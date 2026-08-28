Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, η επιθυμία της συζύγου του
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, η επιθυμία της συζύγου του
Ο τραγουδιστής πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών - Γιατί δεν θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο όπου βρίσκεται και το μνήμα του Σταμάτη Κόκοτα
Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα συγκεντρωθούν στην Αγία Βαρβάρα για να πουν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα.
Ο τραγουδιστής που ήταν από τους πιο αγαπητούς στην ελληνική δισκογραφία, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μία μάχη που έδινε για περισσότερο από δύο χρόνια που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί στα γυρίσματα του σόου J2US.
Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας όπου είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας στις 12.00 μ.μ., δημοσία δαπάνη, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Επιθυμία της οικογένειας είναι η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Κόκοτα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Espresso», ζήτησε η ταφή του να πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο, αντί για το κοιμητήριο στην περιοχή Ζωγράφου όπου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος του πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι όπου μένει με την κόρη τους και να μπορεί να επισκέπτεται το μνήμα του συχνά.
Ο τραγουδιστής που ήταν από τους πιο αγαπητούς στην ελληνική δισκογραφία, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μία μάχη που έδινε για περισσότερο από δύο χρόνια που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί στα γυρίσματα του σόου J2US.
Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας όπου είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας στις 12.00 μ.μ., δημοσία δαπάνη, ενώ η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Επιθυμία της οικογένειας είναι η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Κόκοτα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Espresso», ζήτησε η ταφή του να πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο, αντί για το κοιμητήριο στην περιοχή Ζωγράφου όπου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος του πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα, ώστε να βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι όπου μένει με την κόρη τους και να μπορεί να επισκέπτεται το μνήμα του συχνά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα