Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η ανάρτηση που έκανε
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Αλεξάνδρα Παναγιώταρου Νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η ανάρτηση που έκανε

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους σχετικά με την κατάσταση της υγείας της μέσα από το Instagram

Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η ανάρτηση που έκανε
36 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ενημερώνοντας σχετικά τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι της. Όπως εξήγησε μέσα από το Instagram story της ένιωσε τόσο έντονη αδυναμία που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου. «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου», έγραψε πάνω στην εικόνα που δημοσίευσε.

Ακολουθεί η ανάρτησή της

Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η ανάρτηση που έκανε
36 ΣΧΟΛΙΑ

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