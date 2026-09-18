Συντριβή F-16 στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σώος ο πιλότος
ΚΟΣΜΟΣ
F-16 Μίσιγκαν Συντριβή αεροσκάφους

Συντριβή F-16 στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σώος ο πιλότος

Το μαχητικό συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή λόγω διαρροής χημικών

Συντριβή F-16 στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σώος ο πιλότος
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, με τον πιλότο να προλαβαίνει να εγκαταλείψει το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης και να είναι σώος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το αεροσκάφος ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας και συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με το Fox News, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μαχητικό κατέπεσε παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο πιλότος κατάφερε να ενεργοποιήσει εγκαίρως τον μηχανισμό εκτίναξης και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή.



Μετά την πτώση του μαχητικού, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό μιας ζώνης σε ακτίνα περίπου ενάμιση χιλιομέτρου γύρω από το σημείο της συντριβής.

Παράλληλα, ζητήθηκε η εκκένωση της περιοχής εξαιτίας «διαρροής χημικών», χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος ή την έκταση της διαρροής.

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Εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο δείχνουν μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό, καθώς και φλεγόμενα συντρίμμια του F-16 στο έδαφος.



Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της συντριβής, ενώ παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός της περιοχής.

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