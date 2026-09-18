Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Συντριβή F-16 στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σώος ο πιλότος
Συντριβή F-16 στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σώος ο πιλότος
Το μαχητικό συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή λόγω διαρροής χημικών
Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, με τον πιλότο να προλαβαίνει να εγκαταλείψει το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης και να είναι σώος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Το αεροσκάφος ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας και συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς στην πολιτεία του Μίσιγκαν.
Σύμφωνα με το Fox News, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μαχητικό κατέπεσε παραμένουν υπό διερεύνηση.
Ο πιλότος κατάφερε να ενεργοποιήσει εγκαίρως τον μηχανισμό εκτίναξης και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή.
Μετά την πτώση του μαχητικού, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό μιας ζώνης σε ακτίνα περίπου ενάμιση χιλιομέτρου γύρω από το σημείο της συντριβής.
Παράλληλα, ζητήθηκε η εκκένωση της περιοχής εξαιτίας «διαρροής χημικών», χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος ή την έκταση της διαρροής.
Εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο δείχνουν μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό, καθώς και φλεγόμενα συντρίμμια του F-16 στο έδαφος.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της συντριβής, ενώ παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός της περιοχής.
Το αεροσκάφος ανήκε στην 149η Πτέρυγα Μάχης της Εθνοφρουράς του Τέξας και συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς στην πολιτεία του Μίσιγκαν.
Σύμφωνα με το Fox News, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μαχητικό κατέπεσε παραμένουν υπό διερεύνηση.
Ο πιλότος κατάφερε να ενεργοποιήσει εγκαίρως τον μηχανισμό εκτίναξης και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή.
An F-16 fighter jet crashed in Grand Traverse County, Michigan, on Thursday, and an evacuation order is in effect along part of County Road 633, the county's emergency management said.— CBS News (@CBSNews) September 17, 2026
A spokesperson with the 149th Fighter Wing of the Texas National Guard confirmed that the… pic.twitter.com/ryAwGPb5DA
Μετά την πτώση του μαχητικού, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό μιας ζώνης σε ακτίνα περίπου ενάμιση χιλιομέτρου γύρω από το σημείο της συντριβής.
Παράλληλα, ζητήθηκε η εκκένωση της περιοχής εξαιτίας «διαρροής χημικών», χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος ή την έκταση της διαρροής.
Εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο δείχνουν μια μεγάλη στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό, καθώς και φλεγόμενα συντρίμμια του F-16 στο έδαφος.
🚨 JUST IN: An F-16 has CRASHED in northern Michigan's Grand Traverse County, per reports— Nick Sortor (@nicksortor) September 17, 2026
Eyewitnesses state the pilot successfully EJECTED and is "conscious and alert," per @sentdefender
Thank GOD 🙏🏻
Even successful ejections though can result in pretty serious and even… pic.twitter.com/bR1Mie9Hm9
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της συντριβής, ενώ παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός της περιοχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα