Δέκα ημέρες αγωνίας στο Κρακατόα: Τερματίστηκε η επιχείρηση για τους 8 αγνοούμενους
Δέκα ημέρες αγωνίας στο Κρακατόα: Τερματίστηκε η επιχείρηση για τους 8 αγνοούμενους
Ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφοι που είχαν μεταβεί στην περιοχή για να καταγράψουν την έκρηξη του ηφαιστείου
Οι ινδονησιακές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης έβαλαν τέλος, τη 10η ημέρα της, στην επιχείρηση αναζήτησης οκτώ ανθρώπων οι οποίοι αγνοούνταν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων, που είχαν να καλύψουν την εκρηκτική ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Άνακ Κρακατόα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Ηφαιστειακή τέφρα που εκλύθηκε από το Άνακ Κρακατόα, ανάμεσα στις νήσους της Ιάβας και της Σουμάτρας, σκέπασε την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, και περιοχές γύρω από αυτή, αφότου άρχισε η εκρηκτική δραστηριότητα στον κρατήρα το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου.
Φωτοειδησεογράφοι ινδονησιακών και ξένων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, είχαν αναχωρήσει από την επαρχία Μπαντέν με ταχύπλοο την 7η Σεπτεμβρίου. Αλλά η επαφή με το σκάφος χάθηκε, ωθώντας τις αρχές να αρχίσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Οι αρχές εξήγησαν πως η έρευνα σταματά διότι ήταν άκαρπη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξής της αν προκύψουν νέα στοιχεία.
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα οδήγησε στο κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας, πλήττοντας κάπου 340.000 ταξιδιώτες.
Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη καθώς στο υπέδαφος συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.
Ηφαιστειακή τέφρα που εκλύθηκε από το Άνακ Κρακατόα, ανάμεσα στις νήσους της Ιάβας και της Σουμάτρας, σκέπασε την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, και περιοχές γύρω από αυτή, αφότου άρχισε η εκρηκτική δραστηριότητα στον κρατήρα το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου.
Φωτοειδησεογράφοι ινδονησιακών και ξένων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, είχαν αναχωρήσει από την επαρχία Μπαντέν με ταχύπλοο την 7η Σεπτεμβρίου. Αλλά η επαφή με το σκάφος χάθηκε, ωθώντας τις αρχές να αρχίσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Οι αρχές εξήγησαν πως η έρευνα σταματά διότι ήταν άκαρπη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξής της αν προκύψουν νέα στοιχεία.
BREAKING: Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yg hilang di Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau— sosmed keras (@sosmedkeras) September 17, 2026
Mari kita doakan agar seluruh amal kebaikannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Diampuni segala kesalahannya dan ditempatkan di tempat yg… pic.twitter.com/7UYydyHzeR
Η ηφαιστειακή δραστηριότητα οδήγησε στο κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας, πλήττοντας κάπου 340.000 ταξιδιώτες.
KONDISI TERBARU SETELAH PASCA ERUPSI BESAR— FAKTA UNIK DUNIA (@Dunia_berita09) September 17, 2026
LEDAKAN YANG DASYAT SAMPAI MERUBAH TOTAL BENTUK GUNUNG ANAK KRAKATAU pic.twitter.com/yhd0hEyikd
Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη καθώς στο υπέδαφος συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.
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