπως συλλαμβάνονται όλοι και θα δείτε στη συνέχεια πόσο η κεκτημένη ταχύτητα της αστυνομίας πόσες ακόμα επιτυχίες θα έχει»
Αναφερόμενος στα θέματα ενδοοικογενειακής βίας είπε πως «κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις από 100 καταγγελίες. 35.000 ήταν πέρυσι οι συλλήψεις εκ των οποίων οι μισές καταλήγουν στα δικαστήρια και από αυτούς όλοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους ή κάποιοι είναι προφυλακισμένοι ή κάποιοι κατάδικοι και αυτό οφείλεται στη δουλειά της αστυνομίας. Ένα μέρος από αυτούς - 30-35% - είναι υπότροποι, ναρκομανείς, εθισμένοι στις ουσίες, ψυχοπαθείς».
Μιλώντας τέλος για τα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης με θύματα κυρίως ηλικιωμένους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι είναι σε όλη την Ευρώπη, σε εμάς ασκείται από τους Ρομά. Πολύ γρήγορα η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης». Γνωστοποίησε τέλος ότι «πριν από 15 ημέρες έγινε μεγάλη σύσκεψη για να φτιάξουμε ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης της ηλεκτρονικής απάτης στο ελληνικό FBI με 13 δράσεις»
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