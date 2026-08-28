Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, η επιθυμία της συζύγου του

Ο τραγουδιστής πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών - Γιατί δεν θα ταφεί στον οικογενειακό τάφο όπου βρίσκεται και το μνήμα του Σταμάτη Κόκοτα