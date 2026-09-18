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Πέθανε ο ιστορικός πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. Δημήτρης Γούναρης
Πέθανε ο ιστορικός πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π. Δημήτρης Γούναρης
Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού έφυγε από τη ζωή
Την θλίψη στον οργανισμό του Παναθηναϊκού σκόρπισε η είδηση του θανάτου το ιστορικού προέδρου της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π Δημήτρη Γούναρη. Ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το αγαπημένο του «τριφύλλι».
Η ΠΑΕ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η ΠΑΕ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».
Πηγή:www.gazzetta.gr
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