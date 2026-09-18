Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Ανατροπή Τραμπ στην ICE: Απέσυρε τον διορισμό του επικεφαλής της υπηρεσίας απελάσεων
Ανατροπή Τραμπ στην ICE: Απέσυρε τον διορισμό του επικεφαλής της υπηρεσίας απελάσεων
Η απόφαση ήρθε ενώ η υπηρεσία βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής για τις επιχειρήσεις συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών
Ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε χθες Πέμπτη τον διορισμό του Λανς Σρόιερ --πρώην αξιωματικού της αστυνομίας στην πολιτεία Οκλαχόμα (νότια)-- στη θέση του διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), ενός από τα κυριότερα όργανα στα οποία ανέθεσε την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών που εφαρμόζει.
Η απόσυρση του διορισμού, ο οποίος εκκρεμούσε να επικυρωθεί από τη Γερουσία, ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο ή καμιά εξήγηση, μεταξύ άλλων, σε δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο.
Ο Aμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι επέλεξε τον κ. Σρόιερ, που αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο σώμα πεζοναυτών έκανε καριέρα στην αστυνομία στην Οκλαχόμα, την πολιτεία του νέου υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ονομάστηκε τον Μάρτιο. Η θέση είναι κενή μετά την αποχώρηση τον Μάιο του προηγούμενου υπηρεσιακού διευθυντής της, του Τοντ Λάιονς.
Στη θεωρία, το πρόσωπο που καταλαμβάνει τη θέση του διευθυντή της ICE είναι υποχρεωτικό να εγκρίνεται από την αμερικανική άνω Βουλή. Στην πράξη, όλοι οι διευθυντές από το 2017 ήταν υπηρεσιακοί.
Η ICE επικρίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα για τις μεθόδους της, που χαρακτηρίζονται βάρβαρες, κι ότι αψήφησε εσκεμμένα αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας καυχιέται πως κατέγραψε τον Αύγουστο νέο «ρεκόρ» συλλήψεων σχεδόν 51.000 παράτυπων μεταναστών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο, που ήταν 50.200 και είχε καταγραφτεί τον Ιούλιο.
Η απόσυρση του διορισμού, ο οποίος εκκρεμούσε να επικυρωθεί από τη Γερουσία, ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο ή καμιά εξήγηση, μεταξύ άλλων, σε δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο.
President Trump has withdrawn the nomination of Lance Schroyer to lead Immigration and Customs Enforcement.— One America News (@OANN) September 17, 2026
The White House did not provide a reason for the withdrawal. Schroyer's nomination had stalled in the Senate after Homeland Security Committee Chairman Rand Paul sought… pic.twitter.com/XgsfXEjuXO
Ο Aμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι επέλεξε τον κ. Σρόιερ, που αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο σώμα πεζοναυτών έκανε καριέρα στην αστυνομία στην Οκλαχόμα, την πολιτεία του νέου υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ονομάστηκε τον Μάρτιο. Η θέση είναι κενή μετά την αποχώρηση τον Μάιο του προηγούμενου υπηρεσιακού διευθυντής της, του Τοντ Λάιονς.
Στη θεωρία, το πρόσωπο που καταλαμβάνει τη θέση του διευθυντή της ICE είναι υποχρεωτικό να εγκρίνεται από την αμερικανική άνω Βουλή. Στην πράξη, όλοι οι διευθυντές από το 2017 ήταν υπηρεσιακοί.
Η ICE επικρίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα για τις μεθόδους της, που χαρακτηρίζονται βάρβαρες, κι ότι αψήφησε εσκεμμένα αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας καυχιέται πως κατέγραψε τον Αύγουστο νέο «ρεκόρ» συλλήψεων σχεδόν 51.000 παράτυπων μεταναστών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο, που ήταν 50.200 και είχε καταγραφτεί τον Ιούλιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα