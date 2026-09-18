Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στην Κούβα με στόχο μέταλλα και στρατιωτική έρευνα
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα ΗΠΑ Κυρώσεις

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στην Κούβα με στόχο μέταλλα και στρατιωτική έρευνα

Η Ουάσιγκτον διευρύνει την πίεση στην Αβάνα, βάζοντας στο στόχαστρο εταιρείες νικελίου και πρόσωπα που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στην Κούβα με στόχο μέταλλα και στρατιωτική έρευνα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τα πεδία της εξόρυξης μετάλλων, της μεταλλουργίας και της επιστημονικής έρευνας για στρατιωτικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας της με σκοπό να προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση. 

Οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο τέσσερις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν προσομοιωτές, ηλεκτρονικά και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών κι εμπλέκονται σε επιστημονική έρευνα για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τρεις αξιωματικούς που έχουν συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές. 

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης οι εταιρείες SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ και Pinares, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξόρυξης, παραγωγής ή εκμετάλλευσης νικελίου. 

Ο τομέας αυτός «αποτελεί κεφαλαιώδη πηγή εσόδων για την κουβανική κυβέρνηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα καθίσει με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στον πλουτισμό της κουβανικής ελίτ» με την εκμετάλλευση πόρων, τόνισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο --ορκισμένος εχθρός της Αβάνας, γιος κουβανών μεταναστών στις ΗΠΑ--, κατά το δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Μετά την επιστροφή του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η σχέση των ΗΠΑ και της Κούβας, ήδη πολύ τεταμένη για δεκαετίες, μπήκε σε φάση περαιτέρω όξυνσης. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερίζει πως η Κούβα, 150 χιλιόμετρα από τα παράλια της Φλόριντας, εγείρει «εξαιρετική απειλή» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ κι έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει» τον έλεγχο της χώρας. 

Η Ουάσιγκτον, που δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος στον γείτονα και ιδεολογικό εχθρό της, επιβάλλει από τον Ιανουάριο de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης