Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Πίτερ Μαξ, ο καλλιτέχνης που έδωσε χρώμα στην εποχή του «flower power»

Ο δημιουργός της ψυχεδελικής ποπ τέχνης άφησε το αποτύπωμά του από αφίσες και γραμματόσημα μέχρι Ολυμπιακούς Αγώνες και κρουαζιερόπλοια





Ο Πίτερ Μαξ έγινε γνωστός για τα έντονα χρώματα, τα στροβιλώδη σχέδια και τις εικόνες με κοσμικά μοτίβα, λουλούδια και φιγούρες που εξέφρασαν την αισιοδοξία και την αντισυμβατική κουλτούρα της δεκαετίας του 1960.







Η δημοτικότητά του παρέμεινε ισχυρή για δεκαετίες, καθώς η τέχνη του βρέθηκε σε γραμματόσημα, αεροσκάφος Boeing 777, κρουαζιερόπλοιο, αλλά και σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Super Bowl, το Indianapolis 500, το Παγκόσμιο Κύπελλο και το World Series.







Από το Βερολίνο στη Νέα Υόρκη Ο Πίτερ Μαξ γεννήθηκε το 1937 στο Βερολίνο ως Πίτερ Μαξ Φίνκελσταϊν σε εβραϊκή οικογένεια. Όταν ήταν ακόμη μωρό, η οικογένειά του εγκατέλειψε τη ναζιστική Γερμανία και κατέφυγε στη Σαγκάη.



Αργότερα έζησε στο Θιβέτ, το Ισραήλ και το Παρίσι, πριν εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 16 ετών, όπου ξεκίνησε να διαμορφώνει το προσωπικό του καλλιτεχνικό ύφος.



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Από τους προέδρους των ΗΠΑ μέχρι την ποπ κουλτούρα Ο Μαξ φιλοτέχνησε πορτρέτα πολλών γνωστών προσωπικοτήτων, από προέδρους των ΗΠΑ μέχρι καλλιτέχνες και πρόσωπα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.



Μεταξύ των θεμάτων που επανέρχονταν συχνά στο έργο του ήταν το Άγαλμα της Ελευθερίας, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της δημιουργικής του πορείας.



Παράλληλα, η δουλειά του χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια να κάνει την τέχνη πιο προσιτή στο ευρύ κοινό, συνδέοντας τη ζωγραφική με την καθημερινότητα και τη μαζική κουλτούρα.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Πίτερ Μαξ, ο Γερμανοαμερικανός καλλιτέχνης που ταυτίστηκε με την ψυχεδελική ποπ τέχνη της δεκαετίας του 1960 και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινήματος «flower power». Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο γιος του, ενώ ο ίδιος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας.Ο Πίτερ Μαξ έγινε γνωστός για τα έντονα χρώματα, τα στροβιλώδη σχέδια και τις εικόνες με κοσμικά μοτίβα, λουλούδια και φιγούρες που εξέφρασαν την αισιοδοξία και την αντισυμβατική κουλτούρα της δεκαετίας του 1960.Τα έργα του αποτέλεσαν χαρακτηριστικό δείγμα της ψυχεδελικής τέχνης της εποχής και πέρασαν πολύ πέρα από τις αίθουσες τέχνης, καθώς εμφανίστηκαν σε αφίσες, προϊόντα καθημερινής χρήσης, εξώφυλλα και δημόσιες καμπάνιες.Η δημοτικότητά του παρέμεινε ισχυρή για δεκαετίες, καθώς η τέχνη του βρέθηκε σε γραμματόσημα, αεροσκάφος Boeing 777, κρουαζιερόπλοιο, αλλά και σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Super Bowl, το Indianapolis 500, το Παγκόσμιο Κύπελλο και το World Series.Ο Πίτερ Μαξ γεννήθηκε το 1937 στο Βερολίνο ως Πίτερ Μαξ Φίνκελσταϊν σε εβραϊκή οικογένεια. Όταν ήταν ακόμη μωρό, η οικογένειά του εγκατέλειψε τη ναζιστική Γερμανία και κατέφυγε στη Σαγκάη.Αργότερα έζησε στο Θιβέτ, το Ισραήλ και το Παρίσι, πριν εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 16 ετών, όπου ξεκίνησε να διαμορφώνει το προσωπικό του καλλιτεχνικό ύφος.Στα πρώτα βήματα της καριέρας του εργάστηκε στον χώρο του γραφιστικού σχεδιασμού, πριν στραφεί στη ζωγραφική και δημιουργήσει το ιδιαίτερο στυλ που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό.Ο Μαξ φιλοτέχνησε πορτρέτα πολλών γνωστών προσωπικοτήτων, από προέδρους των ΗΠΑ μέχρι καλλιτέχνες και πρόσωπα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.Μεταξύ των θεμάτων που επανέρχονταν συχνά στο έργο του ήταν το Άγαλμα της Ελευθερίας, το οποίο αποτέλεσε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της δημιουργικής του πορείας.Παράλληλα, η δουλειά του χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια να κάνει την τέχνη πιο προσιτή στο ευρύ κοινό, συνδέοντας τη ζωγραφική με την καθημερινότητα και τη μαζική κουλτούρα.

Ο Πίτερ Μαξ πέθανε τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του. Δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου, ωστόσο έγινε γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προχωρημένη άνοια.



Το έργο του παραμένει συνδεδεμένο με μια ολόκληρη εποχή δημιουργικής έκρηξης, όπου η τέχνη, η μουσική και η αντικουλτούρα των 60s διαμόρφωσαν μια νέα αισθητική στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.