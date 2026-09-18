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Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω «αστοχίας πυκνωτή»
Κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς λόγω «αστοχίας πυκνωτή»
Οι καπνοί εντοπίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης - Ο σταθμός εκκενώθηκε
Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης όταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ενημερώθηκαν για καπνούς στο εσωτερικό του σταθμού «Αγίας Σοφίας» του Μετρό της πόλης.
Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που μαζί με τα τεχνικά συνεργεία του Μετρό Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο.
Όπως ανακοινώθηκε, ο σταθμός Αγία Σοφία εκκενώθηκε καθώς ενεργοποιήθηκαν τα πρωτοκόλλα ασφαλείας και τα συστήματα πυρασφάλειας.
Λόγω του περιστατικού ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.
Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που μαζί με τα τεχνικά συνεργεία του Μετρό Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο.
Όπως ανακοινώθηκε, ο σταθμός Αγία Σοφία εκκενώθηκε καθώς ενεργοποιήθηκαν τα πρωτοκόλλα ασφαλείας και τα συστήματα πυρασφάλειας.
Λόγω του περιστατικού ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» του Μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.
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