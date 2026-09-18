Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω «αστοχίας πυκνωτή»
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης Καπνός Θεσσαλονίκη

Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω «αστοχίας πυκνωτή»

Οι καπνοί εντοπίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης - Ο σταθμός εκκενώθηκε

Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω «αστοχίας πυκνωτή»
13 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ενημερώθηκαν για καπνούς στο εσωτερικό του σταθμού «Αγίας Σοφίας» του Μετρό της πόλης.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που μαζί με τα τεχνικά συνεργεία του Μετρό Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο.

Όπως ανακοινώθηκε, ο σταθμός Αγία Σοφία εκκενώθηκε καθώς ενεργοποιήθηκαν τα πρωτοκόλλα ασφαλείας και τα συστήματα πυρασφάλειας.

Λόγω του περιστατικού ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης