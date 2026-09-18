Φωτεινές επιγραφές, διαφημίσεις στα ΜΜΕ και μη επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις σε δημόσια νοσοκομεία...

Κλείσιμο

Δυστυχώς, μόνο μετά τον τραγικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή άνοιξαν στόματα, ενώ το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ανακοίνωσαν, αφού πρώτα δικαιολόγησαν τη μέχρι τώρα αναποτελεσματικότητά τους, ελέγχους και ποινές στους παραβάτες.Υπάρχουν όμως κανόνες για την ιατρική επιστήμη στην Ελλάδα; Το παράδοξο θα ήταν να μην υπήρχαν, καθώς η Ιατρική είναι η επιστήμη με αντικείμενο την υγεία των ανθρώπων, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Τηρούνται όμως αυτοί οι κανόνες; Σίγουρα, όχι όλοι. Το πιο ανώδυνο αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό με τις ταμπέλες (επιγραφές) των ιατρείων. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/2005, Άρθρο 17):3. Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο, καθώς και η ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες, παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου. Οι διαστάσεις των πινακίδων οι οποίες επιτρέπεται να αναρτηθούν στην κύρια είσοδο της επαγγελματικής έδρας του ιατρού δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες των 0,25 Χ 0,30 εκατοστών(προφανώς εννοεί μέτρων, δηλαδή 25 Χ 30 εκατοστών) και περιέχουν υποχρεωτικά και μόνον το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τους μόνιμους τίτλους που έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα, την ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων. Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός των πινακίδων.Αλλά και ο γνωστός γιατρός, κύριος Ανδρέας Φουστάνος, Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, μιλώντας στην εκπομπή "Σεμνά και ταπεινά", του ERTnews Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο τόνισε τα εξής:«Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κανονισμό ο οποίος λέει τι μπορεί ένας γιατρός να αναρτήσει έξω από το ιατρείο του. Η πινακίδα είναι συγκεκριμένη και πρέπει να είναι συγκεκριμένων διαστάσεων. Αναγράφει μόνο το όνομα και την ειδικότητά του. Φωτεινές επιγραφές και οτιδήποτε άλλο βλέπουμε γύρω μας. Δεν είναι νόμιμα».Τηρούνται όλα αυτά; Μάλλον όχι. Όλες και όλοι έχουμε δει γιγάντιες φωτεινές πινακίδες νέον που διαφημίζουν γιατρούς (ίσως και κάποιους φερόμενους ως γιατρούς...) καταστρατηγώντας κάθε νομική διάταξη. Και δεν αναφερόμαστε σε πινακίδες τοποθετημένες σε "κρυμμένα" δρομάκια ή σε "περιθωριακές" οδούς, αλλά σε δρόμους όπως, η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος Μεσογείων, η Λεωφόρος Κατεχάκη κ.ά. Υπάρχουν μάλιστα και εταιρείες που διαφημίζουν ότι κατασκευάζουν τέτοιες πινακίδες, ενώ στο ίντερνετ, μπορείτε να δείτε δεκάδες σχετικές φωτογραφίες. Κάποιος αρμόδιος από το Υπουργείο ή από τον ΙΣΑ δεν έχει τύχει να περάσει από αυτές τις λεωφόρους; Δεν κρύβει κάποιος τις ταμπέλες. Στις θέσεις τους παραμένουν. Είναι τελικά νόμιμες ή όχι; Κι αν είναι παράνομες δεν υπάρχει διαδικασία αφαίρεσής τους; Το πρόβλημα αυτό είναι σχετικά μικρό, αλλά δεν θα πρέπει, όταν παραβιάζεται κατάφωρα ο νόμος να παρεμβαίνουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα;Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σκέλος του σημερινού άρθρου, τη διαφήμιση των γιατρών. Σύμφωνα με το άρθρο 17, του Νόμου 3418/2005:Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.Προφανώς, όταν ένας γιατρός κάνει κάποια πρωτοποριακή για τη χώρα μας επέμβαση ή μια ιατρική ομάδα κάνει κάποια σημαντική ανακάλυψη, δεν αποτελούν διαφήμιση ένα ή και περισσότερα άρθρα γι' αυτούς. Ειδικά όμως με τα σόσιαλ μίντια, η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Κάποιοι και κάποιες, που ίσως δεν έχουν καν πάρει πτυχίο Ιατρικής παραθέτουν διάφορες ειδικότητες, άγνωστες στους υπόλοιπους προσθέτοντας δίπλα και τα MD (Doctor of Medicine, Πτυχίο - Πτυχιούχος Ιατρικής) ή MhD (Master of Health / Doctor of Philosophy in Medicine), άκρως βαρύγδουπα και εντυπωσιακά, που δίνουν την εντύπωση ότι οι (κακώς) διαφημιζόμενοι, γιατροί είναι ένα βήμα πριν το Νόμπελ Ιατρικής και ότι οι σπουδές τους είναι κάτι παραπάνω από σπάνιες. Ακολουθούν διάφορες ειδικότητες, καινοφανείς ως επί το πλείστον, αλλά και μη αναγνωρισμένες και κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού στα οποία, υποτίθεται ότι, φοίτησαν οι διαφημιζόμενοι. Εκ των υστέρων, όταν κάποιος πεθάνει ή υποστεί ανήκεστη βλάβη στην υγεία του αρχίζουν οι καταγγελίες και αποκαλύπτεται τελικά ότι πίσω από τους βαρύγδουπους τίτλους βρίσκονταν γιατροί χωρίς ειδικότητα, όπως η κυρία της οδού Καρνεάδου. Τελικά, από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανάμεσα στα άλλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, σε θέματα υγείας, είναι απίστευτα αφελείς και ευκολόπιστοι. Οι ίδιες και οι ίδιοι που κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους αγοράς για ένα πουκάμισο ή ένα παντελόνι δίνουν αγόγγυστα 300 ή 400 ευρώ, "μαύρα" φυσικά, σε κάποιους (φερόμενους ως) κορυφαίους επιστήμονες, που δήθεν κάνουν θαύματα. Η ματαιοδοξία και η επιθυμία για παντοτινή νεότητα, συχνά όμως αποδεικνύονται ολέθριες...Ο κύριος Πατούλης και ο κύριος Φουστάνος είπαν ότι διαθέτουν μόνο 25-30 άτομα για ελέγχους, οι οποίοι γίνονται μόνο όταν ξεκινά τη λειτουργία του ένα ιατρείο ή μετά από καταγγελία. Πολλοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση για την κατάργηση το 2019 του ΣΕΥΥΠ (Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας), τους λεγόμενους "Ράμπο της υγείας". Θεωρητικά, δεν καταργήθηκε, αλλά έχει υπαχθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πιάσε το αυγό και κούρευτο... Το ΣΕΥΥΠ έκανε συστηματικούς ελέγχους σε όλα τα ιδιωτικά ιατρεία, τις κλινικές, αλλά και τα ινστιτούτα, κυρίως ευεξίας που παρείχαν θεραπείες (;) για ευεξία κ.λπ. Μήπως θα πρέπει η κυβέρνηση να επαναφέρει το ΣΕΥΥΠ σε πλήρη λειτουργία και εντελώς ανεξάρτητο από οποιαδήποτε Αρχή; Σε μια εποχή, όπου έχουμε γεμίσει από ανειδίκευτους ειδικούς, κομπογιαννίτες και κάθε λογής απατεώνες, το ΣΕΥΥΠ ή όποιος άλλος φορέας με τις ίδιες αρμοδιότητες, μήπως θα έλυνε πολλά προβλήματα στον πολύπαθο χώρο της Υγείας (εντάξει πανάκεια δεν θα ήταν) και δεν θα θρηνούσαμε κάποιους αδικοχαμένους συνανθρώπους μας; Καλές οι φωτογραφίες μέσα σε μια ανακαινισμένη πτέρυγα νοσοκομείου, καλές οι αναρτήσεις για τη διάσωση ενός συνανθρώπου μας μετά την καταλυτική παρέμβαση υπηρετούντων στο ΕΣΥ ή τα "ευχαριστήρια" σε μια γιαγιά ή έναν παππού που έδωσαν τις οικονομίες μιας ζωής για να πάρει το κράτος (το οποίο δαπανά αλόγιστα εκατομμύρια ευρώ δεξιά και αριστερά) ένα ασθενοφόρο, αλλά ας δοθεί επιτέλους μεγαλύτερο βάρος στους ελέγχους όλων αυτών που μας βομβαρδίζουν με τις ικανότητές τους και εμφανίζονται ως σχεδόν εφάμιλλοι του Ιησού Χριστού...Θα κλείσω το σημερινό άρθρο, με μερικά ερωτήματα που αφορούν τον χώρο της υγείας. Πρόκειται για απορίες που μου δημιουργήθηκαν, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, αλλά κάποιες είναι και παλαιότερες. Αφορούν δημόσια νοσοκομεία και ιατρικές πράξεις που γίνονται σ' αυτά. Επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ασθενών την ώρα του χειρουργείου;Επιτρέπεται η τοποθέτηση π.χ. χειρουργικών κατασκευασμάτων και σε κατηγορίες ασθενών, πέρα από αυτές που προβλέπει ο νόμος; Επιτρέπεται η διαφήμιση των συγκεκριμένων χειρουργικών κατασκευασμάτων στα σόσιαλ μίντια, από πανεπιστημιακούς μάλιστα, ιατρούς; Αν φτάσει στο Υπουργείο Υγείας, μια σχετική καταγγελία, μπαίνει στο συρτάρι, ρίχνεται στον κάλαθο των αχρήστων, παραπέμπεται στις Δικαστικές Αρχές ή διατάσσεται ΕΔΕ, η οποία, συνήθως, βγάζει "λάδι" όλους τους εμπλεκόμενους;Δυστυχώς φαίνεται ότι στον χώρο της Υγείας υπάρχουν άπειρα αποστήματα, πολλά από τα οποία κακοφόρμισαν. Ο τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ας γίνει αφορμή για να καθαρίσει η κόπρος του Αυγείου. Εντάξει, άσχημο είναι και ότι η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα ύψη. Η ζωή του ανθρώπου όμως είναι πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα με τον α ή τον β τρόπο λύνονται. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι αναλώσιμη. Ναι, υπάρχουν χιλιάδες γιατροί και γιατρίνες και νοσηλευτικό προσωπικό, που ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια για να σώσουν συνανθρώπους μας ή να τους εξασφαλίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας φροντίσει το Υπουργείο Υγείας και οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι (δεν υπάρχει μόνο ο ΙΣΑ...), να μην αμαυρώνεται και μηδενίζεται το έργο όλων αυτών, από τυχοδιώκτες, τσαρλατάνους, εμπόρους ψεύτικων ελπίδων και αγύρτες. Ας ξεκαθαρίσει επιτέλους ο χώρος, και τα παράσιτα που τον λυμαίνονται, ας τιμωρηθούν παραδειγματικά...